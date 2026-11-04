5 криминальных фильмов, которые легко пропустить - и зря: от идеального убийства до ограбления на миллионы

Криминальное кино - это вовсе не обязательно мафия, суровый мужчина в дорогом костюме и чемодан, который лучше было не открывать. Хотя чемоданы, конечно, периодически появляются.

В большой подборке лучших криминальных фильмов всех времён Entertainment Weekly мы выбрали пять относительно современных картин, которые не успели превратиться в обязательную классику вроде «Славных парней» или «Криминального чтива». Здесь есть корейский детектив, который неожиданно становится историей любви, вдовы грабителей, решившие закончить работу своих мужей, полицейский под прикрытием, слишком долго проживший чужую жизнь, бывший военный с очень сомнительной подработкой и девушка, чьё увлечение судебным процессом постепенно становится пугающей одержимостью.

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В общем, пять разных способов убедиться: чужие неприятности иногда действительно бывают отличным развлечением на вечер.

1. «Красные комнаты» (Red Rooms)

Год: 2024

Режиссёр: Паскаль Планте

В ролях: Жюльет Гарьепи, Лори Бабен, Элизабет Локас, Максвелл Маккейб-Локос

Келли-Энн - молодая модель, которая каждый день приходит в суд на процесс Людовика Шевалье. Его обвиняют в убийстве трёх девочек-подростков и трансляции преступлений в даркнете. Казалось бы, обычная любительница true crime - сегодня этим увлечением уже трудно кого-нибудь удивить.

Проблема в том, что Келли-Энн интересуется делом немного сильнее, чем следовало бы.

Она ночует возле здания суда, внимательно изучает материалы процесса и постепенно начинает искать то, что большинство нормальных людей предпочло бы никогда не увидеть. И чем дальше она заходит, тем труднее понять, что именно ею движет.

«Красные комнаты» - фильм холодный, современный и довольно неприятный в хорошем смысле слова. Режиссёр почти не показывает насилие напрямую, зато заставляет зрителя задуматься, почему нас вообще так тянет смотреть фильмы, сериалы и документальные проекты о реальных убийцах.

И в какой момент обычное любопытство превращается в нечто другое.

Почему смотреть: если кажется, что после десятков сериалов о маньяках жанр true crime уже ничем не удивит. Этот фильм интересуется не столько преступником, сколько людьми по другую сторону экрана. И от этого становится заметно неуютнее.

2. «Решение уйти» (Decision to Leave)

Год: 2022

Режиссёр: Пак Чхан Ук

В ролях: Пак Хэ Иль, Тан Вэй, Ли Джон Хён

Мужчина погибает, сорвавшись с горы. Расследовать смерть начинает детектив Чан Хэ Джун, и довольно быстро его внимание привлекает вдова погибшего Со Рэ.

Она красива, спокойна и ведёт себя совсем не так, как, по мнению полицейского, должна вести себя женщина, только что потерявшая мужа.

Следить за подозреваемой - часть работы. Думать о ней ночью - уже не совсем.

Пак Чхан Ук берёт знакомую конструкцию детектива - следователь, загадочная женщина, возможное убийство - и постепенно превращает её в очень странную историю любви. Здесь важны взгляды, недосказанные фразы, телефонные сообщения, дождь, море и то самое чувство, когда профессиональная заинтересованность давно закончилась, но признаться себе в этом герой пока не готов.

«Решение уйти» красивое до неприличия. Иногда хочется остановить кадр просто ради того, чтобы рассмотреть, как он устроен. Но за режиссёрскими фокусами остаётся главное: два человека, которым явно не стоило встречаться.

Разумеется, именно поэтому они встретились.

Почему смотреть: если хочется криминального фильма, который одновременно работает как детектив, мелодрама и изящный психологический триллер. Редкий случай, когда вопрос «кто виноват?» постепенно становится менее интересным, чем «что теперь делать этим двоим?».

3. «Вдовы» (Widows)

Год: 2018

Режиссёр: Стив Маккуин

В ролях: Виола Дэвис, Мишель Родригес, Элизабет Дебики, Синтия Эриво, Колин Фаррелл, Дэниэл Калуя, Лиам Нисон

Четверо профессиональных грабителей погибают во время неудачного дела. После них остаются долги, враги и вдовы, которые вообще-то не нанимались отвечать за профессиональные ошибки своих мужей.

Но криминальный мир редко интересуется такими юридическими тонкостями.

Вероника, вдова главаря банды, обнаруживает подробный план следующего ограбления. И приходит к довольно логичному выводу: если мужья оставили после себя проблемы, придётся воспользоваться хотя бы их рабочей документацией.

Так начинается подготовка к ограблению, которое должны совершить женщины, прежде не имевшие особого отношения к преступному бизнесу.

На этом месте другой фильм превратился бы в бодрую вариацию «Одиннадцати друзей Оушена». Но режиссёр «12 лет рабства» Стив Маккуин идёт гораздо дальше. За историей ограбления постепенно проступают политика, коррупция, семейные тайны, деньги и вопрос о том, насколько хорошо мы вообще знаем людей, с которыми живём.

А Виола Дэвис умеет посмотреть на человека так, что дополнительный пистолет ей иногда просто не требуется.

Почему смотреть: если хочется умного и взрослого фильма об ограблении, в котором есть и напряжение, и отличные актёры, и сюжетные сюрпризы. Причём некоторые семейные открытия здесь оказываются опаснее вооружённых преступников.

4. «Новый мир» (New World)

Год: 2013

Режиссёр: Пак Хун Джон

В ролях: Ли Джон Джэ, Чхве Мин Сик, Хван Джон Мин

Полицейский Ли Джа Сон уже много лет работает под прикрытием внутри крупнейшего корейского преступного синдиката. Настолько долго, что возникает простой и крайне неприятный вопрос: где заканчивается роль и начинается настоящая жизнь?

После смерти главы преступной организации начинается борьба за власть. Полиция видит прекрасную возможность вмешаться в выбор преемника и использует своего человека внутри группировки.

Только самого Джа Сона никто особенно не спрашивает, хочет ли он продолжать.

Получается криминальная история, где почти у каждого героя есть второй план, а у второго плана желательно поискать третий. Полицейские манипулируют преступниками, преступники - друг другом, а человек посередине постепенно понимает, что законная сторона игры вовсе не обязательно самая честная.

Особенно хорош Хван Джон Мин: его гангстер Чон Чхон сначала кажется шумным и почти комическим, но постепенно становится едва ли не самым живым человеком во всей этой холодной шахматной партии.

Почему смотреть: если любите большие гангстерские истории о предательстве, верности и двойной жизни, но американская мафия уже слегка приелась. Корейцы берут знакомые правила жанра и очень убедительно напоминают: худшее место в войне двух сторон - ровно посередине.

5. «Список смертников» (Kill List)

Год: 2011

Режиссёр: Бен Уитли

В ролях: Нил Мэскелл, МайАнна Бёринг, Майкл Смайли

Джей - бывший военный. После неудачной операции он уже восемь месяцев сидит без работы, деньги заканчиваются, отношения с женой становятся всё хуже.

И тут старый приятель предлагает подработку.

Правда, работа у них специфическая: заказные убийства.

Новое задание выглядит довольно просто. Есть список людей, которых нужно устранить. Но почти сразу начинает происходить что-то странное. Жертвы ведут себя не так, как положено жертвам, заказчики вызывают всё больше вопросов, а обычный криминальный триллер постепенно начинает превращаться во что-то совсем другое.

Рассказывать дальше - значит испортить главное удовольствие.

Бен Уитли начинает фильм почти как суровую британскую семейную драму: супруги ругаются из-за денег, друзья выпивают за столом, мужчины обсуждают работу. А потом незаметно выкручивает тревогу до уровня, когда уже хочется спросить: простите, а в какой момент мы вообще оказались в этом фильме?

Ответа, скорее всего, не будет.

Почему смотреть: если хочется кино, которое невозможно аккуратно положить на полочку с надписью «криминальный триллер». Начинается всё с двух наёмных убийц, а заканчивается там, куда вы совершенно точно не собирались.

С чего начать

Если нужен самый современный и тревожный вариант - «Красные комнаты».

Если хочется красивого, необычного детектива с любовной историей - «Решение уйти».

Для крепкого фильма об ограблении с великолепным актёрским составом - «Вдовы».

Если соскучились по большой гангстерской драме, но не хотите в сотый раз возвращаться к итальянской мафии, - «Новый мир».

А «Список смертников» оставьте на вечер, когда хочется сказать: «Удивите меня». Только потом не говорите, что вас не предупреждали.