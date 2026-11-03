Что смотреть на Netflix в ноябре: 7 главных премьер месяца

Netflix в ноябре явно решил не заставлять зрителей выбирать между серьёзным кино, шпионами, финансовыми аферами и ранним наступлением Рождества. Праздничных ромкомов в расписании столько, что ёлку впору ставить уже сейчас, но самые любопытные премьеры месяца всё-таки находятся немного в стороне от омелы, подарков и случайных поцелуев под снегом.

Возвращаются «Чёрные голуби» с Кирой Найтли, Ли Чхан-дон выпускает первый за несколько лет фильм, Джессика Честейн отправляется искать пропавшую племянницу, а история краха криптоимперии FTX превращается в восьмисерийную драму.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Выбрали семь ноябрьских премьер Netflix, на которые действительно стоит обратить внимание.

«Чёрные голуби», 2 сезон - 5 ноября

Black Doves

Если первый сезон прошёл мимо вас, есть хороший повод наверстать: это тот редкий шпионский сериал, который понимает, что агентам секретных служб иногда приходится не только стрелять, но и разговаривать.

Хелен в исполнении Киры Найтли продолжает вести жизнь, которую сложно рекомендовать семейным психологам: она шпионка, много лет передающая секреты таинственной организации, и одновременно жена британского премьер-министра. Во втором сезоне положение становится ещё менее комфортным. Нападение на Рид втягивает Хелен и её старого союзника Сэма в новую историю, где снова трудно понять, кто кого использует.

Возвращается и Бен Уишоу - а это уже отдельная причина смотреть. Его Сэм остаётся одним из самых обаятельно уставших киллеров современного телевидения.

Почему смотреть: ради британского шпионского триллера, в котором холодный юмор, семейные проблемы и убийства каким-то образом прекрасно уживаются в одной гостиной.

«Возможная любовь» - 6 ноября

Possible Love

А вот это, пожалуй, самая интригующая кинопремьера Netflix в первой половине месяца.

Ли Чхан-дон, режиссёр знаменитого «Пылающего», рассказывает историю двух супружеских пар. Потерявший работу мужчина и его жена знакомятся с режиссёром-документалистом и его супругой - и постепенно наружу начинают выходить желания, разочарования и вещи, которые люди предпочитали не обсуждать даже между собой.

Звучит не слишком громко, и именно поэтому фильм хочется увидеть. Ли Чхан-дон никогда особенно не интересовался сюжетными фокусами ради самих фокусов. Его территория - люди, которые долго делают вид, будто всё нормально, пока становится совершенно очевидно: ничего нормального здесь уже нет.

Почему смотреть: для тех вечеров, когда хочется не очередного сериала «ещё одну серию - и спать», а взрослого авторского кино, которое после финальных титров ещё некоторое время не отпускает.

«Мисти Грин» - 9 ноября

Misty Green

Крис Рок возвращается к режиссуре и заодно играет одну из главных ролей в истории о Голливуде, славе и второй попытке войти в ту же реку.

В центре сюжета - когда-то известная актриса Мисти Грин, чья карьера давно пошла на спад. Она решает вернуться и обращается к своему бывшему агенту - человеку, с которым у неё, разумеется, накопилось достаточно прошлого, чтобы простым деловым разговором дело не ограничилось.

Картина вышла под маркой A24 и после ограниченного кинотеатрального проката довольно быстро перебирается на Netflix. А истории о людях, которые однажды были знамениты и теперь пытаются выяснить, осталось ли от этой славы хоть что-нибудь, Голливуд обычно рассказывает с особенным удовольствием.

Почему смотреть: если любите кино о самом кино - особенно когда фабрика грёз перестаёт выглядеть фабрикой и начинает напоминать довольно нервный семейный бизнес.

«Хартленд» - 13 ноября

Heartland

Джессика Честейн, Нэшвилл, исчезновение молодой певицы и семейные секреты - Netflix собрал довольно убедительный набор для мрачного ноябрьского триллера.

Честейн играет Мисти Джонс, бывшую звезду кантри, которая возвращается в Нэшвилл после исчезновения своей племянницы. Та как раз начинает собственную музыкальную карьеру, но вместо истории о восхождении новой звезды начинается расследование.

И здесь особенно интересен сам фон. Музыкальная индустрия с её красивыми сценами, деньгами, амбициями и тщательно сконструированными публичными образами - отличное место для истории, где практически у каждого есть что скрывать.

Почему смотреть: если хочется добротной взрослой загадки с большой звездой в центре и без необходимости запоминать устройство очередной фантастической вселенной.

«Альтруисты» - 19 ноября

The Altruists

Одна из самых любопытных сериальных премьер месяца превращает реальную историю краха FTX в восьмисерийную драму.

В центре - Сэм Бэнкман-Фрид и Кэролайн Эллисон: молодые идеалисты, которые собирались изменить мировую финансовую систему, заработали миллиарды, а закончилось всё обвинениями в масштабном мошенничестве.

Сэма играет Энтони Бойл, Кэролайн - Джулия Гарнер. И Netflix предлагает смотреть на эту историю не только как на хронику финансовой катастрофы, но и как на токсичные отношения двух чрезвычайно умных людей, получивших слишком много денег, власти и уверенности в собственной исключительности.

В каком-то смысле идеальный сюжет XXI века: сначала вы хотите сделать мир лучше, потом у вас появляется криптобиржа, а дальше приходится снимать мини-сериал.

Почему смотреть: если нравятся истории вроде «Изобретая Анну» и другие драмы о реальных людях, которые слишком долго были уверены, что обычные правила существуют исключительно для окружающих.

«Москитный кубок» - 25 ноября

The Mosquito Bowl

Питер Берг возвращается к тому, что умеет особенно хорошо: мужчины, экстремальные обстоятельства, физически ощутимая опасность и минимум возможности спокойно посидеть.

Фильм основан на реальной истории и книге Базза Биссингера. После нападения на Перл-Харбор несколько звёзд американского студенческого футбола отказываются от спортивной карьеры и вступают в морскую пехоту. Впереди у них - война на Тихом океане и Окинава, а перед этим состоится знаменитый футбольный матч, который для многих участников станет последним.

В главных ролях Николас Голицын, Билл Скарсгард, Рэй Николсон и Том Фрэнсис.

Спорт здесь, судя по всему, лишь точка входа. Главная история - о молодых людях, которые ещё недавно играли перед стадионами, а затем оказались внутри войны, совершенно равнодушной к их прежней славе.

Почему смотреть: ради большого военного кино, основанного на реальной истории. И ещё потому, что после «Огней ночной пятницы» Питер Берг явно знает, как превратить американский футбол в разговор о вещах значительно серьёзнее самого футбола.

«Охотничьи жёны», 2 сезон - 26 ноября

The Hunting Wives

Тем, кто предпочитает войне богатых женщин с очень плохими секретами, Netflix приготовил второй сезон «Охотничьих жён».

Софи и Марго в исполнении Бриттани Сноу и Малин Акерман начинают сезон далеко не лучшими подругами. Но старые тайны, новые противники и привычка окружающих создавать проблемы заставят их снова оказаться рядом.

Сериал и раньше не пытался притворяться тонкой психологической драмой. Это глянцевая смесь секса, власти, преступлений, дорогих домов и людей, которым совершенно точно не стоит доверять оружие - хотя именно оружия вокруг них обычно хватает.

Почему смотреть: если хочется красиво снятого guilty pleasure, где практически каждый персонаж принимает решение, после которого нормальный человек сказал бы: «Может, всё-таки не надо?»

А что ещё?

Ноябрьский Netflix вообще выглядит довольно щедро. 11 ноября выходит подростковый хоррор The Body, 12 ноября возвращается историческая «Императрица», 18-го появится триллер Gentle Monster с Леа Сейду, 20-го - анимационная комедия Steps, переосмысляющая историю Золушки с точки зрения её «злой» сводной сестры.

Есть и хороший повод пересмотреть старое кино. В каталог добавляются «Петля времени», «Одержимость», «Останься со мной», «Воздушная тюрьма»… простите, «Самолёт президента», «Ярость», «Мумия», «Джонни Д.» и фильмы серии «Астрал».

Ну и Рождество Netflix начинает примерно тогда, когда остальные люди ещё только убирают хэллоуинские тыквы. Уже в первой половине ноября праздничные романтические фильмы идут почти непрерывным потоком. Так что любители историй о девушке из большого города, которая приезжает домой на праздники и неожиданно обнаруживает там красивого владельца фермы, в этом месяце точно не останутся без работы.

С чего начать

Если хочется шпионской интриги - «Чёрные голуби».

Если хочется настоящего авторского кино - «Возможная любовь».

Если нужен триллер на один вечер - «Хартленд».

Если любите истории о больших деньгах и ещё больших ошибках - «Альтруисты».

А самой масштабной кинопремьерой второй половины ноября выглядит «Москитный кубок».

В общем, ноябрь у Netflix получился на удивление разнообразным. И это тот редкий случай, когда рождественский ромком про возвращение в родной город можно совершенно спокойно отложить: рядом есть из чего выбирать.