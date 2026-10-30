Киану Ривз сыграет в боевике, который Голливуд не мог снять 33 года

Киану Ривз готовится к новой роли в остросюжетном фильме «Водоворот» (Maelstrom), который разрабатывает Netflix. Режиссером станет Жауме Кольет-Серра, снявший триллеры «Воздушный маршал», «Ручная кладь» и «Дитя тьмы».

Как сообщает Deadline, проект имеет необычную историю: его сценарий был написан еще в 1993 году, но экранизация так и не состоялась.

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В центре сюжета - федеральный маршал, которому поручено охранять невесту влиятельного торговца оружием. Девушка намерена свидетельствовать против своего жениха, и теперь ее жизнь находится под угрозой.

Ситуация становится критической, когда на регион обрушивается мощный ураган. Связь с внешним миром прерывается, помощь недоступна, а вооруженные люди торговца оружием приближаются к убежищу.

Героям предстоит пережить одну ночь, сражаясь одновременно с преступниками и разбушевавшейся стихией.

История фильма началась в 1993 году, когда сценарист Грегори Фицпатрик продал свою работу студии Warner Bros.

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В то время Голливуд активно искал сюжеты, способные повторить успех «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом. «Водоворот» даже описывали как «Крепкий орешек» во время урагана.

Однако проект на долгие годы оказался забытым. Лишь спустя 33 года Netflix решил вернуться к этой истории. Современную версию сценария подготовил Марк Бианкулли.

Интересно, что продюсером фильма выступит Джефф Робинов, бывший руководитель Warner Bros., который еще в 1993 году участвовал в продаже первоначального сценария.

Первоначально главного героя должен был сыграть Алан Ритчсон, известный по сериалу «Ричер». Однако актер выбыл из проекта, и его место занял Киану Ривз. Причины ухода Ритчсона официально не раскрываются.

Для Ривза, прославившегося ролями в «Матрице» и серии фильмов о Джоне Уике, новый проект станет очередным возвращением к жанру динамичного боевика.

Пока неизвестно, кто составит актеру компанию на съемочной площадке. Netflix также не объявил еще даты начала съемок и премьеры фильма.