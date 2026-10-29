Не все продолжения одинаково страшны: 5 культовых хоррор-франшиз, в которых стоит разобраться перед Хэллоуином

К Хэллоуину хочется чего-нибудь по-настоящему страшного. И тут возникает соблазн вернуться к проверенной классике: Фредди Крюгеру, Майклу Майерсу, загадочному убийце в маске или изобретательным ловушкам «Пилы». Но есть одна проблема: некоторые хоррор-франшизы разрослись до десяти и более фильмов, причём далеко не все продолжения одинаково хороши.

Голливуд давно усвоил простую истину: если зрители однажды испугались, они с удовольствием заплатят, чтобы их напугали снова. А потом ещё раз. И ещё. В результате маньяки воскресают, сценаристы переписывают прошлое, режиссёры отменяют события предыдущих фильмов, а зрителям приходится разбираться в происходящем почти как в семейной истории с очень запутанным наследством.

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Мы выбрали пять знаменитых франшиз ужасов, которые действительно заслуживают внимания. Рассказываем, с каких фильмов стоит начинать знакомство, какие продолжения оказались неожиданно удачными, а какие вполне можно пропустить. Без существенных спойлеров, зато с конкретными рекомендациями.

1.«Крик» (Scream, 1996–2026)

Лучшие фильмы: «Крик» (1996), «Крик 4» (2011), «Крик» (2022)

Можно пропустить: «Крик 3» (2000), «Крик 7» (2026)

В 1996 году режиссёр Уэс Крэйвен совершил маленькую революцию. Он снял фильм ужасов, герои которого прекрасно знали правила фильмов ужасов. Они смотрели хорроры, обсуждали поведение маньяков и понимали, что нельзя отправляться в тёмный подвал в одиночку. Правда, это знание им не особенно помогало.

Первый «Крик» оказался одновременно отличным триллером и остроумной пародией на жанр. Убийца в маске Призрачного лица звонил своим жертвам, задавал вопросы о кино и превращал обычный телефонный разговор в кошмар. А зрители получили удовольствие не только от страха, но и от попыток вычислить преступника.

Продолжения постепенно теряли первоначальную свежесть, но четвёртая часть, вышедшая в 2011 году, неожиданно вернула серии прежнюю изобретательность. Крэйвен высмеял интернет-славу, культ знаменитостей и новое поколение, готовое практически на всё ради популярности.

Удачным оказалось и возвращение франшизы в 2022 году. Новые герои, старые знакомые и довольно злые шутки над современным Голливудом сделали фильм достойным продолжателем традиций.

Шестая часть перенесла действие в Нью-Йорк и доказала, что Призрачное лицо неплохо чувствует себя даже вдали от привычных пригородных домов. А вот седьмой фильм, вышедший в 2026 году, несмотря на возвращение некоторых знакомых персонажей, получился куда менее убедительным.

Почему стоит смотреть: «Крик» идеально подходит тем, кто любит не только пугаться, но и разгадывать загадки. Здесь всегда интересно выяснить, кто скрывается под маской, а заодно посмеяться над привычками самого жанра.

Наш совет: начните с оригинала 1996 года. Если понравится, переходите к четвёртой части и перезапуску 2022 года. Впрочем, для полного удовольствия от сюжетных отсылок лучше смотреть фильмы по порядку.

2. «Пункт назначения» (Final Destination, 2000–2025)

Лучшие фильмы: «Пункт назначения» (2000), «Пункт назначения 2» (2003), «Пункт назначения 5» (2011), «Пункт назначения: Узы крови» (2025)

Можно пропустить: «Пункт назначения 4» (2009)

У этой франшизы, пожалуй, самый необычный злодей в истории кино. Его невозможно увидеть, нельзя ударить, застрелить или посадить в тюрьму. Потому что главный убийца здесь - сама Смерть.

В первом фильме группа школьников чудом избегает гибели в авиакатастрофе благодаря предчувствию одного из пассажиров. Но вскоре выясняется, что обмануть судьбу не так просто. Смерть начинает исправлять допущенную ошибку, причём делает это с фантазией, которой позавидовал бы самый изобретательный сценарист.

Особенность серии в том, что здесь нет привычного маньяка с ножом. Опасность может исходить от плохо закреплённой полки, стакана воды, неисправного механизма или совершенно безобидной бытовой мелочи.

Вторая часть запомнилась одной из самых впечатляющих автомобильных катастроф в истории хорроров. После неё многие зрители наверняка стали осторожнее относиться к грузовикам, перевозящим брёвна.

Пятый фильм неожиданно вернул серии интригу и предложил эффектную связь с оригинальной историей. А «Узы крови», вышедшие в 2025 году, доказали, что даже спустя четверть века из этой идеи ещё можно извлечь немало удовольствия. На этот раз проклятие затрагивает несколько поколений одной семьи.

Слабым местом франшизы стала четвёртая часть, слишком увлёкшаяся трёхмерными эффектами и зрелищными смертями в ущерб напряжению.

Почему стоит смотреть: это хоррор, после которого начинаешь подозрительно поглядывать на обычные домашние предметы. Создатели умеют превращать повседневность в настоящий аттракцион тревоги.

Наш совет: обязательно посмотрите первый и второй фильмы. Затем можно переходить к пятому и «Узам крови». Но учтите: после этой франшизы некоторые привычные вещи могут показаться вам гораздо опаснее.

3. «Кошмар на улице Вязов» (A Nightmare on Elm Street, 1984–2010)

Лучшие фильмы: «Кошмар на улице Вязов» (1984), «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987), «Новый кошмар Уэса Крэйвена» (1994)

Можно пропустить: «Фредди мёртв. Последний кошмар» (1991), «Кошмар на улице Вязов» (2010)

Фредди Крюгер - один из немногих кинозлодеев, которому совершенно не требуется представление. Полосатый свитер, обожжённое лицо, шляпа и перчатка с лезвиями давно стали частью массовой культуры.

Но когда в 1984 году Уэс Крэйвен представил публике этого персонажа, зрителям было совсем не до смеха.

Идея оказалась гениально простой: маньяк убивает подростков во сне, а погибают они по-настоящему. Спасения нет даже в собственной постели, потому что рано или поздно человеку всё равно придётся заснуть.

Первый фильм остаётся одним из лучших хорроров восьмидесятых. Он пугает не столько кровавыми сценами, сколько ощущением, что граница между сном и реальностью окончательно исчезла.

Третья часть, «Воины сна», удачно развила первоначальную идею, добавив фантастические сновидения и интересную группу персонажей. Многие поклонники считают её лучшим продолжением оригинала.

Но особенно любопытен «Новый кошмар Уэса Крэйвена» 1994 года. Здесь Фредди словно вырывается из собственного фильма и начинает преследовать людей, которые участвовали в его создании. За два года до «Крика» Крэйвен уже экспериментировал с кино, которое осознаёт себя кино.

К сожалению, в других продолжениях Фредди постепенно превращался из пугающего убийцы в комического персонажа, раздающего шуточки перед очередным убийством.

Кульминацией этого превращения стал фильм «Фредди мёртв», где кошмар окончательно уступил место балагану. Не слишком удачным оказался и ремейк 2010 года, в котором роль Крюгера исполнил Джеки Эрл Хейли.

Почему стоит смотреть: лучшие фильмы серии обладают редким качеством - они действительно способны проникнуть в ваши сны. А оригинальная картина до сих пор впечатляет своей фантазией и атмосферой.

Наш совет: для знакомства достаточно трёх фильмов - оригинала, «Воинов сна» и «Нового кошмара». А если захочется чего-то более развлекательного, можно добавить «Фредди против Джейсона» (2003). Это уже скорее кровавый аттракцион, чем настоящий ужас, но весьма занятный.

4. «Пила» (Saw, 2004–2023)

Лучшие фильмы: «Пила: Игра на выживание» (2004), «Пила 2» (2005), «Пила X» (2023)

Можно пропустить: «Пила 3D» (2010), «Пила: Спираль» (2021)

Представьте, что вы просыпаетесь в грязной заброшенной ванной комнате. К вашей ноге прикована цепь, рядом лежит незнакомый человек, а где-то поблизости находится загадочный преступник, который предлагает вам сыграть в игру.

Именно с такой ситуации начинается первая «Пила», снятая Джеймсом Ваном в 2004 году.

Сегодня франшиза известна прежде всего невероятно жестокими ловушками, но оригинальный фильм был гораздо интереснее обычного кровавого зрелища. Это изобретательный психологический триллер с ограниченным пространством, хитроумным сценарием и финалом, который способен застать врасплох даже опытного зрителя.

Вторая часть сохранила интригу и добавила масштабности. Но затем создатели всё больше увлекались сложными механизмами, мучительными испытаниями и запутанной мифологией главного злодея - Джона Крамера по прозвищу Конструктор.

В какой-то момент стало казаться, что сценаристы сами уже не вполне понимают, кто кому приходится учеником, сообщником или наследником.

Особенно неудачной оказалась попытка обновить франшизу в фильме «Пила: Спираль» с Крисом Роком. Новые персонажи не смогли заменить харизматичного Конструктора, которого сыграл Тобин Белл.

Зато «Пила X» 2023 года стала приятным сюрпризом. Создатели вернулись к самому Джону Крамеру, поместив действие между событиями первых двух фильмов, и неожиданно добавили истории человеческой глубины.

Конечно, без жутких испытаний не обошлось. Но теперь за ними снова стояла история, а не просто желание проверить крепость зрительских нервов.

Почему стоит смотреть: в лучших частях «Пила» заставляет не только закрывать глаза от ужаса, но и думать. Здесь постоянно возникают вопросы о справедливости, наказании и том, имеет ли человек право решать чужую судьбу.

Наш совет: начните с первого фильма, затем посмотрите второй и «Пилу X». Это наиболее удачное сочетание психологического напряжения, интриги и фирменной жестокости франшизы.

И небольшое предупреждение: если вы плохо переносите натуралистичные сцены насилия, лучше выбрать другую серию из нашей подборки.

5. «Хэллоуин» (Halloween, 1978–2022)

Лучшие фильмы: «Хэллоуин» (1978), «Хэллоуин 2» (1981), «Хэллоуин 3: Сезон ведьм» (1982), «Хэллоуин» (2018)

Можно пропустить: «Хэллоуин: Воскрешение» (2002), «Хэллоуин убивает» (2021), «Хэллоуин заканчивается» (2022)

Ни одна подборка к Хэллоуину не может обойтись без Майкла Майерса - молчаливого убийцы в белой маске, который уже почти полвека терроризирует маленький американский городок Хэддонфилд.

В 1978 году Джон Карпентер снял фильм, ставший одним из главных образцов современного слэшера.

В нём почти нет сложных спецэффектов, а сюжет предельно прост. Но Карпентер прекрасно понимал, что настоящий ужас рождается из ожидания. Достаточно показать неподвижную фигуру в конце тёмного коридора, чтобы зритель начал нервничать.

Первый «Хэллоуин» и сегодня производит впечатление благодаря режиссуре, музыке и невероятно точной работе с напряжением.

Вторая часть продолжила историю той же ночи и оказалась вполне достойным продолжением.

А вот третий фильм стал настоящим экспериментом. В нём вообще нет Майкла Майерса! Вместо очередной истории о маньяке зрителям предложили самостоятельный мистический хоррор о зловещем заговоре, связанном с хэллоуинскими масками.

Публика тогда возмутилась, но со временем «Сезон ведьм» приобрёл культовый статус. Сегодня это одна из самых интересных и необычных картин франшизы.

Дальше серия пережила множество продолжений, перезапусков и альтернативных сюжетных линий. В 2007 году режиссёр Роб Зомби предложил собственную, гораздо более жестокую версию истории Майкла Майерса. Она понравится не всем, но определённо заслуживает внимания поклонников мрачного и бескомпромиссного хоррора.

А в 2018 году Дэвид Гордон Грин вернул на экран Джейми Ли Кёртис и снял прямое продолжение оригинального фильма, проигнорировав события всех предыдущих частей.

Это оказалось удачным решением. Новый «Хэллоуин» напомнил, почему Майкл Майерс когда-то стал легендой.

К сожалению, последовавшие «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается» уже не смогли удержать ту же планку.

Почему стоит смотреть: это классика, без которой трудно представить современный жанр ужасов. Майкл Майерс пугает именно своей необъяснимостью. Он не произносит эффектных монологов, не объясняет мотивы и не торгуется с жертвами. Он просто появляется.

Наш совет: обязательно посмотрите оригинал 1978 года и продолжение 2018-го. Это практически идеальная пара фильмов для хэллоуинского вечера. А если захочется чего-то необычного, включите «Сезон ведьм» - самостоятельную историю, которую многие зрители совершенно напрасно пропускают.

Что выбрать на Хэллоуин?

У каждой из этих пяти франшиз свой способ испортить вам спокойный вечер.

«Крик» подойдёт тем, кто любит загадки, неожиданные повороты и чёрный юмор.

«Пункт назначения» заставит с подозрением смотреть на совершенно обычные вещи.

«Кошмар на улице Вязов» лучше выбрать любителям фантастических кошмаров и классических ужасов восьмидесятых.

«Пила» понравится поклонникам жестоких психологических триллеров, готовым к весьма неприятным зрелищам.

«Хэллоуин» - идеальный выбор для тех, кто ценит атмосферу, саспенс и старую добрую школу хоррора.

И главное: вовсе не обязательно смотреть каждую франшизу целиком. Иногда один действительно хороший фильм оставляет гораздо более сильное впечатление, чем десять продолжений, снятых исключительно потому, что зрители всё ещё покупают билеты.

В конце концов, Хэллоуин бывает только раз в году. И тратить его на плохое кино - пожалуй, самое страшное преступление из всех возможных.