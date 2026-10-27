Пять новых сериалов на любой вкус: от семейной саги до встречи с морским чудовищем

Иногда выбор сериала занимает больше времени, чем просмотр первой серии. Хочется чего-то нового, но сегодня настроение требует красивой истории о любви, завтра - загадочного исчезновения, а послезавтра неплохо было бы увидеть Джоша Хартнетта, спасающего маленький городок от морского чудовища.

Мы выбрали пять свежих сериалов 2026 года для самых разных вечеров. Здесь есть и экранизация классического романа, и мистический детектив, и история о том, как непросто бывает узнать собственную мать. Надеемся, хотя бы один из них вам захочется добавить в список просмотра.

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«К востоку от Эдема» / East of Eden

США, 2026

Жанр: семейная драма

В ролях: Флоренс Пью, Кристофер Эбботт, Майк Файст, Киаран Хайндс

Серий: 7

Если вам нравятся большие семейные истории, в которых страсти и тайны передаются из поколения в поколение, обратите внимание на новую экранизацию романа Джона Стейнбека. В центре событий - семья Трасков и загадочная Кэти Эймс, чьё появление меняет жизнь двух братьев.

Один из них, Адам, видит в Кэти женщину, нуждающуюся в помощи. Его брат Чарльз настроен куда более подозрительно. Кто из них лучше разбирается в людях, станет понятно не сразу, а последствия этой встречи будут ощущаться ещё долгие годы.

Кэти играет Флоренс Пью, и именно её героиня становится одной из центральных фигур новой версии. За адаптацию отвечала Зои Казан - внучка режиссёра Элии Казана, снявшего в 1955 году знаменитый фильм по мотивам того же романа с Джеймсом Дином. Так что у этой экранизации есть собственная семейная история.

Кому понравится: тем, кто любит обстоятельные семейные саги, сложные характеры и красивые экранизации классической литературы.

«Моя блестящая карьера» / My Brilliant Career

Австралия, 2026

Жанр: историческая драма, романтика

В ролях: Филиппа Нортист, Кристофер Чунг, Анна Ченселлор, Женевьев О’Райли

Серий: 6

Сибилла живёт в Австралии на рубеже XIX и XX веков и мечтает стать писательницей. Её родные, как это часто случается в подобных историях, представляют будущее девушки несколько иначе: желательно найти подходящего мужа, остепениться и не доставлять семье лишних волнений.

Но Сибилла не слишком стремится быть удобной. Даже когда на горизонте появляется привлекательный и состоятельный Гарри, она не готова забыть о своих литературных планах. Впрочем, чувства имеют обыкновение появляться без согласования с этими самыми планами.

Сериал снят по роману Майлз Франклин и сочетает историю о любви с рассказом о девушке, которая пытается выбрать собственный путь. Несмотря на исторические костюмы и усадьбы, настроение у него довольно современное: героиня спорит с ожиданиями окружающих так, что понять её можно и сегодня.

Кому понравится: любителям романтических историй, экранизаций и героинь, которые не собираются ждать, пока за них всё решат другие.

«Баба-яга» / Yaga

Канада, 2026

Жанр: мистический детектив, триллер

В ролях: Кэрри-Энн Мосс, Ноа Рид, Кларк Бако, Хадсон Уильямс

Серий: 8

Название обещает встречу со старой знакомой, однако не спешите искать в кадре избушку на курьих ножках. Это современный мистический детектив, создатели которого решили по-своему обыграть легенду о Бабе-яге.

В небольшом прибрежном городке исчезает молодой наследник богатой семьи, владеющей рыбопромышленным бизнесом. На поиски приезжает частный детектив Рапп, которому предстоит работать с местной полицией и разбираться в секретах жителей. Среди людей, привлекающих его внимание, - харизматичная университетская преподавательница Кэтрин в исполнении Кэрри-Энн Мосс, знакомой зрителям по «Матрице».

Вскоре становится ясно, что в этом расследовании найдётся место не только подозреваемым и семейным тайнам, но и древней магии. Сериал стартовал в октябре, а новые серии выходят постепенно.

Кому понравится: тем, кто любит детективы о маленьких городах, где за каждой приличной дверью может скрываться большая тайна - а может, и что-то похуже.

«Подмена» / Phony

США, 2026

Жанр: детектив, драма, комедия

В ролях: Сэм Нивола, Конни Бриттон, Грейс Бреннан, Малик Джонсон

Серий: 8

После автомобильной аварии подросток Сонни приходит в себя в больнице и замечает, что с его матерью что-то не так. Она выглядит и ведёт себя немного иначе, чем прежде, и вскоре сын приходит к пугающему выводу: рядом с ним находится чужая женщина, которая заняла её место.

Есть только одна проблема: больше никто подмены не видит. Окружающие считают, что странные подозрения Сонни связаны с пережитой аварией, но он не собирается отступать и вместе с друзьями начинает собственное расследование.

«Подмена» играет на тревожной мысли о том, что самый близкий человек вдруг становится чужим. При этом в истории есть место и юмору, и вполне узнаваемым сложностям отношений между матерью и взрослеющим сыном. Премьера состоялась 20 октября, новые серии выходят еженедельно.

Кому понравится: тем, кто любит загадки, ненадёжные впечатления героев и сюжеты, в которых до последнего не понимаешь, кому верить.

«Глубина» / Below

Канада, 2026

Жанр: мистический триллер, приключения

В ролях: Джош Хартнетт, Маккензи Дэвис, Чарли Хитон

Серий: 6

В маленьком городке на Ньюфаундленде и без морских чудовищ хватает проблем. Местные жители пытаются сохранить привычный образ жизни, рыбаки тревожатся за будущее, а Кэлвин Пенни старается заботиться о семье и не слишком охотно принимает перемены.

И тут в прибрежных водах появляется нечто такое, с чем обычному рыбаку встречаться вовсе не хочется. Чтобы защитить близких и соседей, Кэлвину приходится объединиться с приехавшей в городок исследовательницей моря. Вместе им предстоит выяснить, какая опасность скрывается под водой и что связывает её с прошлым этого места.

Джош Хартнетт в роли сурового рыбака, северные пейзажи, семейные секреты и загадочное существо - всё это звучит как отличный набор для вечера, когда хочется немного пощекотать нервы. Но создатели обещают не только ужасы: в истории найдётся место и человеческим отношениям, и юмору.

Кому понравится: зрителям, которые соскучились по атмосферным историям о морских тайнах и не возражают против встречи с чем-то большим и очень зубастым.

Доступность сериалов и график выхода серий могут отличаться в зависимости от страны и платформы.