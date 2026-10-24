Сильвестр Сталлоне написал продолжение «Рокки»,  сомневается, что фильм снимут

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Легендарный боксер Рокки Бальбоа может вернуться на экраны, но на этот раз главным в его жизни будет не спорт. Сильвестр Сталлоне рассказал, что написал новую историю о знаменитом персонаже, хотя сам не уверен, что она когда-нибудь превратится в фильм.
Об этом 80-летний актер сообщил в интервью TV Insider, приуроченном к 50-летию выхода первого «Рокки».
Однако актер сомневается, что подобный сюжет заинтересует широкую аудиторию. Поэтому, по его признанию, он написал эту историю прежде всего для себя.
При этом у Сталлоне есть еще одна идея - вернуться к событиям, предшествовавшим оригинальному фильму 1976 года.
Действие такого приквела могло бы разворачиваться в 1960-е годы. Актеру интересно показать молодость знакомых зрителям персонажей, рассказать, как пересеклись их судьбы, и передать атмосферу эпохи, когда американское общество, культура и музыка переживали большие перемены.
Недавно актер сообщил, что обсуждает с Amazon возможность заново смонтировать фильм «Рокки-5» 1990 года, результатом которого он до сих пор недоволен
Пока ни один из этих проектов официально не запущен в производство.
Первый фильм «Рокки» вышел в 1976 году и принес Сталлоне мировую известность. Последний самостоятельный фильм о боксере, «Рокки Бальбоа», появился в 2006 году. Позднее актер вернулся к роли в двух картинах серии «Крид», посвященной новому поколению боксеров.
В этом году история Рокки отмечает полувековой юбилей. Самому Сталлоне 6 июля исполнилось 80 лет.