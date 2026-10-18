Тыквы, маски и нехорошие дома: пять страшных фильмов для настроения перед Хэллоуином

К Хэллоуину можно готовиться по-разному. Купить тыкву, запастись конфетами, обнаружить, что конфеты закончились задолго до праздника. А можно начать с кино - такого, после которого осенний вечер становится чуть загадочнее, а висящее на стуле пальто хочется всё-таки переложить. Чтобы оно на нас не смотрело.

Мы выбрали пять фильмов, которые создают именно хэллоуинское настроение: с костюмами, мрачными пригородами, городскими легендами и ощущением, что в эту ночь привычные правила действуют с перебоями. Среди них есть страшная сказка, история об оборотне и пара мест, куда точно не стоит заходить за компанию.

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«Кошелёк или жизнь» (Trick ’r Treat, 2007)

Для тех, кому нужен Хэллоуин во всей красе.

В небольшом американском городе идёт праздничная ночь: дети собирают сладости, взрослые развлекаются, тыквы светятся. Несколько историй переплетаются между собой, постепенно показывая, что за нарядными дверями происходят довольно неприятные вещи. А среди гуляющих бродит маленькая фигура в оранжевой пижаме и с мешком на голове. Выглядит почти мило. Именно «почти».

Майкл Догерти снял фильм, в котором Хэллоуин чувствуется в каждом кадре. Здесь праздник словно обладает собственной волей: у него есть традиции, запреты и весьма деятельные защитники. Решили, что всё это глупости? Что ж, вечер обещает быть познавательным.

Особое удовольствие - наблюдать, как отдельные сюжеты складываются в общую картину. Чёрный юмор помогает расслабиться ровно настолько, чтобы следующий поворот оказался неприятным сюрпризом.

Получилась страшная сказка для взрослых, которые до сих пор любят праздничные огоньки, но уже подозревают: светиться в темноте может всякое.

«Оборотень» (Ginger Snaps, 2000)

Для тех, кто любит язвительный юмор и героев с характером.

Сёстры Джинджер и Бриджит чувствуют себя чужими в скучном пригороде. Они увлекаются мрачными постановочными фотографиями, презирают школьную суету и держатся друг за друга. После нападения неизвестного зверя Джинджер начинает меняться. Поначалу происходящее ещё можно списать на трудности взросления. С хвостом эта версия становится менее убедительной.

За историей об оборотне здесь скрывается очень узнаваемый страх: близкий человек меняется, а вы больше не понимаете, как до него достучаться. Джинджер открывает в себе новые желания и агрессию, Бриджит пытается спасти сестру, и прежняя близость всё чаще оборачивается болезненной зависимостью.

При этом фильм умеет быть смешным - колко, неловко, иногда совсем некстати. Его героини достаточно живые и неудобные, чтобы за ними было интересно следить ещё до появления клыков.

Осенний пригород, школьные коридоры и приближающийся Хэллоуин создают подходящий фон. Хороший выбор, если от хоррора хочется и чудовища, и человеческой истории, которая тревожит ничуть не меньше.

«Страшные истории для рассказа в темноте» (Scary Stories to Tell in the Dark, 2019)

Для тех, кто скучает по страшилкам, после которых боялся идти через тёмную комнату.

В Хэллоуин компания подростков забирается в заброшенный особняк и находит книгу страшных историй. Забрать её с собой кажется интересной идеей - пока написанное не начинает вторгаться в жизнь самих героев. Фильм основан на книгах Элвина Шварца; режиссёром выступил Андре Эвредал, а одним из продюсеров и авторов сюжета - Гильермо дель Торо.

Главная прелесть этой картины - в ощущении ожившего сборника страшилок. Кукурузное поле, пугало, пустой дом, коридор, по которому кто-то приближается: знакомые вещи обретают ту самую недобрую выразительность, которой обладали в детстве.

Чудовища здесь запоминаются внешностью и манерой двигаться. Некоторые выглядят так, будто рисунок на странице слишком долго рассматривали при плохом освещении - и наконец дорассматривались.

Это сравнительно доступный вход в жанр, хотя отдельные эпизоды способны основательно испортить отношения с темнотой. Для вечера, когда хочется приключения, осенней атмосферы и хорошей порции мурашек, - подходящий вариант.

«Они» (Haunt, 2019)

Для тех, кому хочется напряжения и страха перед людьми в масках.

Компания друзей на Хэллоуин находит экстремальный аттракцион ужасов. Организаторы обещают настоящее погружение в самые тёмные страхи. Звучит как обычная реклама развлечения, за которое ещё и придётся подписать отказ от претензий. Но внутри постепенно выясняется, что сотрудники слишком серьёзно относятся к своей работе.

Фильм Скотта Бека и Брайана Вудса использует простую и очень действенную неопределённость: в какой момент постановочный кошмар становится настоящим? Здесь ведь положено кричать, убегать и пугаться. Поэтому первые сигналы опасности легко принять за часть программы.

Узкие проходы, закрытые двери и неподвижные маски делают своё дело. Лица скрыты, намерения непонятны, а желание немедленно выйти появляется гораздо раньше, чем такая возможность.

«Они» подойдёт тем, кому важнее напряжение, чем сложная мифология. Это жестокий, довольно прямолинейный хоррор, который хорошо напоминает: иногда лучший пункт праздничной программы - остаться дома.

«Дом 1000 трупов» (House of 1000 Corpses, 2003)

Для тех, кто готов к самому кровавому вечеру в этой подборке.

Две молодые пары путешествуют по американской глубинке, собирая впечатления от придорожных достопримечательностей. Любопытство к местной страшной легенде приводит их к семейству Файрфлай. Знакомство оказывается из тех, после которых особенно ценишь скучные поездки без приключений.

Режиссёрский дебют Роба Зомби напоминает разросшийся ярмарочный павильон ужасов: кричащие цвета, грязноватые декорации, жуткие лица и шутки, над которыми смеяться как-то неловко. Впрочем, хозяев это совершенно не смущает.

Хэллоуин здесь теряет всякую уютность и превращается в шумный, дурной карнавал. Фильм давит избытком: слишком много безумия, слишком близко опасность, слишком весело тем, кому весело быть не должно.

Это самый жестокий и отталкивающий пункт списка, с пытками и обилием крови. Но если хочется праздничного кино с ощущением, будто вы свернули к аттракциону, который давно следовало закрыть, - адрес верный. Парковаться только лучше поближе к выезду.