Бен Аффлек выпустил мрачный триллер о похищении ребёнка и семейных тайнах

Жизнь успешного политика рушится после похищения сына. Теперь ему и жене предстоит не только найти деньги на выкуп, но и столкнуться с секретами, способными разрушить их брак. В психологическом триллере «Животные» Бен Аффлек выступил сразу в нескольких ролях: он сыграл главного героя, участвовал в работе над сценарием и занял режиссёрское кресло.

О чём фильм «Животные»

Марк Кимбалл баллотируется на пост мэра Лос-Анджелеса. У него есть деньги, политические амбиции, красивый дом и семья, которая со стороны кажется безупречной. Жена Эбигейл поддерживает мужа, а их сын Денни становится центром семейной жизни.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Всё меняется, когда мальчика похищают. После загадочного телефонного звонка супругам приходится срочно искать деньги на выкуп, а каждая потерянная минута приближает их к катастрофе.

Однако опасность не ограничивается судьбой ребёнка. В ходе событий наружу выходят ложь, шантаж и неприятные подробности семейных отношений. Марку и Эбигейл приходится принимать решения, на которые они прежде не решились бы. Теперь им нужно понять, кому можно доверять и чем они готовы пожертвовать ради спасения сына.

Кто сыграл в триллере вместе с Беном Аффлеком

Аффлек не ограничился главной ролью. Он также снял фильм и участвовал в создании сценария, объединив актёрскую работу с собственным режиссёрским видением.

Его экранную жену Эбигейл сыграла Керри Вашингтон, известная по сериалу «Скандал». В актёрский состав также вошла Джиллиан Андерсон, получившая известность благодаря «Секретным материалам» и «Короне». Она исполнила роль загадочной Дейл, которая помогает героям в кризисной ситуации.

Среди участников проекта - и Стивен Юн, лауреат премии «Эмми». Продюсером фильма выступил Мэтт Дэймон, давний коллега Аффлека.

Где посмотреть «Животных»

«Животные» рассчитаны на зрителей, которым интересны не только криминальные загадки и опасные ситуации, но и психологические конфликты. Похищение становится отправной точкой для истории о семейных секретах, моральном выборе и цене, которую приходится платить за попытку защитить близких.

Продолжительность фильма составляет чуть менее двух часов. Премьера состоялась 9 октября 2026 года, поэтому картину уже можно искать в онлайн-кинотеатрах.