5 фантастических сериалов, которые с первого раза почти невозможно понять до конца

Есть сериалы, которые смотришь, чтобы узнать, чем всё закончится. А есть такие, после финала которых хочется немедленно вернуться к первой серии. Потому что вдруг становится понятно: важная деталь была показана ещё в самом начале, но тогда вы даже не обратили на неё внимания.

Особенно хорошо это получается у фантастики. Параллельные вселенные, временные петли, эксперименты с сознанием и загадки, которые сценаристы собирают словно сложный механизм. Иногда кажется, что авторы специально проверяют, насколько внимательно зритель смотрит телевизор.

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Мы выбрали пять фантастических сериалов, в которых за увлекательным сюжетом скрывается гораздо больше, чем кажется поначалу. Все они разные, но объединяет их одно: повторный просмотр способен превратить уже знакомую историю в совершенно новое приключение.

1.«Пространство» - The Expanse (2015–2022)

Жанр: научная фантастика, космический триллер

Сезонов: 6

В ролях: Стивен Стрейт, Томас Джейн, Доминик Типпер, Шоре Агдашлу, Уэс Чатем

Будущее. Человечество освоило Солнечную систему, но, как выясняется, путешествия между планетами совершенно не помогают людям избавиться от старых привычек.

Земля, Марс и жители Пояса астероидов делят власть, ресурсы и влияние. Между ними растёт напряжение, а исчезновение молодой женщины запускает цепь событий, последствия которых окажутся куда масштабнее обычного криминального расследования.

На первый взгляд «Пространство» напоминает добротную космическую оперу с кораблями, перестрелками и политическими заговорами. Но постепенно сериал превращается в одну из самых сложных и убедительных моделей будущего, которые когда-либо показывали на телевидении.

Здесь тщательно продумано почти всё: от физики космических полётов до устройства общества и экономических противоречий между планетами.

Именно поэтому при первом просмотре легко потеряться в обилии персонажей, политических союзов и конфликтов. А при втором неожиданно обнаруживаешь, насколько аккуратно сценаристы расставляли подсказки с самого начала.

Правда, есть нюанс: шесть сезонов и 62 серии - серьёзное обязательство. Но если история вас затянет, это уже перестанет казаться проблемой.

Почему смотреть: если хочется большой, умной научной фантастики, в которой космические корабли впечатляют, но человеческие интриги оказываются не менее интересными.

2. «Грань» - Fringe (2008–2013)

Жанр: научная фантастика, детектив, триллер

Сезонов: 5

В ролях: Анна Торв, Джошуа Джексон, Джон Ноубл, Лэнс Реддик

Если вы любили «Секретные материалы», но иногда мечтали, чтобы все странные происшествия однажды сложились в единую большую историю, «Грань» может оказаться именно тем, что нужно.

Агент ФБР Оливия Данэм расследует загадочные преступления, которые невозможно объяснить обычной наукой. В помощь ей достаются блестящий, но эксцентричный учёный Уолтер Бишоп и его сын Питер.

Поначалу всё выглядит довольно привычно: каждую неделю новое необъяснимое происшествие, подозрительный эксперимент, опасная технология или очередной человек, с которым случилось нечто совершенно невероятное.

Но постепенно отдельные истории начинают соединяться.

Выясняется, что за странными событиями скрывается куда более масштабная загадка, связанная с природой реальности, научными экспериментами и существованием параллельных миров.

И здесь начинается самое интересное.

На втором просмотре даже незначительные на первый взгляд детали обретают новый смысл. Реплики, случайные встречи, странности в поведении героев - многое оказывается частью большого сценарного замысла.

При этом «Грань» не превращается в холодную интеллектуальную головоломку. В центре остаются живые персонажи, особенно великолепный Уолтер Бишоп в исполнении Джона Ноубла - человек одновременно гениальный, трогательный и иногда совершенно невыносимый.

Почему смотреть: редкий случай, когда фантастический детектив постепенно перерастает в масштабную историю о параллельных реальностях, любви и последствиях человеческих решений.

3. «Маньяк» - Maniac (2018)

Жанр: психологическая фантастика, драма, чёрная комедия

Серий: 10

В ролях: Эмма Стоун, Джона Хилл, Джастин Теру, Салли Филд

Представьте, что фармацевтическая компания изобрела лекарство, способное избавить человека от душевной боли, психологических травм и болезненных воспоминаний.

Звучит заманчиво. Особенно если не слишком внимательно читать условия участия в эксперименте.

Энни и Оуэн - два незнакомых человека, у каждого из которых достаточно собственных проблем. Они соглашаются испытать экспериментальный препарат, после чего привычная реальность начинает разваливаться на части.

Герои оказываются в невероятных ситуациях, примеряют чужие личности, переживают альтернативные жизни и путешествуют по причудливым мирам собственного сознания.

Причём никогда не знаешь, что ждёт в следующей серии: шпионская история, криминальная комедия или почти сюрреалистический сон.

Режиссёр Кэри Фукунага снял сериал, который выглядит так, будто Стэнли Кубрик встретился с Уэсом Андерсоном, а потом они вместе отправились к психоаналитику.

За всей визуальной эксцентрикой скрывается очень человеческая история о травмах, одиночестве и попытках разобраться в себе.

Эмма Стоун и Джона Хилл здесь особенно хороши. Их персонажи постоянно меняются, но эмоциональная связь между ними постепенно становится главным ориентиром в этом странном мире.

Почему смотреть: если хочется необычной фантастики, где главная загадка находится не в далёком космосе, а внутри человеческой головы. И отдельный плюс - всего десять серий, которые складываются в законченную историю.

4. «Жизни матрёшки» - Russian Doll (2019–2022)

Жанр: фантастическая трагикомедия, временная петля

Сезонов: 2

В ролях: Наташа Лионн, Чарли Барнетт, Грета Ли

У Нади день рождения. Ей исполняется 36 лет, вокруг друзья, музыка, алкоголь и вечеринка, которая должна стать вполне обычным нью-йоркским праздником.

Потом Надя умирает.

А через мгновение снова оказывается на той же вечеринке.

И снова умирает.

И снова возвращается.

В общем, у девушки явно не лучший день рождения в жизни.

На первый взгляд перед нами очередная вариация на тему «Дня сурка». Но «Жизни матрёшки» довольно быстро доказывают, что у авторов гораздо более странные и амбициозные планы.

Временная петля постепенно превращается в историю о памяти, сожалениях, семейных травмах и невозможности убежать от собственного прошлого.

А во втором сезоне сериал вообще меняет правила игры, отправляя героиню в путешествие по времени, где прошлое её семьи оказывается гораздо важнее будущего.

Наташа Лионн великолепна в образе Нади: язвительной, умной, грубоватой женщины, которая даже перед лицом космической катастрофы не собирается отказываться от сигареты и хорошей порции сарказма.

Это одна из тех историй, в которых за шутками и фантастическими парадоксами постепенно обнаруживается неожиданная эмоциональная глубина.

Почему смотреть: если любите временные петли, парадоксы и истории, где главный вопрос не «как выбраться из ловушки?», а «почему человек снова и снова повторяет собственные ошибки?».

5. «Легион» - Legion (2017–2019)

Жанр: психологическая фантастика, супергеройский триллер

Сезонов: 3

В ролях: Дэн Стивенс, Обри Плаза, Рэйчел Келлер, Джин Смарт

Формально «Легион» принадлежит вселенной Marvel. Но если при этом слове вы представляете людей в трико, которые спасают мир под бодрую музыку, приготовьтесь к сюрпризу.

Дэвид Хэллер с детства живёт с тяжёлым психиатрическим диагнозом. Он слышит голоса, видит странные вещи и не всегда способен отличить реальность от собственных видений.

Но однажды выясняется, что некоторые его способности вполне реальны. Более того, Дэвид может оказаться одним из самых могущественных мутантов на планете.

Казалось бы, вот он - знакомый сюжет про супергероя, который обнаруживает свои силы.

Ничего подобного.

Создатель сериала Ноа Хоули превращает эту историю в настоящее путешествие по лабиринтам сознания. Здесь время и пространство ведут себя подозрительно, персонажам нельзя безоговорочно доверять, а события иногда приходится переосмысливать буквально через несколько минут после просмотра.

«Легион» использует всё, что позволяет телевидение: необычный монтаж, музыку, цвет, танцевальные номера, сюрреалистические декорации и совершенно непредсказуемые переходы между реальностью и фантазией.

Иногда сериал кажется гениальным. Иногда хочется спросить у сценаристов, что именно они принимали во время работы.

Но равнодушным он почти наверняка не оставит.

И отдельно стоит отметить Обри Плазу, которая создаёт здесь один из самых необычных и тревожных персонажей современного фантастического телевидения.

Почему смотреть: если хочется фантастики, которая совершенно не боится быть странной. «Легион» - тот редкий сериал, где даже после финала трудно с уверенностью сказать, что именно вы только что увидели.

С какого сериала начать?

Если хочется масштабного космического приключения с политическими интригами - выбирайте «Пространство».

Если любите загадочные расследования и параллельные вселенные - начинайте с «Грани».

Для короткого, необычного и эмоционального путешествия подойдёт «Маньяк».

Если нравится чёрный юмор и игры со временем - включайте «Жизни матрёшки».

А для тех, кто готов к настоящему эксперименту над собственным восприятием, существует «Легион».

Все пять сериалов доказывают одну любопытную вещь: хорошая фантастика не обязательно должна давать ответы на все вопросы. Иногда гораздо интереснее, когда после финальных титров вопросов становится ещё больше.

И если спустя несколько дней вы вдруг решите пересмотреть первую серию, чтобы проверить собственную догадку, - значит, создатели отлично справились со своей работой.