Любителям Стивена Кинга стоит присмотреться к этому мини-сериалу из 6 серий

Холодный океан, густой туман и рыбацкий городок, где прошлое не дает покоя живым. Шестисерийный триллер «Глубина» с Джошем Хартнеттом и Чарли Хитоном в главных ролях рассказывает историю противостояния людей неизвестной силе, скрывающейся в морских глубинах. Критики сравнивают его с «Челюстями» и фильмами ужасов по мотивам произведений Стивена Кинга.

Здесь есть все, что нужно для мрачного осеннего вечера: тревожная атмосфера, семейные тайны и угроза, которую невозможно объяснить с первого взгляда. Но за историей о морском чудовище скрывается нечто большее.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Джош Хартнетт против морского чудовища

Действие разворачивается в небольшом рыбацком городке на острове Ньюфаундленд в Канаде. Кэлвин Пенни, которого играет Джош Хартнетт, много лет пытается смириться с загадочной смертью отца. Однако вскоре ему приходится столкнуться с угрозой, которая затрагивает уже все местное сообщество.

В окрестностях появляется неизвестное морское существо, терроризирующее жителей. Одновременно у сына Кэлвина, Уэйда (Чарли Хитон), начинаются тревожные симптомы. Ради безопасности семьи и соседей рыбак готов пойти на многое. Чтобы разобраться в происходящем, он объединяется с исследовательницей Фондой, роль которой исполнила Маккензи Дэвис.

Постепенно история превращается в нечто большее, чем противостояние человека и чудовища. В ней переплетаются семейная драма, экологические темы и фольклор Ньюфаундленда. Океан хранит мрачные секреты, а разгадка может оказаться гораздо страшнее самого неизвестного существа.

Актеры готовились к съемкам необычным способом

Режиссер и шоураннер Джесси Маккион, известный по работе над «Академией Амбрелла», сделал ставку на реалистичность. Вместо того чтобы полагаться исключительно на компьютерные декорации, съемочная группа использовала настоящие локации и работала в открытом море. Благодаря этому суровая природа становится полноценной частью истории.

Джош Хартнетт серьезно отнесся к подготовке и осваивал местный акцент, ежедневно слушая радиопередачи для рыбаков. Чарли Хитон знакомился с жителями острова и проводил время в местных пабах, стараясь лучше понять уклад жизни небольшого сообщества.

Вместе с Хартнеттом, Хитоном и Маккензи Дэвис в сериале снялись Уиллоу Кин, Руби Стоукс, Рохан Кэмпбелл и Калеб Хорн.

Что говорят критики о «Глубине»

Сериал получил положительные отзывы за атмосферу, актерскую игру и умение постепенно нагнетать напряжение. На Rotten Tomatoes его рекомендуют 81% критиков, а средняя оценка зрителей составляет 6,5 балла из 10.

Впрочем, мнения оказались неоднозначными. Некоторые рецензенты считают сюжет предсказуемым и сомневаются, что финал оправдает ожидания. При этом сочетание морских ужасов, семейных конфликтов и тревожной атмосферы позволило «Глубине» заслужить сравнения с классическими историями о смертельной опасности, скрывающейся в океане.

Этот мини-сериал подойдет тем, кому нравятся загадки, мрачные пейзажи и ощущение, что за привычным миром прячется нечто пугающее. Шесть эпизодов постепенно раскрывают тайны небольшого городка, не позволяя забыть о главной угрозе. Для осеннего вечера, особенно в преддверии Хэллоуина, такая история подходит как нельзя лучше.