6 фильмов для тех, кто устал сравнивать себя с другими

Однокурсник получил новую должность, бывшая коллега открыла своё дело, знакомые переехали в дом, который вы пока можете только рассматривать на фотографиях. После таких новостей даже вполне благополучная жизнь порой начинает казаться неудавшейся. Особенно если собственные усилия пока не принесли результата, о котором удобно рассказать при встрече.

Том Хиддлстон играет человека, за обычной биографией которого скрывается гораздо больше, чем кажется со стороны. Пол Джаматти болезненно переживает встречу с успешным бывшим однокурсником. Адам Сэндлер годами помогает чужой карьере, пока его собственная почти не движется. В подборке есть музыкальная комедия, спортивная драма, фантастика и истории о взрослении, которое продолжается дольше, чем предполагалось. Оценки IMDb у всех фильмов от 7,3 до 7,9, а на просмотр понадобится от часа тридцати девяти минут до двух часов тринадцати минут.

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Адам Сэндлер в фильме «Прорваться в НБА». Фото: Scott Yamano / Netflix.

Оценки IMDb проверены 11 октября 2026 года и могут меняться. Продолжительность указана по IMDb для оригинальных версий. Доступность фильмов зависит от страны и сервиса. 1. «Жизнь Чака» / The Life of Chuck Год: 2024, широкий прокат с 2025 года Страна: США IMDb: 7,3/10 На вечер: 1 час 51 минута В ролях: Том Хиддлстон, Чиветел Эджиофор, Карен Гиллан, Марк Хэмилл, Джейкоб Тремблей. Том Хиддлстон в фильме «Жизнь Чака». Фото: NEON. На рекламных щитах появляется благодарность некоему Чарльзу Кранцу за 39 замечательных лет. Люди вокруг переживают странные, всё более тревожные события, и смысл этой рекламы пока непонятен. Затем фильм меняет время и масштаб, постепенно знакомя нас с самим Чаком. Его история рассказана в обратном порядке, поэтому некоторые подробности получают объяснение гораздо позже, чем появляются на экране. Лучше заранее знать об этом приёме и сохранить удовольствие от остальных открытий. В исполнении Тома Хиддлстона Чак выглядит человеком, которого легко не заметить среди прохожих. Он работает бухгалтером и носит деловой костюм, ничем не выдавая своего увлечения танцами. Тем сильнее сцена, в которой уличная музыка заставляет его остановиться и начать танцевать. В движениях вдруг проявляется целая часть его жизни, о которой окружающие ничего не знали. Хобби, детское увлечение и случайная встреча приобретают значение, которое невозможно выразить строчкой в резюме. Майк Флэнаган снял фильм по повести Стивена Кинга. Здесь есть фантастика, тревога и разговор о конечности жизни, но много места отведено радости: музыке, первым открытиям, отношениям с людьми, которые когда-то были особенно важны. Взрослого Чака играет Хиддлстон, его юные версии появляются в отдельных главах, а Марк Хэмилл исполняет роль дедушки. Из этих эпизодов становится понятно, как мало о жизни Чака можно узнать по его должности. Для человека, привыкшего сравнивать свои достижения с чужими, особенно интересен сам выбор главного персонажа. Чаку не требуется становиться знаменитостью, чтобы его история заслуживала внимания. За обыкновенной работой остаются способности, привязанности и воспоминания, которых посторонний не увидит. Фильм даёт им столько же времени и серьёзности, сколько другие картины отводят карьерным победам. При этом он может растрогать до слёз: тема утраты проходит через всю историю. Почему смотреть: если собственная жизнь кажется слишком обычной, чтобы считать её удавшейся. Особенно стоит посмотреть ради Хиддлстона и сцены уличного танца: в ней хорошо видно, сколько удовольствия может принести занятие, которое никогда не станет профессией. 2. «Баллада об острове Уоллис» / The Ballad of Wallis Island Год: 2025 Страна: Великобритания IMDb: 7,4/10 На вечер: 1 час 39 минут В ролях: Кэри Маллиган, Том Басден, Тим Ки, Шан Клиффорд. Кэри Маллиган и Том Басден в фильме «Баллада об острове Уоллис». Фото: Focus Features. Музыкант Херб Макгуайер принимает выгодное предложение выступить на небольшом острове. На месте выясняется, что концерт заказал эксцентричный поклонник Чарльз, выигравший в лотерею. Он собирается слушать любимого исполнителя практически в одиночестве. Ещё один сюрприз оказывается куда чувствительнее: Чарльз пригласил Нелл, бывшую партнёршу Херба по музыкальному дуэту и личным отношениям. У каждого были свои ожидания от поездки, и теперь им предстоит как-то провести время вместе. Херб продолжает заниматься музыкой и болезненно следит за тем, насколько он востребован. Прежние песни помнят и любят, но ему самому хочется подтвердить, что лучшие годы ещё впереди. Нелл за это время устроила жизнь иначе. Её спокойствие особенно задевает человека, который всё ещё мысленно возвращается к их общей истории. Встреча с бывшей партнёршей превращается в невольное сравнение: кто сделал правильный выбор, кто чего добился и кому теперь лучше. Том Басден играет Херба с раздражением уставшего человека, которому стыдно за собственную уязвимость. Кэри Маллиган придаёт Нелл спокойствие и самостоятельность, из-за которых её особенно трудно вернуть в прежнюю роль. Тим Ки отвечает за значительную часть комедии: его Чарльз слишком много говорит, нарушает границы и искренне не понимает, почему остальные не разделяют его восторга. Постепенно становится яснее, что стоит за его желанием ещё раз услышать любимый дуэт. Режиссёр Джеймс Гриффитс оставляет героям время для неловких разговоров, прогулок и музыки. Песни здесь позволяют почувствовать близость, которая когда-то существовала между Хербом и Нелл, без подробного пересказа их отношений. Особенно узнаваемо желание Херба получить подтверждение собственной значимости от человека, чья жизнь уже давно перестала вращаться вокруг него. Прежняя известность делает нынешние неудачи Херба особенно болезненными. Ему приходится заново разбираться, что в его работе ещё приносит удовольствие. Почему смотреть: если вы замечаете, что слишком внимательно следите за жизнью бывших коллег, партнёров или друзей. Подойдёт для вечера, когда хочется юмора, хорошей музыки и истории о людях, которым трудно признать, насколько они изменились. 3. «Оставленные» / The Holdovers Год: 2023 Страна: США IMDb: 7,9/10 На вечер: 2 часа 13 минут В ролях: Пол Джаматти, Давайн Джой Рэндольф, Доминик Сесса. Доминик Сесса, Пол Джаматти и Давайн Джой Рэндольф в фильме «Оставленные». Фото: Focus Features. Преподаватель истории Пол Ханэм остаётся в закрытой школе на рождественские каникулы присматривать за учениками, которым некуда уехать. Очень скоро его постоянными спутниками становятся подросток Энгус и школьная повариха Мэри, недавно потерявшая сына. Общение начинается с раздражения: учитель требует дисциплины даже в праздники, ученик сопротивляется, а Мэри переживает собственную утрату и старается примирить спорщиков. Ханэм работает среди детей состоятельных родителей и давно привык ожидать от окружающих худшего. За его придирками постепенно становится заметна обида человека, чья собственная жизнь сложилась далеко от прежних надежд. Во время поездки он встречает бывшего однокурсника, у которого академическая карьера сложилась гораздо успешнее. Учителю становится неловко рассказывать о себе, и он приукрашивает своё положение. Сцена короткая, но в ней легко узнать страх любой встречи, на которой придётся отчитываться о прожитых годах. Пол Джаматти позволяет Ханэму быть одновременно умным, смешным и невыносимым. Его герой умеет защищать знания и принципы, но гораздо хуже умеет обращаться с собственной обидой. Доминик Сесса играет подростка, который замечает слабости взрослого и постепенно начинает видеть за ними человека. Давайн Джой Рэндольф играет Мэри сдержанно, позволяя почувствовать, сколько сил ей стоит продолжать обычные дела. Рядом с ней особенно заметно, насколько неполную картину чужой жизни дают должность, деньги и внешняя уверенность. Александр Пэйн снял фильм с большим вниманием к людям, которые редко оказываются в центре праздничных историй. Постепенно выясняется, что привилегированная школа не гарантирует ученику семейного благополучия, а скромное положение преподавателя ничего не говорит о том, какие решения он принимал раньше. Узнавая друг друга, герои получают возможность пересмотреть свои первые, довольно жестокие оценки. Зимняя обстановка делает фильм уютным, хотя разговор в нём идёт об одиночестве, утрате и разочарованиях. Почему смотреть: если перед встречей с давними знакомыми вы заранее придумываете, как объяснить своё нынешнее положение. Ради Джаматти и истории о том, как меняется отношение к человеку, когда начинаешь понимать обстоятельства его жизни. 4. «Ча-ча-ча» / Cha Cha Real Smooth Год: 2022 Страна: США IMDb: 7,3/10 На вечер: 1 час 47 минут В ролях: Купер Райфф, Дакота Джонсон, Лесли Манн, Брэд Гарретт, Ванесса Бургхардт. Купер Райфф и Дакота Джонсон в фильме «Ча-ча-ча». Фото: Apple TV+. Двадцатидвухлетний Эндрю окончил университет и вернулся в дом матери и отчима. Он работает в заведении на фуд-корте и пока плохо представляет, что делать дальше. Зато на празднике для подростков неожиданно обнаруживается его талант: Эндрю легко вовлекает гостей в танцы и помогает неловким детям почувствовать себя увереннее. Так у него появляется подработка на бар- и бат-мицвах, праздниках еврейского совершеннолетия. На этом первом празднике Эндрю знакомится с Домино и её дочерью Лолой, у которой аутизм. Между ними возникает доверие, и молодой человек всё сильнее привязывается к этой семье. У Домино есть жених, а её жизнь и отношения гораздо сложнее, чем представляется Эндрю. Он же впервые за долгое время видит перед собой будущее, которое ему нравится, и торопится занять в нём место. Купер Райфф сам написал сценарий, поставил фильм и сыграл главного героя. Его Эндрю внимателен к людям, умеет развеселить и поддержать, но ещё не всегда понимает границы собственной помощи. Дакота Джонсон играет женщину, которой приятно это внимание и которая при этом гораздо лучше осознаёт последствия возможного сближения. На фоне его растерянности чужая устроенная жизнь кажется особенно привлекательной, и Эндрю торопится принять её за своё будущее. Фильм довольно бережно относится к возрасту, в котором диплом уже получен, а ясного представления о себе ещё нет. При этом способности Эндрю видны задолго до того, как он сможет придать им внушительное название в резюме. Умение заметить чужую неловкость и помочь человеку освоиться тоже требует таланта. Постепенно становится важнее разобраться, как пользоваться этим умением и чего он сам хочет, чем поскорее обзавестись убедительными признаками взрослости. Здесь много юмора и неловких разговоров, а решения редко даются с первой попытки. Почему смотреть: если кажется, что все вокруг уже определились, а вы по-прежнему пробуете и сомневаетесь. История Эндрю понятна и далеко после двадцати: особенно в период смены работы, возвращения домой или пересмотра прежних планов. 5. «Прорваться в НБА» / Hustle Год: 2022 Страна: США IMDb: 7,3/10 На вечер: 1 час 57 минут В ролях: Адам Сэндлер, Куин Латифа, Хуанчо Эрнангомес, Бен Фостер, Роберт Дювалл. Куин Латифа и Адам Сэндлер в фильме «Прорваться в НБА». Фото: Scott Yamano / Netflix. Стэнли Сугерман работает скаутом баскетбольного клуба «Филадельфия Севенти Сиксерс». Он летает по миру, ищет перспективных игроков, проводит время в гостиницах и всё чаще пропускает важные семейные события. Его мечта стать тренером постоянно откладывается. Во время поездки в Испанию Стэнли замечает на уличной площадке Бо Круса, талантливого игрока, который зарабатывает на жизнь на стройке и воспитывает дочь. Стэнли уверен в своей находке, но руководство клуба не разделяет его уверенности. Попытка помочь Бо становится для него и проверкой собственного профессионального суждения. Он давно умеет разглядеть чужие способности, однако его собственные планы зависят от людей, которые не особенно торопятся дать ему возможность проявить себя. Знакомое ощущение для человека, который хорошо работает годами и всё ещё ждёт, когда это приведёт к переменам. Адам Сэндлер играет Стэнли без привычного комедийного размаха. Его усталость видна в движениях, раздражении и разговорах с женой, которую играет Куин Латифа. В семье понимают, сколько для него значит баскетбол, но постоянные разъезды всё равно имеют свою цену. Бо сыграл профессиональный баскетболист Хуанчо Эрнангомес, поэтому тренировки и эпизоды на площадке выглядят убедительно. В кадре появляются и другие настоящие игроки НБА, хотя следить за историей можно без знания турнирной таблицы. Режиссёр Джеремайя Загар соединяет привычное для спортивного кино движение к большому шансу с историей взрослого человека, который рискует снова разочароваться. Стэнли поддерживает Бо, но ему самому тоже нужны доверие и помощь. Особенно хорошо показано, как близко могут соседствовать уверенность в своей работе и страх, что лучшие возможности уже прошли. Фильм сохраняет быстрый темп, много времени отдаёт тренировкам и позволяет переживать за обоих героев одновременно. Почему смотреть: если вы давно чувствуете, что способны на большее, чем позволяет нынешняя работа. Самый энергичный вариант в подборке, с сильной ролью Сэндлера и узнаваемой историей профессионального застоя. 6. «Худший человек на свете» / The Worst Person in the World Год: 2021 Страна: Норвегия, Франция, Швеция, Дания IMDb: 7,7/10 На вечер: 2 часа 8 минут В ролях: Ренате Реинсве, Андерс Даниелсен Ли, Херберт Нордрум. Ренате Реинсве в фильме «Худший человек на свете». Фото: Kasper Tuxen / Oslo Pictures, источник: NEON. Юлия приближается к тридцати и всё ещё меняет представления о собственном будущем. Она успела попробовать разные направления учёбы, увлечься фотографией и начать отношения с Акселем, известным автором комиксов, который заметно старше её. У него уже есть профессия, признание и достаточно ясные желания. Рядом с ним неопределённость Юлии становится особенно ощутимой. Аксель думает о детях, а Юлия не уверена, что готова к этому этапу. Ей трудно понять, насколько её сомнения связаны с конкретным человеком, а насколько с ожиданием, что к определённому возрасту следует окончательно определиться. Новое знакомство обещает другие чувства и другую версию будущего. Но возможность изменить обстоятельства ещё больше усложняет вопрос о том, чего она действительно хочет. Ренате Реинсве играет Юлию с живостью человека, который способен искренне увлечься новым занятием и так же искренне потерять к нему интерес. Режиссёр Йоаким Триер даёт ей право быть обаятельной, растерянной, эгоистичной и внимательной в разных обстоятельствах. Андерс Даниелсен Ли при этом не превращает Акселя в удобную причину всех её затруднений. Разница в возрасте и опыте действительно влияет на их отношения. При этом сомнения Юлии касаются и её собственных желаний, с которыми ей ещё предстоит разобраться. История разделена на главы и охватывает несколько лет. Благодаря этому видно, как решения, казавшиеся окончательными, меняют значение со временем. Особенно точно фильм передаёт давление чужой определённости: рядом с человеком, который знает, чего хочет, собственные сомнения легко принять за недостаток характера. Триер оставляет место и радости, и последствиям необдуманных поступков. По настроению это взрослая драмеди с откровенными сценами и тяжёлыми эпизодами, поэтому ждать от неё только лёгкого утешения не стоит. Почему смотреть: если очередная смена планов кажется доказательством того, что вы отстали от ровесников. Фильм позволяет внимательнее рассмотреть сам процесс выбора и цену попыток поскорее устроить жизнь так, чтобы она выглядела законченной.

С какого фильма начать

Для более энергичного вечера подойдёт «Прорваться в НБА», для юмора и музыки выбирайте «Балладу об острове Уоллис». В «Ча-ча-ча» и «Худшем человеке на свете» легче узнать себя, если сейчас трудно определиться с работой или отношениями. «Оставленные» особенно точно передают неловкость перед успешными знакомыми, а «Жизнь Чака» предлагает внимательнее посмотреть на то, что обычно остаётся за пределами рассказа о достижениях.

Сравнивая себя с другим человеком, легко заметить его новую должность и пропустить обстоятельства, в которых он к ней пришёл. Собственную жизнь мы знаем гораздо подробнее, вместе с усталостью, сомнениями и неудачными попытками. В этих фильмах чужая биография тоже постепенно обрастает подробностями. После них интереснее задуматься о том, каких перемен хочется лично вам и ради чего, чем снова подсчитывать, кто успел больше к одному и тому же возрасту.