Диван ещё никогда не казался таким уютным: 6 захватывающих фильмов про выживание

Мы привыкли считать неприятностью разряженный телефон, задержку самолёта или внезапно отключённую горячую воду. Хорошее кино про выживание быстро поправляет эту шкалу. Оказывается, пока у вас есть крыша, питьевая вода и возможность позвонить кому-нибудь с жалобой, дела идут вполне прилично.

В этой подборке - шесть историй о людях, у которых привычный мир закончился внезапно. Необитаемый остров, ледяная пустыня, горы, океан и каменная ловушка, из которой невозможно просто встать и уйти. Смотреть всё это лучше дома. Желательно под пледом и с некоторым уважением к работающему отоплению.

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1.«Изгой» - Cast Away (2000)

Режиссёр: Роберт Земекис. В главной роли: Том Хэнкс.

Чак Ноланд работает в FedEx и живёт так, будто опоздание - самое страшное, что может случиться с человеком. После авиакатастрофы он оказывается на необитаемом острове, где расписание теряет смысл, а добыть огонь становится важнее любого служебного совещания.

Завязка знакомая, но Земекис умеет сделать её удивительно личной. Мы наблюдаем, как взрослый, деятельный человек заново учится самым простым вещам. Поесть. Найти укрытие. Пережить ночь. Не потерять рассудок, когда разговаривать совершенно не с кем.

Последнюю проблему отчасти решает волейбольный мяч Уилсон. Описать это без улыбки трудно, а вот смотреть временами очень больно. Хэнкс делает странную дружбу настолько убедительной, что кусок спортивного инвентаря постепенно становится одним из самых дорогих зрителю персонажей.

«Изгой» особенно хорош там, где приключение уступает место одиночеству. Ведь можно научиться добывать еду и всё равно не понимать, ради чего просыпаться завтра.

Почему смотреть: если хочется большой человеческой истории, в которой напряжение соседствует с теплом. Хороший первый фильм для знакомства с жанром - и веская причина чуть меньше ругаться на повседневные неудобства.

2. «Общество снега» - Society of the Snow (2023)

Режиссёр: Хуан Антонио Байона.

В 1972 году самолёт, на борту которого находились уругвайская команда по регби, её близкие и другие пассажиры, разбился в Андах. Люди, пережившие катастрофу, оказались среди снега и скал практически без еды, с травмами и всё более призрачной надеждой на спасение. Фильм основан на реальных событиях.

Байона очень быстро лишает горы их открыточной привлекательности. Белые вершины здесь означают холод, расстояния, которые невозможно преодолеть, и ночи, до которых страшно дожить. Красивый пейзаж, мягко говоря, не гарантирует приятного отпуска.

Главная сила фильма - в том, как он показывает людей рядом друг с другом. Кто-то поддерживает разговор, кто-то ухаживает за ранеными, кто-то берётся за работу, для которой уже почти не осталось сил. Спасение складывается из множества маленьких поступков, каждый из которых может оказаться решающим.

История требует от героев страшного выбора, но камера сохраняет уважение к ним. Это помогает увидеть за известными обстоятельствами катастрофы конкретных людей - молодых, испуганных, привязанных к жизни.

Почему смотреть: если вам важны реальные истории и сильное эмоциональное переживание. Тяжёлое кино, после которого особенно ясно понимаешь, сколько может значить чужое плечо рядом.

3. «Выживший» - The Revenant (2015)

Режиссёр: Алехандро Гонсалес Иньярриту. В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Том Харди.

Охотник Хью Гласс получает тяжёлые травмы после нападения медведицы. Его оставляют умирать, но он продолжает цепляться за жизнь, пробираясь через дикую местность. Холод, голод и раны сопровождают его на пути, где желание отомстить становится ещё одним источником сил.

«Выживший» действует почти физически. От ледяной воды хочется отдёрнуть ноги, от дыхания героя - плотнее завернуться в плед. ДиКаприо большую часть времени обходится без длинных речей: состояние человека понятно по тому, как он двигается, смотрит и с каким трудом делает очередной вдох.

При этом фильм поразительно красив. Лес, реки, утренний свет - всё существует своей жизнью, пока человек внизу пытается пережить ещё несколько часов. Природа здесь совершенно равнодушна к тому, насколько у него трудный день.

Это обстоятельное, жестокое кино с медленным ритмом. Смотреть его вполглаза, параллельно отвечая на сообщения, вряд ли получится: слишком многое держится на погружении в этот холодный мир.

Почему смотреть: если хочется масштабного зрелища, мощной актёрской работы и суровой истории об упрямстве. Комфортный вечер придётся немного отложить - хотя диван всё-таки останется с вами.

4. «Затерянные во льдах» - Arctic (2018)

Режиссёр: Джо Пенна. В главной роли: Мадс Миккельсен.

Герой Миккельсена уже некоторое время живёт среди арктических снегов после крушения самолёта. Он наладил скромный быт, добывает пищу и подаёт сигналы спасателям. Новая катастрофа вынуждает его решить, стоит ли покидать укрытие и отправляться в опасный путь.

В этом фильме мало разговоров. Зато у каждого действия есть вес. Проверить снасти, посмотреть на карту, оценить погоду, сохранить силы. Постепенно начинаешь следить за этими занятиями с вниманием, которого обычно не удостаивается даже финал детективного сериала.

Миккельсен играет человека, который понимает пользу порядка. Пока есть работа, расписание и конкретная задача, панике труднее занять всё свободное место. Но никакая дисциплина не делает человека неуязвимым.

Особенно цепляет момент, когда ответственность за чужую жизнь меняет все расчёты. Собственное спасение и без того было сложной задачей; теперь каждое решение становится ещё тяжелее.

Почему смотреть: если любите сдержанное, напряжённое кино и актёров, способных удержать внимание без постоянных объяснений. После него обычная тёплая куртка выглядит весьма серьёзным достижением цивилизации.

5. «127 часов» - 127 Hours (2010)

Режиссёр: Дэнни Бойл. В главной роли: Джеймс Франко.

Арон Ралстон отправляется в каньоны Юты, где упавший валун зажимает его руку. Он один, воды мало, а близкие не знают точного маршрута. Фильм рассказывает реальную историю альпиниста, оказавшегося в ловушке.

Большинство героев этой подборки хотя бы могут двигаться. Арону приходится оставаться на месте. Дэнни Бойл превращает эту неподвижность в удивительно энергичное кино: воспоминания, обрывки мыслей и воображаемые разговоры заполняют пространство, из которого физически невозможно выбраться.

Франко хорошо передаёт, как меняется настроение героя. Сначала он ещё пытается обращаться с происшествием как с досадной технической проблемой. Потом появляются страх, торг с собой и понимание того, что никто не придёт просто потому, что уже давно пора.

Здесь особенно остро чувствуешь ценность обычных связей с людьми. Сообщить, куда идёшь, - поступок скучный, почти родительский. После фильма его скучность перестаёт смущать.

Почему смотреть: если хочется короткой, предельно напряжённой истории, которая надолго остаётся в памяти. Учтите: в фильме есть тяжёлая натуралистичная сцена, к которой чувствительному зрителю лучше быть готовым.

6. «Не угаснет надежда» - All Is Lost (2013)

Режиссёр: Джей Си Чендор. В главной роли: Роберт Редфорд.

Во время одиночного плавания по Индийскому океану пожилой яхтсмен обнаруживает, что его судно набирает воду после столкновения с дрейфующим контейнером. Он берётся за ремонт, но проблемы продолжают накапливаться.

Один актёр, океан и почти полное отсутствие диалогов - довольно смелая заявка на полнометражный фильм. Редфорд справляется так, что вскоре начинаешь переживать за каждую верёвку, каждый инструмент и каждый запас пресной воды.

Его герой действует спокойно и деловито. В этом есть особое напряжение: человек многое умеет, принимает разумные решения, старается не терять времени, а положение всё равно ухудшается. Очень неприятное чувство, знакомое нам по значительно менее драматичным обстоятельствам.

Чендор не спешит рассказывать, кем был этот человек на берегу. Достаточно наблюдать за тем, как он встречает очередную беду. Усталость становится заметнее, движения - медленнее, а необходимость действовать никуда не исчезает.

Почему смотреть: если хочется взрослого, сосредоточенного кино, которое постепенно захватывает всё внимание. Редфорд и без большого монолога умеет рассказать о человеке очень многое.

Для первого вечера я бы выбрал «Изгоя». Если хочется сильной истории о взаимной поддержке - «Общество снега». А для просмотра, во время которого даже чай незаметно остывает, подойдут «127 часов» или «Не угаснет надежда».