5 мини-сериалов, которые стали событием: громкие истории, о которых говорили все

Иногда сериал просто хорошо смотрят. А иногда он на несколько недель захватывает интернет, офисные разговоры и семейные чаты. Вдруг люди обсуждают шахматы, спорят о финале, открывают для себя нового актёра или обнаруживают, что очередная «история на пару вечеров» закончилась в четыре утра.

Эта пятёрка именно такая. Никаких тайных находок и несправедливо забытых шедевров - наоборот, почти наверняка вы слышали обо всех. Возможно, несколько уже смотрели. Но если хотя бы один прошёл мимо, самое время проверить, из-за чего вокруг него было столько шума.

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1. «Ход королевы» (The Queen’s Gambit, 2020)

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Билл Кэмп, Марьель Хеллер, Томас Броди-Сангстер

Есть сюжеты, которые на бумаге совершенно не похожи на будущий мировой хит. Например: сирота в Америке 1960-х становится шахматным вундеркиндом и ездит по турнирам.

А потом появляется Аня Тейлор-Джой, камера задерживается над шахматной доской - и миллионы людей, которые вчера с трудом помнили, как ходит конь, начинают переживать из-за сицилианской защиты.

Экранизация романа Уолтера Тевиса рассказывает о Бет Хармон - невероятно талантливой шахматистке, которой приходится справляться не только с соперниками, но и с одиночеством, зависимостями и собственным характером. Сериал вышел осенью 2020 года и оказался почти идеально подобран к тому странному времени: семь серий, в которые можно было провалиться целиком.

Но феномен «Хода королевы» объясняется не только пандемией. Это очень красивое, элегантное и удивительно азартное кино. Шахматные партии здесь сняты так, словно перед нами спортивный триллер, а костюмы и интерьеры хочется рассматривать отдельно от сюжета.

Почему смотреть: чтобы вспомнить редкое чувство, когда сериал заставляет интересоваться вещью, которой вы ещё вчера совершенно не интересовались.

2. «Оленёнок» (Baby Reindeer, 2024)

В ролях: Ричард Гэдд, Джессика Ганнинг, Нава Мау

Начинается всё почти буднично. Неудачливый комик Донни работает в баре и однажды предлагает расстроенной посетительнице чашку чая. Бесплатно. Казалось бы, обычный человеческий жест.

Очень скоро становится понятно: чай обойдётся ему чрезвычайно дорого.

«Оленёнок» вырос из личного опыта Ричарда Гэдда, который сам написал сценарий и сыграл главную роль. Его герой оказывается объектом навязчивого преследования женщины по имени Марта. Но сериал довольно быстро перестаёт быть просто историей о сталкинге.

Он гораздо неприятнее - в хорошем кинематографическом смысле. Потому что постепенно заставляет спрашивать не только «почему она это делает?», но и «почему он поступает именно так?». Простых жертв, простых злодеев и удобных психологических объяснений здесь почти нет.

Особенно впечатляет Джессика Ганнинг. Её Марта способна за несколько секунд вызвать жалость, тревогу, раздражение и настоящий страх.

Почему смотреть: это один из тех сериалов, после которых хочется немедленно найти человека, который его уже видел, и сказать: «Так. Теперь давай поговорим».

3. «Пингвин» (The Penguin, 2024)

В ролях: Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Рензи Фелиз

Формально это сериал из вселенной Бэтмена. Практически - криминальная сага, которую вполне можно представить где-нибудь по соседству с «Кланом Сопрано».

Колин Фаррелл возвращается к роли Освальда Кобба, но теперь Пингвин не колоритный злодей на периферии чужой истории. Он сам становится центром мира - неприятного, жестокого и удивительно притягательного.

После событий фильма «Бэтмен» в преступном Готэме освобождается место наверху, и Оз начинает карабкаться туда всеми доступными способами. А способы у него, мягко говоря, не джентльменские.

Главный сюрприз сериала - насколько быстро забываешь про комиксовое происхождение истории. Здесь важнее криминальные семьи, власть, предательство и способность вовремя понять, кого сегодня следует обнять, а кого - убрать с дороги.

И ещё здесь есть Кристин Милиоти в роли Софии Фальконе, которая временами совершенно спокойно крадёт сериал у Пингвина. А это при таком Фаррелле серьёзное достижение.

Почему смотреть: если слово «супергерои» уже вызывает лёгкую усталость, не пугайтесь. Это прежде всего большая гангстерская история - просто происходит она в Готэме.

4. «Нормальные люди» (Normal People, 2020)

В ролях: Дэйзи Эдгар-Джонс, Пол Мескал

Марианна и Коннелл любят друг друга. Казалось бы, двенадцать серий здесь совершенно ни к чему.

Но люди обладают удивительным талантом усложнять даже то, что кажется очевидным.

Экранизация романа Салли Руни рассказывает об отношениях двух молодых людей из небольшого ирландского города - от школы до университетских лет. Они сходятся, расходятся, говорят не то, молчат тогда, когда следовало говорить, причиняют друг другу боль и снова оказываются рядом.

Никаких огромных сюжетных машин здесь нет. Самое важное может произойти за кухонным столом, в комнате общежития или в паузе между двумя фразами.

И именно поэтому сериал работает. Пол Мескал и Дэйзи Эдгар-Джонс играют с такой естественностью, что временами возникает неловкое ощущение: будто мы случайно подслушиваем разговор двух настоящих людей.

После «Нормальных людей» оба актёра стали звёздами, и понять почему совсем нетрудно.

Почему смотреть: если хочется истории любви без сахарной глазури, красивых обещаний и уверенности, что одного сильного чувства всегда достаточно.

5. «Однажды ночью» (The Night Of, 2016)

В ролях: Риз Ахмед, Джон Туртурро, Билл Кэмп, Майкл К. Уильямс

Самый старый сериал в этой подборке - и, возможно, тот, который сегодня вспоминают чуть реже остальных. А зря.

Насир Хан берёт без разрешения отцовское такси, знакомится с девушкой и проводит с ней ночь. Утром он просыпается и обнаруживает её убитой.

Дальше начинается кошмар, в котором вопрос «кто убийца?» постепенно перестаёт быть единственным и даже главным.

«Однажды ночью» показывает, что происходит с человеком, попавшим внутрь уголовной системы: полиция, адвокаты, суд, тюрьма, сделки, подозрения. Каждый следующий шаг словно немного меняет героя, пока зритель уже сам не уверен, насколько хорошо знает человека, которого встретил в первой серии.

Риз Ахмед великолепен, но отдельное удовольствие - Джон Туртурро в роли адвоката Джона Стоуна: уставшего, не слишком эффектного и совершенно не похожего на телевизионных защитников, которые произносят пламенную речь и выигрывают процесс за три минуты до титров.

Почему смотреть: ради медленного, очень плотного криминального триллера, который сначала предлагает загадку убийства, а затем незаметно превращается во что-то гораздо большее.

А если выбрать только один?

Для красивого и почти безотказного сериального удовольствия - «Ход королевы».

Если хочется истории, после которой будет немного не по себе, - «Оленёнок».

Для большого криминального зрелища - «Пингвин».

Для эмоционального вечера - «Нормальные люди».

А если нужен настоящий детективный крючок с первой серии - «Однажды ночью».

Эта подборка хороша именно своей очевидностью. Иногда совершенно не обязательно искать сериал, о котором никто не слышал. Иногда стоит наконец включить тот самый - о котором слышали вообще все.