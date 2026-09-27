5 свежих фильмов, которые уже можно посмотреть дома: от молодого Бурдена до динозавров за окном

Осенний кинопрокат ещё вовсю работает, но несколько заметных премьер последних недель уже перебрались на стриминги и в цифровой прокат. Поэтому ради нового кино теперь необязательно куда-то идти: диван, плед и выключенный телефон вполне справятся с ролью домашнего кинозала.

Причём выбор получился на редкость разнообразным. Можно провести вечер на ресторанной кухне вместе с молодым Энтони Бурденом, побегать по Лондону вслед за Галь Гадот, обнаружить динозавров практически на заднем дворе, попробовать снова поверить в романтические комедии или испортить себе спокойный сон хорошим мрачным триллером.

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Вот пять свежих фильмов для домашнего просмотра - выбирайте по настроению.

1. «Тони» (Tony)

IMDb: 7,6

Жанр: биографическая драма, комедия

Режиссёр: Мэтт Джонсон

В ролях: Доминик Сесса, Антонио Бандерас, Эмилия Джонс, Лео Вудалл

Биографическое кино обычно любит начинать с великого человека и аккуратно объяснять нам, почему он был великим. «Тони» поступает гораздо интереснее: показывает Энтони Бурдена тогда, когда никакого великого Энтони Бурдена ещё нет.

1970-е. Девятнадцатилетний Тони хочет стать писателем, но жизнь отправляет его совсем в другую сторону - на кухню ресторана в Провинстауне. И вот там среди жара, криков, ножей, сковородок и людей с весьма своеобразными характерами постепенно начинается история человека, которого спустя годы узнает весь мир.

Главное достоинство фильма - он не пытается превратить молодого Бурдена в святого задним числом. Тони эгоистичен, самоуверен, врёт, обижает людей и временами вызывает желание слегка встряхнуть его за плечи. Но именно поэтому за ним интересно наблюдать: перед нами не памятник знаменитости, а очень молодой человек, который понятия не имеет, куда девать собственные амбиции.

Доминик Сесса не копирует Бурдена, а играет его как самостоятельного героя. А Антонио Бандерас в роли шефа становится прекрасным противовесом его юношеской суете.

И отдельно стоит отметить ресторанную кухню. Она здесь почти самостоятельный персонаж - шумный, нервный и немного безумный. После фильма вполне может захотеться приготовить что-нибудь серьёзное. Или, наоборот, заказать пиццу и больше никогда не жаловаться, что её везли сорок минут.

Почему смотреть: пожалуй, самый сильный фильм этой пятёрки. И особенно хороший выбор для тех, кому нравятся истории не о славе, а о том странном времени, когда человек ещё только пытается понять, кем он станет.

2. «Бегущая» (The Runner)

IMDb: 4,1

Жанр: экшен, триллер

Режиссёр: Кевин Макдональд

В ролях: Галь Гадот, Дэмиэн Льюис, Альфред Энок

Здесь всё значительно проще. Галь Гадот играет успешного лондонского адвоката Майю Мартен, которой во время обычной утренней пробежки сообщают, что её сын похищен.

Условия неизвестного собеседника предельно ясны: продолжать двигаться, выполнять команды, никому ничего не рассказывать. Остановится - ребёнок погибнет.

После этого фильм практически превращает Лондон в полосу препятствий. Майя бежит, получает новые инструкции, пытается понять происходящее и постепенно обнаруживает, что за похищением скрывается нечто большее, чем кажется сначала.

Не будем делать вид, что перед нами новый «Телефонная будка». Критики картину разгромили, да и зрительский рейтинг IMDb выглядит весьма красноречиво. Сценарий регулярно требует от зрителя не задавать лишних вопросов, а некоторые повороты лучше принимать как данность.

Но есть у «Бегущей» одно важное преимущество: фильм длится меньше полутора часов и почти всё это время действительно бежит. Иногда для вечернего кино этого вполне достаточно.

Почему смотреть: когда хочется не великого кинематографа, а быстрого триллера на один вечер. Включили, понервничали за Галь Гадот, посмотрели на Лондон - и через полтора часа свободны.

3. «На краю Оук-стрит» (The End of Oak Street)

Жанр: фантастика, триллер, приключения

Режиссёр: Дэвид Роберт Митчелл

В ролях: Энн Хэтэуэй, Юэн Макгрегор, Мейси Стелла, Кристиан Конвери

Представьте: вы живёте в спокойном американском пригороде, вокруг аккуратные дома, газоны и соседи. А потом вся ваша улица каким-то образом оказывается совсем не там, где должна быть.

Семья Платт довольно быстро понимает, что проблема гораздо серьёзнее отсутствующего супермаркета за углом. В окружающем мире бродят доисторические существа, и вчерашняя тихая пригородная жизнь внезапно превращается в вариант «Парка юрского периода», только парк приехал к вам сам.

И вот тут начинается самое интересное. Дэвид Роберт Митчелл явно наслаждается возможностью показать динозавров немного иначе, чем мы привыкли. В фильме хватает эффектных существ, а современный взгляд на внешний облик некоторых древних животных делает встречи с ними особенно занятными.

Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор добавляют происходящему необходимого человеческого центра, хотя временами персонажи принимают решения, после которых хочется напомнить им простое правило: если рядом огромный хищный динозавр, возможно, сейчас не лучший момент выяснять семейные отношения.

Но требовать от такого фильма безупречной бытовой логики, пожалуй, немного жестоко.

Почему смотреть: ради красивого фантастического приключения и динозавров. Если вы до сих пор способны испытать детское удовольствие при появлении на экране огромной доисторической твари - фильм знает, что с вами делать.

4. «Всего одна ночь» (One Night Only)

IMDb: 6,1

Жанр: романтическая комедия

Режиссёр: Уилл Глак

В ролях: Моника Барбаро, Каллум Тёрнер, Майя Хоук

В слегка альтернативном Нью-Йорке действует довольно абсурдный закон: одиноким людям разрешено заниматься сексом только одну ночь в году.

Звучит скорее как начало антиутопии, но режиссёр Уилл Глак решил сделать из этой идеи романтическую комедию.

И правильно сделал.

Недавно расставшийся Оуэн и романтичная Алли встречаются именно в эту ночь и неожиданно обнаруживают, что оба ищут не совсем того, чего от них требует окружающий праздник случайных связей. Между ними возникает симпатия - после чего фильм принимается изобретательно мешать героям просто провести вечер вместе.

Особых революций в жанре ждать не стоит. Здесь будут случайности, размолвки, беготня по ночному Нью-Йорку и ситуации, которых можно было бы избежать одним нормальным разговором. То есть всё то, без чего романтическая комедия рискует закончиться минут за двадцать пять.

Зато Каллум Тёрнер и Моника Барбаро действительно хороши вместе. У них есть та самая экранная химия, благодаря которой зритель перестаёт придираться к конструкции сюжета и начинает просто надеяться, что эти двое наконец окажутся в нужном месте одновременно.

Почему смотреть: хороший вариант для вечера, когда не хочется ни серийных убийц, ни семейных трагедий, ни конца света. Лёгкое кино, приятные актёры, Нью-Йорк и любовь - иногда рецепт вовсе не обязан быть сложным.

5. «Шёпот за окном» (The Whisper Man)

Жанр: детективный триллер, драма

Режиссёр: Джеймс Эшкрофт

В ролях: Роберт Де Ниро, Адам Скотт, Мишель Монаган, Майкл Китон

А вот этот фильм лучше оставить для вечера, когда хочется чего-нибудь действительно тревожного.

У овдовевшего писателя Тома Кеннеди исчезает восьмилетний сын. В поисках ребёнка ему приходится обратиться к собственному отцу - бывшему полицейскому, отношения с которым давно испорчены.

Постепенно выясняется ещё одна неприятная деталь: исчезновение может быть связано со старым делом серийного убийцы по прозвищу Шептун. Вот только тот человек давно пойман и находится за решёткой.

По крайней мере, именно в это всем хотелось бы верить.

«Шёпот за окном» снят по роману Алекса Норта и работает прежде всего атмосферой. Здесь не пытаются каждые пять минут заставить зрителя подпрыгивать от очередного громкого звука. Гораздо неприятнее другое ощущение - будто в доме действительно кто-то есть, просто вы пока не понимаете где.

Отдельный бонус - актёрский состав. Адам Скотт, Роберт Де Ниро, Мишель Монаган и Майкл Китон позволяют даже самым жанровым эпизодам выглядеть убедительнее обычного.

Почему смотреть: если любите мрачные детективные триллеры, где страшнее всего не то, что показывают, а то, что может находиться за следующей дверью.

Что включить сегодня вечером

Если хочется выбрать один фильм без долгих раздумий - начинайте с «Тони». Это самая интересная и цельная картина пятёрки.

Для чистого развлечения с динозаврами - «На краю Оук-стрит». Для лёгкого вечера вдвоём - «Всего одна ночь». Если нужен быстрый экшен и вы готовы простить сценарию почти всё - «Бегущая». А выключить свет и немного понервничать поможет «Шёпот за окном».

Пять фильмов, пять совершенно разных вечеров. И, пожалуй, это удобнее очередного списка «пяти шедевров, которые обязан увидеть каждый». Иногда кино не обязано менять вашу жизнь. Ему достаточно удачно попасть в настроение сегодняшнего вечера.