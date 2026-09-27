5 сериалов на вечер с оценками от 8, которые могли пройти мимо вас

Шон Бин играет учителя, который оказался в тюрьме и совершенно не умеет за себя постоять. Сэм Эллиотт ведёт переселенцев через Дикий Запад, где даже переправа через реку может закончиться бедой. А в британском городке мужчина пытается вырастить в сарае маленьких предсказателей, чтобы узнать, куда исчезла его любимая. У этих историй разный размах, но в каждой довольно быстро появляется человек, за которого начинаешь переживать.

Мы выбрали пять американских и британских сериалов 2021–2026 годов с оценками IMDb от восьми баллов. К напряжённой драме и большому приключению добавили романтическую историю, необычную комедию и сериал о знаменитой кулинарной ведущей. Одни можно посмотреть за три часа, другим лучше отдать большую часть дня. Ниже указали продолжительность и объяснили, где зрителя ждёт законченная история, а где есть продолжение.

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Оценки IMDb указаны на 26 сентября 2026 года. Время просмотра приблизительное, без учёта перерывов. Доступность сериалов зависит от страны и сервиса.

1. «Время» / Time

Год первого сезона: 2021

Страна: Великобритания

IMDb: 8,1/10

На воскресенье: первый сезон, 3 серии, около 3 часов, самостоятельная законченная история

В ролях: Шон Бин, Стивен Грэм, Шивон Финнеран, Сью Джонстон, Джеймс Нельсон-Джойс.

Учитель Марк Кобден попадает в тюрьму после гибели человека по его вине. Он не пытается оправдаться и принимает приговор, но готовность понести наказание мало помогает в первые дни заключения. Марк привык разговаривать, объяснять, избегать конфликтов. Здесь эти привычки быстро замечают люди, которым удобно иметь рядом испуганного и беззащитного новичка.

Вторая важная фигура, надзиратель Эрик Макнэлли, хорошо знает тюремную жизнь и старается обращаться с заключёнными по-человечески. Однако у него есть собственная уязвимость: семья. Когда об этом узнаёт один из опасных преступников, Эрику приходится выбирать между служебными принципами и безопасностью близких. Сериал постепенно показывает, насколько трудно поступать правильно, когда за твой выбор могут расплачиваться другие.

Шон Бин здесь особенно хорош своей растерянностью. В нём трудно узнать привычного сурового героя, который знает, как справиться с угрозой. Марк часто не понимает даже того, когда следует ответить, а когда лучше промолчать. Стивен Грэм играет человека с гораздо большим опытом, но опыт тоже не даёт готового выхода из положения. На этой разнице и держится напряжение: один ещё не знает правил, другой слишком хорошо понимает их последствия.

Автор сериала Джимми Макговерн укладывает историю в три серии. Этого достаточно, чтобы почувствовать страх Марка, понять положение Эрика и увидеть, к чему приводят их решения. Смотреть местами тяжело: здесь есть жестокость, унижение и вина, от которой нельзя освободиться одним признанием. Первый сезон при этом самодостаточен, следующий посвящён другим героям.

Почему смотреть: ради Шона Бина и Стивена Грэма в истории, где обычный разговор может тревожить сильнее погони. Самый удобный вариант в подборке, если на просмотр есть три часа и хочется дойти до финала за один вечер.

2. «Один день» / One Day

Год: 2024

Страна: Великобритания

IMDb: 8,0/10

На воскресенье: мини-сериал целиком, 14 серий, около 7 часов

В ролях: Амбика Мод, Лео Вудалл, Эсси Дэвис, Тим Макиннерни.

Эмма и Декстер знакомятся после выпускного в Эдинбурге 15 июля 1988 года. У неё острый язык, литературные амбиции и привычка заранее защищаться от разочарований. У него обаяние, обеспеченная семья и уверенность, что дальше жизнь как-нибудь устроится. Они проводят вместе ночь и день, после чего расходятся, ещё не зная, насколько важным окажется это знакомство.

Дальше сериал возвращается к героям в одну и ту же календарную дату разных лет. За промежутки между встречами кто-то успевает сменить работу, влюбиться, остепениться или наделать глупостей. Все двенадцать месяцев нам не показывают, поэтому особенно интересно замечать перемены: кто теперь увереннее держится, кто устал, кому трудно признать, что прежние планы не сбылись.

Амбика Мод и Лео Вудалл хорошо передают неловкость отношений, которым долго не удаётся найти подходящее название. Герои знают друг друга достаточно близко, чтобы задеть одним замечанием, но иногда совершенно не понимают, какая поддержка сейчас нужна другому. Особенно узнаваемы моменты, когда один уже готов к серьёзному разговору, а второй всё ещё живёт по правилам нескольких лет давности.

В основе сериала роман Дэвида Николлса, по которому раньше уже сняли фильм с Энн Хэтэуэй. Здесь у истории больше времени на друзей, родителей, работу и годы, которые обычно приходится укладывать в несколько коротких сцен. Большинство эпизодов длятся около получаса, поэтому число четырнадцать выглядит внушительнее, чем сам просмотр. Настроение постепенно меняется, и ждать от сериала одной только романтической лёгкости не стоит.

Почему смотреть: если нравятся истории, в которых отношения складываются из случайных встреч, несвоевременных признаний и очень знакомых ошибок. Удобный выбор для длинного воскресного вечера, когда хочется всерьёз привязаться к двум людям.

3. «Маленькие пророки» / Small Prophets

Год начала: 2026

Страна: Великобритания

IMDb: 8,2/10

На воскресенье: первый сезон, 6 серий, около 3 часов

В ролях: Пирс Куигли, Майкл Пейлин, Лорен Патель, Маккензи Крук, Софи Уиллан.

Майкл Слип работает в магазине товаров для дома, навещает отца и уже семь лет ждёт возвращения своей девушки Клеи. Она исчезла, а он так и не научился жить с отсутствием ответа. Однажды отец делится с ним старинным алхимическим рецептом. С его помощью можно вырастить крошечных существ, которые умеют предсказывать будущее. Для человека в положении Майкла это слишком соблазнительная возможность, чтобы сразу признать её нелепой.

Так в обычном садовом сарае появляется занятие, которое очень заинтересовало бы соседей, узнай они подробности. При этом Майклу всё ещё нужно ходить на работу и общаться с людьми, у которых свои заботы и странности. Фантастическая затея существует рядом с совершенно будничной жизнью, и это соседство даёт сериалу особое обаяние. Для большого приключения здесь достаточно заглянуть за собственный дом.

Сериал придумал, написал и поставил Маккензи Крук, знакомый многим по роли деревянноглазого пирата Рагетти в «Пиратах Карибского моря». Он же играет начальника Майкла. А Майкл Пейлин, один из участников «Монти Пайтон», появляется в роли отца героя. У этой компании своеобразное чувство юмора: смешное часто возникает из серьёзности, с которой человек относится к своей совершенно невероятной затее.

Темп здесь спокойный. Интерес поддерживают тайна исчезновения Клеи, странный эксперимент и сам Майкл, за чьей замкнутостью чувствуется огромное упрямство. Важно учитывать сроки выхода: первый сезон уже показали на BBC в Великобритании, а международная премьера на Apple TV за пределами Великобритании назначена на 7 октября. Второй сезон заказан, и первые шесть серий оставляют вопросы для продолжения.

Почему смотреть: ради необычного британского юмора и человека, который готов поверить в маленькое чудо. На первый сезон нужно всего три часа. Если смотрите через Apple TV, сохраните название до октябрьской премьеры.

4. «1883» / 1883

Годы: 2021–2022

Страна: США

IMDb: 8,6/10

На воскресенье: мини-сериал целиком, 10 серий, около 9 часов

В ролях: Сэм Эллиотт, Тим Макгроу, Фэйт Хилл, Изабель Мэй, Ламоника Гарретт.

Семья Даттонов отправляется из Техаса на запад вместе с караваном переселенцев. Люди продали имущество, собрали вещи и готовы терпеть неудобства ради собственной земли и лучшей жизни. Только большинство плохо представляет, какая дорога впереди. Умение накопить денег на повозку ещё не означает, что получится переправить её через реку, найти безопасную стоянку и вовремя распознать опасность.

Сэм Эллиотт играет Ши Бреннана, опытного проводника, который пытается довести эту разнородную компанию до цели. Ему приходится объяснять очевидное, требовать послушания и принимать решения за людей, которые часто начинают спорить именно тогда, когда спорить уже некогда. Тим Макгроу и Фэйт Хилл в ролях Джеймса и Маргарет Даттон дают путешествию семейную основу: у них есть дети, и каждое решение о будущем приходится принимать с оглядкой на их безопасность.

Особенно важна их дочь Эльза в исполнении Изабель Мэй. Для родителей дорога связана прежде всего с ответственностью и тревогой. Для неё это ещё и первая возможность увидеть мир за пределами привычной жизни, почувствовать свободу и влюбиться. Благодаря Эльзе огромные равнины и долгие переезды наполнены личными открытиями, которые постепенно меняют её представление о себе и окружающих.

Тейлор Шеридан создал очень красивую и суровую историю. Перестрелки здесь соседствуют с опасностями, о которых переселенцы прежде почти не задумывались. Нужно найти чистую воду, переправить детей через реку, пережить непогоду. «1883» рассказывает о предках героев «Йеллоустоуна», но знакомство с тем сериалом не требуется. У путешествия есть собственное начало и финал. Это самый длинный законченный сюжет в нашей пятёрке, поэтому на все десять серий лучше оставить большую часть дня.

Почему смотреть: ради большого приключения, Сэма Эллиотта и семейной истории, в которой обещание лучшей жизни постоянно проверяется на прочность. Подойдёт и тем, кто обычно пропускает вестерны: отношения Даттонов здесь значат не меньше, чем дорога и опасные встречи.

5. «Джулия» / Julia

Годы: 2022–2023

Страна: США

IMDb: 8,3/10

На воскресенье: первый сезон, 8 серий, около 6 часов

Всего: 2 сезона, 16 серий, около 12 часов

В ролях: Сара Ланкашир, Дэвид Хайд Пирс, Биби Нойвирт, Бриттани Брэдфорд, Фрэн Кранц.

В начале 1960-х Джулия Чайлд приходит на американское телевидение с идеей кулинарной программы. Она высокая, говорит необычным голосом, очень любит еду и совершенно не вписывается в удобное представление о том, как должна выглядеть ведущая. Зато умеет объяснять сложное без высокомерия и готовит с таким увлечением, что за ней хочется повторять.

На запуск передачи нужны деньги, союзники и люди, готовые поверить, что зрителю интересно смотреть на приготовление ужина. Вокруг Джулии постепенно собирается команда. Одни видят в затее возможность сделать что-то новое, другие опасаются провала, третьи пытаются совместить поддержку с собственными амбициями. Поэтому даже подготовка обычного выпуска оказывается маленькой историей о том, как непросто начать общее дело.

Сара Ланкашир играет Джулию с юмором и уверенностью человека, который хорошо знает любимую работу, но ещё не привык быть знаменитым. Дэвид Хайд Пирс в роли её мужа Пола даёт сериалу особенно тёплую линию. Он любит жену и гордится ею, однако растущий успех Джулии меняет привычный порядок их жизни. Даже в крепком браке приходится заново договариваться о том, кто сколько места занимает.

Сериал приятно смотреть ради кухни, разговоров, одежды и той серьёзности, с которой герои относятся к хорошему обеду. Заодно он рассказывает о профессиональном интересе, который с возрастом может только усиливаться. У «Джулии» два сезона, после которых сериал закрыли. Для воскресенья разумнее выбрать первый, а оставшиеся восемь серий оставить на другой раз.

Почему смотреть: ради Сары Ланкашир, остроумных разговоров и истории, после которой хочется приготовить что-нибудь посложнее привычного ужина. Самый подходящий вариант в этой пятёрке для тёплого, неторопливого вечера.

Что выбрать на оставшееся воскресенье

Если на просмотр осталось три часа, выбирайте первый сезон «Времени»: за вечер получится пройти всю историю. На «Один день» потребуется около семи часов, на «1883» около девяти. Это варианты для тех, кто готов начать днём и надолго увлечься героями. Оба мини-сериала доводят свои истории до финала.

Для более спокойного настроения подойдут «Маленькие пророки» с их странным экспериментом и «Джулия» с разговорами, кухней и началом нового дела. А если времени мало, совсем необязательно досматривать сезон до понедельника. Можно выбрать историю по настроению, провести с ней хороший вечер и оставить себе приятный повод вернуться к героям после работы.