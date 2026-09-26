5 сериалов на выходные с рейтингом выше 8, которые вы могли пропустить

Харрисон Форд играет психотерапевта с непростым характером, Бри Ларсон пытается отстоять своё место в науке, а герои создателя «Острых козырьков» собирают отряд, с которым командованию будет нелегко. У всех пяти сериалов в этой подборке оценки IMDb выше восьми. Если какие-то названия прошли мимо вас, на выходных есть повод это исправить.

Мы выбрали истории с разным настроением: напряжённую полицейскую драму, военное приключение, закулисье рок-группы, экранизацию бестселлера и комедию о людях, которые помогают другим, пока у самих всё идёт наперекосяк. Два мини-сериала можно посмотреть целиком, у остальных за субботу и воскресенье вполне реально пройти первый сезон. Ниже указали, сколько времени на это понадобится.

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Оценки IMDb указаны на 26 сентября 2026 года. Время просмотра приблизительное, без учёта перерывов.

1. «Голубые огни» / Blue Lights

Год начала: 2023

Страна: Великобритания

IMDb: 8,2/10

На выходные: первый сезон, 6 серий, около 6 часов

В ролях: Шан Брук, Мартин Макканн, Ричард Дормер, Кэтрин Девлин, Натан Брэнифф.

Трое новичков выходят на службу в Белфасте. Они знают инструкции, умеют отвечать на экзаменационные вопросы и очень скоро обнаруживают, сколько всего на занятиях не объяснили. Здесь нужно понимать, куда ты приехал, кому задаёшь вопросы и почему напарник вдруг предлагает развернуть машину. У местных преступных группировок давние связи, а у жителей хватает причин не доверять человеку в форме.

Одна из новеньких, Грейс, раньше работала в социальной службе. Она привыкла сначала видеть человека, которому нужна помощь, и только потом нарушителя. Хорошее качество, пока оно не вступает в противоречие с правилами и безопасностью коллег. Двое других начинающих полицейских тоже пытаются доказать, что справятся, хотя реальная работа постоянно заставляет их сомневаться в себе.

Сериал увлекает тем, как обычная патрульная работа постепенно втягивает героев в опасную историю. При этом важны и отношения внутри экипажа: кому можно признаться в ошибке, кто прикроет, а кто потребует молчать. За происходящим легко следить без специального знания истории Северной Ирландии. Напряжение понятно и на бытовом уровне: человек хочет правильно сделать свою работу, но ещё не умеет распознавать все угрозы.

Знакомых лиц здесь меньше, чем дальше в подборке, зато актёры быстро становятся своими. Шан Брук играет Грейс без показной героичности, а Ричард Дормер придаёт опытному полицейскому Джерри ту усталую невозмутимость, которую новичкам пока приходится изображать. Из этой разницы в опыте вырастают и юмор, и самые тревожные моменты.

Почему смотреть: если хочется напряжённого сериала, в котором переживаешь за людей ещё до того, как случается большая беда. Первый сезон занимает всего шесть серий, и знакомство с героями довольно быстро превращается в беспокойство за них.

2. «САС: Неизвестные герои» / SAS Rogue Heroes

Год начала: 2022

Страна: Великобритания

IMDb: 8,2/10

На выходные: первый сезон, 6 серий, около 6 часов

В ролях: Коннор Суинделлс, Джек О’Коннелл, Алфи Аллен, София Бутелла, Доминик Уэст.

Каир, 1941 год. Британский офицер Дэвид Стирлинг оказывается в госпитале после неудачных учений и придумывает план: собрать небольшой отряд, который будет действовать в тылу противника. Чтобы идея сработала, ему нужны люди смелые, находчивые и готовые к огромному риску. С послушанием у подходящих кандидатов, как правило, гораздо хуже.

Сериал придумал Стивен Найт, создатель «Острых козырьков». Здесь тоже немало упрямых мужчин, которые тяжело переносят чужие приказы и легко принимают решения, от которых у окружающих портится настроение. Только теперь их амбиции сталкиваются с военной машиной, а любая авантюра может закончиться гибелью всего отряда.

Главное удовольствие доставляет актёрская тройка. Коннор Суинделлс играет Стирлинга с уверенностью человека, который уже поверил в собственную невероятную затею. Алфи Аллен в роли Джока Льюиса добавляет ей расчёта, а Джек О’Коннелл превращает Пэдди Мейна в самого непредсказуемого участника компании. Даже в спокойной сцене трудно угадать, чем закончится разговор с ним.

Это энергичная приключенческая драма с рейдами, конфликтами и чёрным юмором. Реальная история создания британского спецподразделения даёт ей основу, а авторская свобода делает характеры и столкновения особенно яркими. Смотреть её лучше именно как художественный сериал: здесь куда важнее азарт опасной затеи и отношения между людьми, чем подробный разбор военных операций.

Почему смотреть: ради дерзкого приключения и команды, которой почти невозможно управлять. Хороший выбор, если на выходных хочется действия, сильных характеров и истории, которая постоянно проверяет героев на прочность.

3. «Дейзи Джонс и The Six» / Daisy Jones & The Six

Год: 2023

Страна: США

IMDb: 8,1/10

На выходные: мини-сериал целиком, 10 серий, около 9 часов

В ролях: Райли Кио, Сэм Клафлин, Камила Морроне, Сьюки Уотерхаус.

В 1970-х рок-группа добирается до огромного успеха, а затем распадается на пике славы. Много лет спустя её участники соглашаются рассказать, что произошло. Разумеется, каждый помнит события немного по-своему. Уже эта форма делает историю интереснее обычного рассказа о дороге к известности: результат нам известен, но причины ещё предстоит понять.

В центре оказываются два человека, которым удивительно хорошо удаётся писать и исполнять музыку вместе. Билли Данн привык быть лидером и держать всё под контролем. Дейзи Джонс появляется со своим талантом, характером и совершенно иным представлением о том, кому здесь следует уступать. Их творческий союз постепенно становится проблемой для всех, кто рядом, включая жену Билли.

Райли Кио и Сэм Клафлин убедительно играют эту близость, в которой восхищение постоянно смешивается с раздражением. Они могут услышать друг друга в песне и тут же не суметь договориться в обычном разговоре. Поэтому концерты здесь важны для сюжета: на сцене становится видно то, что герои предпочитают не обсуждать за её пределами.

Любить рок семидесятых для просмотра необязательно. В сериале достаточно понятных чувств: ревности к чужому успеху, страха оказаться лишним, желания быть замеченным именно тем человеком, чьё одобрение стало слишком важным. А музыка, одежда и закулисье дают всему этому красивую и убедительную среду. Группа вымышленная, но за её отношения легко переживать как за историю настоящих музыкантов.

Почему смотреть: если хочется увлечься любовной и творческой драмой, в которой даже совместное выступление может выглядеть как выяснение отношений. На всю историю лучше оставить оба выходных: это самый длинный законченный сюжет в нашей пятёрке.

4. «Уроки химии» / Lessons in Chemistry

Год: 2023

Страна: США

IMDb: 8,2/10

На выходные: мини-сериал целиком, 8 серий, около 6 часов

В ролях: Бри Ларсон, Льюис Пуллман, Аджа Наоми Кинг, Стефани Кёниг.

Америка, 1950-е. Элизабет Зотт хочет заниматься наукой, но в лаборатории ей постоянно напоминают, какое место принято отводить женщине. От неё охотнее ждут услужливости, чем самостоятельных исследований. Когда Элизабет теряет работу, обстоятельства приводят её на телевидение, где она становится ведущей кулинарной передачи.

Кухня для неё становится ещё одной лабораторией: результат приготовления тоже зависит от состава продуктов, температуры и химических реакций. Сложнее привыкнуть к требованиям телевизионного начальства. От ведущей ждут приятной улыбки и удобных разговоров, а Элизабет относится к своим зрительницам как к умным людям, способным понять гораздо больше, чем очередной рецепт.

Бри Ларсон хорошо передаёт характер женщины, которой трудно быть милой по требованию. Элизабет бывает резкой, упрямой и не слишком удобной в общении. Тем интереснее наблюдать за отношениями, в которых ей не приходится постоянно защищаться. Линия с учёным Кэлвином Эвансом в исполнении Льюиса Пуллмана даёт сериалу особенно важную нежность: наконец появляется человек, с которым можно говорить на равных.

По красивым костюмам и телевизионной кухне легко решить, что впереди лёгкая история об успехе. Но в экранизации романа Бонни Гармус хватает тяжёлых событий, утрат и сложных решений. Сериал удерживает интерес тем, как Элизабет после всего пережитого заново устраивает свою жизнь, стараясь сохранить то, что для неё принципиально.

Почему смотреть: ради Бри Ларсон и законченной истории о таланте, любви и праве выбирать собственное будущее. Восемь серий дают достаточно времени, чтобы привязаться к героям, а затем получить полноценный финал.

5. «Терапия» / Shrinking

Год начала: 2023

Страна: США

IMDb: 8,2/10

На выходные: первый сезон, 10 серий, около 5–6 часов

В ролях: Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Джессика Уильямс, Криста Миллер, Лукита Максвелл.

Психотерапевт Джимми тяжело переживает смерть жены. Он отдалился от дочери, запустил собственную жизнь, но продолжает принимать пациентов и помогать им разбираться с проблемами. В какой-то момент терпение заканчивается: Джимми начинает говорить клиентам всё, что думает, давать прямые указания и вмешиваться в их дела гораздо активнее, чем позволяет профессия.

Из этого получается прекрасная основа для комедии. Человек, который по работе должен быть самым спокойным и рассудительным в комнате, сам едва справляется. Его порывы бывают понятны, а последствия далеко не всегда хороши. Джейсон Сигел умеет играть эту неловкую смесь добрых намерений, растерянности и внезапной самоуверенности так, что Джимми хочется одновременно поддержать и остановить.

Харрисон Форд здесь сам по себе веская причина включить первую серию. Его герой Пол, старший коллега Джимми, прекрасно видит чужие ошибки и не слишком заботится о том, приятно ли человеку их обсуждать. Форд очень смешно играет раздражение, но постепенно за ним становятся заметны привязанность, страх и собственная потребность в помощи. Джессика Уильямс в роли их коллеги Габи добавляет этой компании энергии и остроты.

Сериал создали Сигел, Билл Лоуренс и Бретт Голдстин, двое последних работали над «Тедом Лассо». Здесь тоже умеют оставлять героям право быть смешными, даже когда им тяжело. Соседи, друзья, дочь и пациенты постоянно нарушают планы Джимми, и благодаря этому жизнь вокруг него понемногу начинает двигаться. Грубоватые шутки соседствуют с очень узнаваемыми разговорами о семье и одиночестве.

Почему смотреть: если хочется и посмеяться, и привязаться к героям. В первом сезоне десять сравнительно коротких серий, поэтому знакомство с этой компанией легко помещается в выходные. Продолжение у сериала есть, на одном сезоне история не заканчивается.

С чего начать

Для самого напряжённого вечера выбирайте «Голубые огни», для более шумного и дерзкого приключения подойдёт «САС: Неизвестные герои». Если хочется смотреть вдвоём и потом обсуждать отношения персонажей, начните с «Дейзи Джонс». А «Терапию» стоит оставить на тот вечер, когда особенно нужен юмор, в котором есть место сочувствию.

Если же главное условие состоит в том, чтобы к воскресенью получить законченную историю, берите «Уроки химии» или «Дейзи Джонс и The Six». Первая потребует примерно шести часов, вторая около девяти. Это два самых удобных варианта для тех, кто любит досматривать до финала и не переносить сериал на следующую неделю.