5 мистических сериалов для тех, кто до сих пор скучает по «Остаться в живых»

Есть сериалы, после которых остаётся не столько любимый персонаж, сколько особое зрительское состояние. «Остаться в живых» (Lost) как раз из таких. Ты смотришь на обычную дверь в лесу и уже подозреваешь, что под ней находится секретная станция, древняя цивилизация и как минимум три сезона объяснений.

Секрет Lost был не только в загадках. Остров постепенно превращался в огромную головоломку, но по-настоящему зрителя удерживали люди: их прошлое, страхи, ошибки и необходимость доверять друг другу там, где доверять вообще никому не хочется.

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Мы выбрали пять сериалов, которые вызывают похожее ощущение. Здесь есть места, из которых невозможно выбраться, исчезнувший самолёт, подземные убежища, параллельные миры и заговоры настолько большие, что лучше было бы о них ничего не знать.

1. From, «Извне»

Годы: 2022 - настоящее время

В ролях: Гарольд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли

Вот с него поклонникам Lost стоит начинать в первую очередь.

Несколько совершенно разных людей оказываются в небольшом американском городке. Проблема одна: уехать из него невозможно. Какую бы дорогу вы ни выбрали, она снова приведёт вас туда же.

А ночью становится ещё веселее. Из леса выходят существа, после встречи с которыми вопросы вроде «где мы?» и «как отсюда выбраться?» временно уступают место более практичному: «как дожить до утра?»

Но From быстро становится чем-то большим, чем хоррор про чудовищ. В городе существуют правила, странные символы, видения, дети, которые появляются неизвестно откуда, подземные тоннели и намёки на то, что происходящее началось задолго до появления нынешних жителей.

И самое приятное для поклонника Lost - Гарольд Перрино, тот самый Майкл Доусон, теперь оказывается уже среди главных людей, пытающихся удержать разваливающееся сообщество вместе. За сериалом стоят и другие ветераны Lost: шоураннер Джефф Пинкнер и режиссёр Джек Бендер. Четвёртый сезон вышел в 2026 году, а история уже продлена на пятый.

Почему смотреть: это почти идеальная рекомендация тем, кто скучает именно по ощущению первых сезонов Lost: закрытое пространство, группа незнакомцев, неизвестные правила и постоянно растущее подозрение, что за очередным ответом скрываются ещё три вопроса.

2. Silo, «Укрытие»

Годы: 2023 - настоящее время

В ролях: Ребекка Фергюсон, Тим Роббинс, Коммон, Стив Зан

Если в Lost загадочным местом был остров, то здесь это гигантский подземный бункер.

Десять тысяч человек живут глубоко под землёй и знают простую истину: внешний мир смертельно опасен. Никто толком не помнит, почему человечество оказалось в убежище, кто его построил и что произошло с прежней цивилизацией.

Есть ещё одно правило. Если человек заявляет, что хочет выйти наружу, ему разрешают.

Почему-то после этого желание обычно быстро проходит.

Инженер Джульетта Николс в исполнении Ребекки Фергюсон начинает задавать вопросы, которые здесь задавать не принято. И постепенно выясняется, что самое страшное может находиться вовсе не снаружи.

«Укрытие» особенно хорошо работает именно как большая загадка. Каждый найденный документ, старый предмет или запрещённое воспоминание слегка меняет картину мира. Вы только решили, что поняли правила - и сериал спокойно показывает, что вы снова ошиблись.

К сентябрю 2026 года полностью вышли три сезона; Apple уже объявила, что четвёртый станет финальным и выйдет в июле 2027-го.

Почему смотреть: если больше всего в Lost вас увлекали станции DHARMA, тайные эксперименты и ощущение, что персонажам рассказали лишь крошечную часть правды, «Укрытие» попадёт точно в цель.

3. Paradise, «Рай»

Годы: с 2025 года

В ролях: Стерлинг К. Браун, Джеймс Марсден, Джулианна Николсон, Сара Шахи

Начинается всё почти как политический детектив.

Президент США найден мёртвым, а агент Секретной службы Ксавьер Коллинз оказывается одним из последних людей, видевших его живым. Теперь нужно понять, кто совершил убийство.

И здесь лучше остановиться.

Потому что чем меньше вы знаете о «Рае» перед первой серией, тем лучше он работает.

Очень быстро выясняется, что сериал играет значительно крупнее обычного расследования. Дан Фогельман постепенно раскрывает устройство этого мира через разные временные линии, прошлое персонажей и информацию, которую зрителю очень тщательно выдают маленькими порциями.

Знакомо?

Именно этим Paradise напоминает Lost сильнее, чем кажется по первоначальной завязке. Перед нами не просто вопрос «кто убийца?», а целая система тайн, где один ответ неожиданно меняет смысл того, что мы видели несколькими сериями раньше.

Второй сезон уже вышел, третий официально запущен в производство; создатели изначально выстраивали историю примерно как трёхсезонную арку.

Почему смотреть: для тех, кому в Lost нравилось постепенно осознавать, что сериал на самом деле рассказывает совсем не ту историю, которую обещал в первой серии.

4. Manifest, «Манифест»

Годы: 2018–2023

Сезонов: 4

В ролях: Мелисса Роксбург, Джош Даллас, Дж. Р. Рамирес

Самолёт вылетает с Ямайки в Нью-Йорк и спокойно приземляется.

Для пассажиров прошло несколько часов.

Для остального мира - пять с половиной лет.

Родственники успели оплакать пропавших, дети выросли, отношения закончились, жизнь продолжилась. А пассажиры рейса 828 не постарели ни на день.

Уже одной этой завязки хватило бы на крепкий сериал, но затем появляются загадочные «призывы» - видения и голоса, которые будто направляют вернувшихся пассажиров к определённым людям и событиям.

Наука? Сверхъестественное? Божий замысел? Что-то совершенно другое?

«Манифест» с удовольствием перебрасывает зрителя между этими версиями, постоянно возвращаясь к очень знакомой для поклонников Lost теме: что управляет нашей жизнью - случайность или судьба?

Плюс здесь есть одно большое преимущество для тех, кто не хочет снова ждать ответов несколько лет: история полностью закончена. После отмены NBC сериал спас Netflix и дал ему четвёртый, финальный сезон.

Почему смотреть: пожалуй, самый очевидный родственник Lost по исходной формуле - самолёт, необъяснимое событие, группа связанных общей тайной людей и постоянный спор между рациональным и мистическим объяснением происходящего.

5. Fringe, «Грань»

Годы: 2008–2013

Сезонов: 5

Серий: 100

В ролях: Анна Торв, Джошуа Джексон, Джон Ноубл

И наконец сериал, который действительно несёт в себе ДНК Lost: одним из его создателей стал Джей Джей Абрамс.

Сначала «Грань» выглядит почти как наследник «Секретных материалов». Агент ФБР Оливия Данэм расследует совершенно невозможные случаи вместе с эксцентричным учёным Уолтером Бишопом и его сыном Питером.

Телепортация, управление сознанием, невероятные биологические эксперименты - почти каждую неделю появляется очередная научная аномалия.

А потом незаметно выясняется, что практически всё связано.

За отдельными странностями начинает проступать огромная история о параллельных вселенных, времени, выборе и последствиях решений, принятых много лет назад. И если первый сезон можно смотреть почти как процедурал «дело недели», то дальше остановиться всё сложнее.

Главное же достоинство «Грани» очень хорошо поймут поклонники Lost. При всей фантастике сериал в итоге оказывается историей о людях. Отношения Уолтера и Питера здесь важнее любой параллельной вселенной.

Сериал полностью завершён: пять сезонов и ровно сто серий.

Почему смотреть: если в Lost вы любили не только загадки, но и то, как за ними постепенно открывались истории о семье, вине, любви, жертве и возможности всё исправить.

С чего начать

Если хочется получить максимально близкое к Lost ощущение, включайте «Извне». Это тот самый случай: люди заперты в невозможном месте, правила постоянно меняются, а лес явно знает больше, чем рассказывает.

Если больше всего нравилась мифология DHARMA и тайные сооружения - «Укрытие».

Если хочется свежего сериала, способного эффектно переворачивать собственную историю, - «Рай».

Если скучаете по самолётам, судьбе и вопросу «почему именно эти люди?» - «Манифест».

А если хочется законченной большой фантастической истории с отличными героями - «Грань».

Ни один сериал, конечно, не станет вторым Lost. Да и, пожалуй, не должен. Но все пять умеют делать то, ради чего когда-то хотелось включить ещё одну серию «Остаться в живых»: дать ответ ровно на один вопрос - и тут же заставить задать пять новых.