5 приключенческих фильмов последних лет, которые возвращают ощущение настоящего большого кино

Есть фильмы, которые интересно смотреть. А есть фильмы, после которых обнаруживаешь, что последние два часа сидел, слегка подавшись вперёд, и почти не вспоминал о телефоне.

Хорошее приключенческое кино именно так и работает. Оно должно хотя бы ненадолго убедить нас, что холод действительно обжигает, машина действительно может перевернуться, самолёт действительно летит, а до спасения остаётся совсем немного кислорода.

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Мы выбрали пять фильмов, вышедших после 2010 года, которые умеют создавать именно такое ощущение. Здесь будут Марс, пустыня, океан, заснеженная американская глушь и кабина истребителя. В общем, хороший вечер дома с очень плохими условиями для героев.

1. «Жизнь Пи» / Life of Pi (2012)

Режиссёр: Энг Ли

В ролях: Сурадж Шарма, Ирфан Хан, Табу, Рэйф Сполл

После кораблекрушения юный Пи оказывается посреди Тихого океана в спасательной шлюпке. Компания у него, мягко говоря, не самая удобная: вместе с человеком путешествие продолжает бенгальский тигр по имени Ричард Паркер.

Из такой завязки можно было сделать эффектный фильм о выживании. Энг Ли сделал гораздо больше.

«Жизнь Пи» одновременно работает как приключение, визуальное чудо и история о том, зачем человеку вообще нужны истории. Океан здесь бывает прекрасным настолько, что хочется поставить фильм на паузу, а через несколько минут превращается в место, где человеку совершенно нечего противопоставить природе.

И да, тигр в основном создан при помощи компьютерной графики. Но довольно быстро об этом забываешь и начинаешь следить за ним примерно так же внимательно, как Пи.

Почему смотреть: ради редкого сочетания настоящего приключения и фильма, о котором хочется поговорить после финальных титров. Причём последняя часть истории заставляет совершенно иначе взглянуть на всё увиденное.

2. «Марсианин» / The Martian (2015)

Режиссёр: Ридли Скотт

В ролях: Мэтт Дэймон, Джессика Честейн, Чиветел Эджиофор, Джефф Дэниелс

Марк Уотни остаётся один на Марсе после того, как команда считает его погибшим и покидает планету. Запасов мало, помощи ждать долго, вокруг примерно 225 миллионов километров крайне негостеприимной недвижимости.

Но Уотни не собирается красиво страдать у окна под печальную музыку. Он начинает решать проблемы.

В этом и главный секрет «Марсианина». Ридли Скотт снял фильм, в котором интеллект становится практически суперспособностью. Герой выращивает картофель, считает запасы, чинит оборудование и одну за другой разбирает задачи, каждая из которых вполне способна его убить.

При этом кино удивительно лёгкое. Здесь хватает юмора, музыки и человеческого упрямства, а спасательная операция к финалу работает как первоклассный аттракцион, хотя мы прекрасно понимаем, к чему всё идёт.

Почему смотреть: если хочется приключения, после которого человечество некоторое время кажется довольно симпатичным видом. Здесь люди спасают человека не потому, что он избранный, а просто потому, что своего на Марсе не бросают.

3. «Выживший» / The Revenant (2015)

Режиссёр: Алехандро Гонсалес Иньярриту

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Том Харди, Донал Глисон, Уилл Поултер

После нападения медведя охотник Хью Гласс оказывается тяжело ранен и практически обречён. Дальше начинается путешествие, после которого собственная дорога зимой до магазина кажется вполне комфортабельной экспедицией.

«Выживший» - самый тяжёлый фильм этой пятёрки. Здесь почти нет романтики приключений. Есть снег, ледяная вода, грязь, голод, боль и человек, который по каким-то причинам всё ещё отказывается умирать.

Иньярриту снимал картину преимущественно при естественном освещении, а оператор Эммануэль Любецки превращает суровую природу одновременно в нечто невероятно красивое и абсолютно безразличное к человеку.

ДиКаприо получил за эту роль долгожданный «Оскар», но довольно быстро перестаёшь думать о наградах. Слишком убедительно выглядит происходящее.

Почему смотреть: ради почти физического ощущения выживания. Это тот редкий фильм, после которого особенно приятно обнаружить, что вы сидите дома, батареи тёплые, а в холодильнике есть еда.

4. «Безумный Макс: Дорога ярости» / Mad Max: Fury Road (2015)

Режиссёр: Джордж Миллер

В ролях: Том Харди, Шарлиз Терон, Николас Холт, Хью Кияс-Бёрн

Формально сюжет можно пересказать подозрительно быстро: герои едут через пустыню, затем обстоятельства меняются - и приходится ехать обратно.

На практике это один из самых безумных двухчасовых аттракционов современного кино.

Джордж Миллер построил для фильма настоящие машины, отправил их в настоящую пустыню и окружил каскадёрами, которые явно выбрали профессию не из любви к спокойной жизни. Компьютерные эффекты здесь тоже использовались, но основой множества погонь, столкновений и трюков стала вполне физическая техника.

При всей этой ярости у фильма неожиданно есть сердце. Им становится Фуриоса в исполнении Шарлиз Терон - человек, который пытается не просто убежать, а вывести других из мира, где человеческая жизнь давно превратилась в расходный материал.

Почему смотреть: ради практически идеального сочетания движения, визуального безумия и простого приключенческого восторга. Если вам казалось, что автомобильная погоня не может продолжаться почти весь фильм и не надоесть, Миллер с вами поспорит.

5. «Топ Ган: Мэверик» / Top Gun: Maverick (2022)

Режиссёр: Джозеф Косински

В ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Вэл Килмер

Через десятилетия после первого «Топ Гана» Пит Митчелл по-прежнему предпочитает кабину самолёта кабинету начальника. Теперь ему предстоит подготовить молодых пилотов к практически невыполнимой миссии - и заодно разобраться с прошлым, которое никуда не исчезло.

Можно сколько угодно относиться скептически к поздним продолжениям старых хитов. «Мэверик» - один из тех редких случаев, когда продолжение оказалось нужно не только студии.

Актёров действительно снимали внутри летящих истребителей, поэтому перегрузки на их лицах выглядят столь убедительно по очень простой причине: они настоящие. Камера находится там, где в обычном блокбастере мы привыкли видеть зелёный экран, и организм зрителя прекрасно чувствует разницу.

Но одних самолётов было бы мало. Фильм работает ещё и как история о возрасте, второй попытке и необходимости однажды перестать доказывать, что ты всё ещё тот самый молодой герой.

Особенно важной становится встреча Мэверика с Айсменом в исполнении Вэла Килмера. На несколько минут огромный дорогой блокбастер перестаёт быть аттракционом и становится удивительно личным кино.

Почему смотреть: ради одного из лучших примеров того, зачем большому кино всё ещё нужен большой экран. Финальная миссия устроена так, что даже при просмотре дома хочется пристегнуться.

Что выбрать на вечер

Если хочется красивого и философского приключения - включайте «Жизнь Пи».

Если хочется умного, бодрого и оптимистичного кино - «Марсианина».

Если готовы к жёсткой истории о выживании - «Выжившего».

Если нужен чистый двухчасовой адреналин - «Дорогу ярости».

А если соскучились по тому самому большому голливудскому кино, после которого хочется сказать «вот ради этого и придумали кинотеатры», - выбирайте «Топ Ган: Мэверик».

Эти фильмы очень разные, но объединяет их одна важная вещь: они заставляют не просто наблюдать за приключением, а хотя бы ненадолго почувствовать себя внутри него. А для жанра, кажется, лучшего комплимента и не придумать.