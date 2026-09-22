5 уморительно смешных комедий с рейтингом R - и почему им нельзя было быть приличнее

Иногда рейтинг R появляется у фильма потому, что режиссёр переборщил с кровью или крепкими словами. А иногда без него просто не было бы самой комедии.

Хороший «взрослый» юмор - это вовсе не соревнование в количестве ругательств и шуток ниже пояса. Лучшие комедии используют свободу рейтинга R, чтобы заходить туда, куда семейное кино благоразумно не заглядывает: смеяться над социальными табу, превращать чудовищную неловкость в искусство или показывать героев настолько неприличными, насколько иногда бывают реальные люди.

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Мы выбрали пять комедий, которым цензура определённо не пошла бы на пользу. И объясняем, почему они остаются смешными спустя годы.

1. «Зомбилэнд» / Zombieland (2009)

Режиссёр: Рубен Фляйшер

В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин

Америка захвачена зомби. Немногочисленные выжившие пытаются не попасть к ним на обед, а нервный и предусмотрительный Коламбус даже разработал целый свод правил выживания. Например, всегда проверять заднее сиденье автомобиля и не стесняться добивать противника.

Но затем Коламбус встречает Таллахасси - человека, который воспринимает зомби-апокалипсис скорее как долгожданное развлечение.

«Зомбилэнд» великолепно работает на столкновении двух жанров. Перед нами вполне настоящий фильм ужасов: людей едят, кровь льётся, мертвецы выглядят достаточно неприятно. Но герои ведут себя так, словно попали в очень странное дорожное приключение.

И рейтинг R здесь необходим именно для этого контраста. Чем отвратительнее очередная расправа над зомби, тем веселее реакция Таллахасси, который явно наконец нашёл работу по душе.

А ещё здесь есть знаменитое появление Билла Мюррея в роли самого себя. Рассказывать подробности тем, кто фильм не видел, было бы преступлением. Скажем только: возможно, это один из лучших камео-гэгов в истории комедии.

Почему это смешно: «Зомбилэнд» не пародирует хоррор со стороны - он сначала становится настоящим кровавым хоррором, а уже потом начинает над ним смеяться.

2. «Очень страшное кино» / Scary Movie (2000)

Режиссёр: Кинен Айвори Уэйанс

В ролях: Анна Фэрис, Реджина Холл, Шон Уэйанс, Марлон Уэйанс, Шеннон Элизабет

Если вы смотрели «Крик», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Ведьму из Блэр», «Матрицу» и ещё несколько хитов конца 1990-х, приготовьтесь увидеть, как братья Уэйанс обращаются с ними без малейшего почтения.

Компания школьников случайно сбивает человека. Через некоторое время появляется загадочный убийца в маске. Казалось бы, всё знакомо.

Только убийца здесь не намного умнее своих предполагаемых жертв.

«Очень страшное кино» появилось в идеальный момент, когда подростковые слэшеры снова были невероятно популярны, а зритель уже прекрасно знал все их правила. Поэтому фильм мог не объяснять шутку: достаточно было показать знакомую ситуацию и довести её до полного идиотизма.

Юмор здесь грубый, сексуальный, временами совершенно безвкусный - и фильм этим практически гордится. В версии PG-13 от него, вероятно, осталось бы минут сорок.

Но главное оружие картины - Анна Фэрис и Реджина Холл. Они играют происходящий абсурд с такой серьёзностью, словно действительно находятся в смертельной опасности. И от этого становится только смешнее.

Почему это смешно: фильм берёт все клише хоррора, которые зрители привыкли принимать всерьёз, и методично выясняет, насколько далеко их можно довести, прежде чем здравый смысл окончательно покинет помещение.

3. «Евротур» / EuroTrip (2004)

Режиссёры: Джефф Шаффер, Алек Берг, Дэвид Мэндел

В ролях: Скотт Мекловиц, Джейкоб Питтс, Мишель Трахтенберг, Трэвис Уэстер

Скотти узнаёт, что девушка ему изменяет, а затем обнаруживает, что его немецкий друг по переписке Мике - вовсе не мужчина, как он почему-то решил, а очень привлекательная девушка.

Следующий логичный шаг, разумеется, - отправиться через пол-Европы, чтобы её найти.

«Евротур» - капсула времени из начала 2000-х, когда молодёжные комедии могли позволить себе практически всё. Лондонские футбольные фанаты, французский нудистский пляж, крайне неприятная поездка в итальянском поезде, Амстердам, Ватикан и карикатурная Восточная Европа - фильм собирает национальные стереотипы с энтузиазмом туриста, который впервые купил магнитики на холодильник.

Сегодня некоторые шутки явно вызовут больше вопросов, чем двадцать лет назад. Но энергия картины никуда не исчезла.

И, конечно, есть Мэтт Дэймон. Его короткое появление в роли лысого татуированного рокера породило один из тех киногэгов, которые неожиданно пережили сам фильм. Песня Scotty Doesn’t Know после просмотра рискует поселиться в голове надолго.

Почему это смешно: это комедия-катастрофа, где каждый следующий пункт туристического маршрута существует главным образом для того, чтобы герои попали в ещё более идиотскую ситуацию.

4. «Борат» / Borat (2006)

Режиссёр: Ларри Чарльз

В ролях: Саша Барон Коэн, Кен Давитян

Казахстанский журналист Борат Сагдиев приезжает в США снимать документальный фильм об американской культуре. Затем видит Памелу Андерсон и решает, что настоящая цель путешествия теперь несколько иная.

Но сюжет здесь - лишь предлог.

Саша Барон Коэн использует Бората как живую провокацию. Значительная часть людей, с которыми он разговаривает, взаимодействует с персонажем как с реальным иностранным журналистом. Борат задаёт неправильные вопросы, нарушает социальные правила и с невинным выражением лица ждёт ответа.

И иногда ответ оказывается гораздо смешнее - или страшнее - любой придуманной реплики сценариста.

Именно поэтому рейтинг R для «Бората» не просто разрешение на непристойность. Вся комедия построена на пересечении границ: приличия, хорошего вкуса, личного пространства и терпения окружающих.

Есть здесь и сцена драки двух совершенно голых мужчин, после которой понятие «слишком далеко» официально перестаёт иметь какое-либо значение.

Почему это смешно: зритель знает, что Борат - персонаж, а многие люди перед камерой этого не знают. Возникающее между этими двумя реальностями напряжение Саша Барон Коэн превращает в комедийное оружие массового поражения.

5. «Девичник в Вегасе» / Bridesmaids (2011)

Режиссёр: Пол Фиг

В ролях: Кристен Уиг, Майя Рудольф, Роуз Бирн, Мелисса Маккарти

У Энни всё идёт не особенно хорошо: бизнес рухнул, личная жизнь существует преимущественно в форме плохих решений, денег мало. И именно сейчас лучшая подруга Лиллиан сообщает, что выходит замуж.

Энни становится главной подружкой невесты - и обнаруживает рядом безупречную, богатую и невероятно раздражающую Хелен, которая явно способна организовать свадьбу лучше неё.

Начинается тихая война.

«Девичник в Вегасе» в своё время оказался важен уже потому, что показал очевидную вещь, которую Голливуд почему-то долго не замечал: женщины тоже могут быть героями большой, грубой и совершенно неприличной комедии.

Знаменитая сцена после посещения ресторана - чистый gross-out юмор, достойный самых безжалостных мужских комедий. Но фильм работает не только поэтому.

Под всеми безумными ситуациями находится очень узнаваемая история о дружбе, ревности и страхе остаться позади, пока жизнь окружающих движется вперёд. Энни смешна именно потому, что её катастрофы болезненно понятны.

А Мелисса Маккарти в роли Меган просто входит в кадр и начинает методично воровать фильм у всех остальных.

Почему это смешно: «Девичник в Вегасе» умеет за пять минут перейти от довольно тонкой комедии человеческой неловкости к шутке, которую невозможно пересказать за приличным семейным ужином, - и каким-то образом обе части прекрасно уживаются.

С чего начать

Если хочется чёрного юмора, крови и зомби - «Зомбилэнд».

Если настроение требует безумной пародии без тормозов - «Очень страшное кино».

Для вечера в духе «это настолько глупо, что уже прекрасно» - «Евротур».

Если готовы к комедии, которая намеренно испытывает границы вашего чувства неловкости, - «Борат».

А если нужна действительно хорошая человеческая комедия, которой просто разрешили быть очень неприличной, - «Девичник в Вегасе».

Рейтинг R сам по себе фильм смешнее не делает. Можно добавить сотню ругательств, раздеть половину актёров и всё равно получить два очень долгих часа.

Эти пять картин работают иначе. В каждой неприличие становится частью комедийного механизма: «Зомбилэнду» нужна кровь, «Очень страшному кино» - отсутствие тормозов, «Евротуру» - подростковая вседозволенность, «Борату» - нарушение табу, а «Девичнику в Вегасе» - возможность показать женскую дружбу без обязательства оставаться милой и аккуратной.

Иногда хорошей комедии действительно полезно разрешить вести себя плохо.