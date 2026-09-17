4,4 миллиона зрителей за неделю: «Декстер» готовит продолжение с двумя серийными убийцами

Декстер Морган снова окажется в центре опасной игры - и на этот раз ему придется иметь дело сразу с двумя серийными убийцами. Второй сезон «Декстера: Воскрешение» получил дату премьеры, а первые подробности обещают историю, в которой прошлое героя снова столкнется с его настоящим. Продолжение выйдет 30 октября. На SkyShowtime сериал станет доступен с 31 октября, после чего новые эпизоды будут появляться раз в неделю.

Причин ждать новый сезон у поклонников немало. Первый сезон стартовал в июле и за первые семь дней собрал 4,4 миллиона зрителей на разных платформах.

Знакомые ритуалы и новый город

Первый тизер продолжения пока не спешит раскрывать детали сюжета. Зато он возвращает то самое ощущение, за которое зрители годами следили за Декстером: внешне спокойная повседневность постепенно начинает соседствовать с его гораздо более мрачной стороной.

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В ролике появляется знакомая деталь - осмотр глаз, который сопровождается привычными ритуалами героя. Обычная жизнь постепенно уступает место атмосфере одержимости и внутреннего напряжения.

При этом действие теперь переносится в Нью-Йорк. Огромный город становится новым пространством для истории Декстера, который по-прежнему существует между привычной жизнью и собственными темными правилами.

Создатели, похоже, не собираются отказываться от главных особенностей сериала. Но новая локация дает истории возможность двигаться в несколько ином направлении.

Два убийцы вместо одного

В Нью-Йорке Декстер окажется между двумя серийными убийцами. Дэн Стивенс сыграет Нью-Йоркского Потрошителя, уже получившего мрачную репутацию, а Брайан Кокс появится в роли Убийцы из Пяти районов - преступника, терроризирующего город и действующего по непредсказуемой схеме.

Именно это противостояние станет одной из центральных линий второго сезона. Декстеру придется разбираться не только с теми, кто представляет для него непосредственную угрозу, но и с собственной жизнью, которая постепенно выходит из-под контроля.

У героя начинается кризис среднего возраста. Для человека, который десятилетиями строил свою жизнь вокруг собственного кодекса и тщательно выверенных правил, это может оказаться особенно болезненным испытанием.

Вопрос теперь заключается не только в том, кто охотится на Декстера. История постепенно подводит его к необходимости столкнуться с последствиями жизни, которую он сам выстроил вокруг своих правил.

Харрисон снова рядом с отцом

Отдельное место в сюжете займет Харрисон. Сын Декстера продолжит искать собственное понимание справедливости, а его отношения с отцом останутся одной из важных частей истории.

Трейлеры уже намекают на «самую мрачную главу» их общей истории. Через отношения Декстера и Харрисона сериал снова обращается к вопросу о том, насколько дети способны освободиться от моделей поведения, которые сформировали их родители.

Здесь появляется еще одна важная тема - ответственность за решения прошлого и наследие насилия. Харрисону предстоит разобраться, насколько сильно история его семьи определяет его самого.

При этом Декстер тоже оказывается перед непростым выбором. Ему все сложнее отделить собственное настоящее от прошлого, которое продолжает возвращаться в его жизнь.

Второй сезон «Декстера: Воскрешение» стартует 30 октября. На SkyShowtime сериал появится 31 октября, а следующие эпизоды будут выходить еженедельно.