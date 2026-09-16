14 премий Emmy за один сезон: сериал, который стоит посмотреть, если вы ещё не добрались до «Widow’s Bay»

Есть сериалы, которые месяцами убеждают вас посмотреть себя трейлерами, рекламой и восторженными отзывами. А есть способ немного убедительнее: взять 14 премий Emmy за один сезон.

Именно это только что сделал «Widow’s Bay» (Бухта вдов) - странная, смешная и временами действительно страшная история Apple TV о маленьком острове у берегов Новой Англии. На церемонии Emmy 14 сентября сериал получил ещё шесть наград, включая главную - за лучший комедийный сериал, а вместе с восемью статуэтками Creative Arts Emmy довёл общий результат до четырнадцати. Это новый рекорд для комедийного сериала за один сезон.

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Так что если весной «Widow’s Bay» прошёл мимо вас, сейчас появился вполне весомый повод вернуться. Тем более что это редкий случай, когда награды получили не просто «престижный сериал, который надо уважать», а вещь, которую довольно легко полюбить.

Остров, куда очень хочется приехать. До первых странностей

В центре истории - Том Лофтис, мэр крошечного островного городка Widow’s Bay примерно в 40 милях от побережья Новой Англии. Мобильная связь здесь работает через раз, Wi-Fi почти нет, экономика дышит не особенно уверенно, а местные жители почему-то убеждены, что остров проклят.

Том считает всё это провинциальными суевериями.

Ему нужно другое: привлечь туристов, оживить город и обеспечить нормальное будущее своему сыну. Поэтому мэр принимается продавать окружающим Widow’s Bay как очаровательный уголок старой Новой Англии - море, пляжи, деревянные дома, местный колорит. В общем, приезжайте, отдыхайте, оставляйте деньги.

И самое неприятное заключается в том, что план работает.

Туристы наконец приезжают. А вместе с ними начинают происходить вещи, о которых старожилы предупреждали много лет. Оказывается, байки про проклятие были не просто удобным способом отпугивать приезжих.

Дальше лучше знать как можно меньше.

Комедия, которая не смеётся над собственным хоррором

Главная хитрость «Бухты вдов» - в жанре.

Назвать его просто хоррор-комедией легко, но обычно это означает, что страшное здесь существует ради шутки: появляется монстр, кто-нибудь остроумно кричит, зритель смеётся, напряжение исчезает.

Здесь всё устроено иначе.

Когда сериал пытается напугать, он действительно становится хоррором. Когда становится смешным - юмор рождается прежде всего из людей, их характеров, местных привычек и совершенно серьёзного отношения к происходящему.

Создательница сериала Кэти Дипполд специально добивалась именно такого эффекта: ужас должен оставаться настоящим, иначе вся конструкция превратилась бы в пародию. В сценарной комнате она даже собрала авторов с разным опытом - комедийных сценаристов, драматургов и специалистов по мифологии истории.

И вот это работает удивительно хорошо.

Вы можете смеяться над поведением жителей острова, а через несколько минут обнаружить, что смеяться уже почему-то совсем не хочется.

Сериал, который пролежал в столе почти 20 лет

За «Widow’s Bay» стоит почти кинематографическая история создания.

Кэти Дипполд придумала этот мир около двух десятилетий назад. Вдохновением стало детское ощущение, знакомое многим: летом пройти с друзьями мимо дома, который все считают населённым привидениями, страшно - но одновременно ужасно весело.

Первую версию пилота Дипполд написала ещё примерно 18 лет назад. Более того, именно этот сценарий помог ей получить работу в команде «Парков и зон отдыха» - будущего культового ситкома Майкла Шура.

Но тот «Widow’s Bay» был совсем другим.

Дипполд позже признавалась, что ранний вариант получился гораздо более шутливым и напоминал пародию. Она возвращалась к тексту снова и снова, убирала одни вещи, придумывала другие и постепенно пришла к куда более интересной идее: а что если относиться к этому странному месту всерьёз?

Не делать декорацию для гэгов, а построить настоящий остров с историей, мифами, поколениями жителей и ощущением, что сюда действительно можно приплыть на пароме.

И желательно успеть уплыть обратно.

В этом смысле особенно удачным оказался выбор режиссёра Хиро Мураи, знакомого по «Атланте». Он поставил пять эпизодов первого сезона; среди других режиссёров оказался и автор хорроров Тай Уэст.

Мэттью Риз - идеальный мэр совершенно неправильного города

В центре всего этого безумия стоит Мэттью Риз.

Его Том Лофтис - не бесстрашный герой, способный посмотреть древнему злу в глаза и сказать эффектную фразу. Скорее наоборот. Даже официальное описание Apple довольно безжалостно сообщает: жители считают мэра мягким и трусоватым - и, вообще-то, они правы.

Именно поэтому герой работает.

Лофтис отчаянно пытается сохранить вид человека, который всё контролирует, тогда как реальность постепенно объясняет ему, что городской совет, туристический маркетинг и хорошая презентация далеко не всегда помогают против сверхъестественного.

Риз великолепно удерживает тон между растерянной комедией и настоящим страхом. Критики отдельно отмечали его способность практически внутри одной сцены переходить от нелепости к ужасу, не ломая персонажа.

Emmy это тоже заметила: Риз получил награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале.

Но сериал держится не только на нём. Награды получили также Кейт О’Флинн за роль второго плана и Стивен Рут, а Кэти Дипполд победила за сценарий, Хиро Мураи - за режиссуру.

Почему сериал так хорошо сработал

Наверное, потому что «Бухта вдов» не слишком напоминает сериал, собранный по готовой формуле.

Это не чистый хоррор, после которого приходится проверять дверь перед сном. Не ситком, где каждые тридцать секунд положена шутка. Не детектив, который держится исключительно на вопросе «кто это сделал?».

Здесь важнее само место.

Постепенно Widow’s Bay начинает казаться городом, существовавшим задолго до первой серии. У него есть старые легенды, нелепые традиции, семейные истории, жители, которые давно привыкли к вещам, от которых любой нормальный турист сел бы на первый паром.

И именно эта серьёзность делает сериал смешнее.

Критики особенно хвалили его за редкое равновесие между двумя жанрами. В The New Yorker отметили, что сериал действительно умеет работать одновременно и как комедия, и как страшная история, не жертвуя одним ради другого; Rotten Tomatoes также выделяет его необычное сочетание жути и сухого юмора.

У зрителей, похоже, сработало то же самое: за персонажами хочется возвращаться даже тогда, когда очередная местная легенда убедительно доказывает, что разумнее было бы держаться от этого острова подальше.

Apple продлила сериал на второй сезон ещё до выхода финала первого.

Почему стоит посмотреть

Во-первых, первый сезон состоит всего из 10 серий - достаточно, чтобы полноценно погрузиться в мир, но не настолько много, чтобы перед началом просмотра почувствовать, будто вы подписали ипотеку на семь сезонов.

Во-вторых, «Widow’s Bay» подходит даже тем, кто обычно обходит хорроры стороной. Он умеет быть страшным, но не превращает просмотр в бесконечный аттракцион скримеров.

И наконец, здесь есть редкая вещь - собственная интонация. После нескольких серий уже трудно спутать этот сериал с другим.

Смотрите, если вам нравятся истории о маленьких городках с большими тайнами, чёрный юмор, необычные персонажи и сериалы, где за уютным фасадом явно скрывается что-то очень нехорошее.

А 14 Emmy можно считать дополнительным аргументом. В конце концов, если столько людей телевизионной индустрии одновременно решили, что на этот остров стоит обратить внимание, возможно, билет на паром действительно пора покупать.

Только обратный лучше тоже взять заранее.