5 фэнтези-сериалов нового поколения, которые стоит наверстать

Когда-то телевизионное фэнтези довольно легко было узнать: древнее королевство, мечи, пророчество, несколько подозрительных магов и желательно дракон где-нибудь на заднем плане.

После 2020 года жанр заметно расширил территорию.

Теперь фэнтези может начинаться в музейной сувенирной лавке, старом семейном особняке, современном Нью-Йорке или Лондоне, где подростки официально работают охотниками за привидениями. А потусторонние существа вполне способны поселиться в загородном доме и выяснять отношения примерно так же, как обычные соседи.

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Мы выбрали пять сериалов последних лет, которые хорошо показывают, насколько разным сегодня может быть фэнтези.

1. «Лунный рыцарь» (Moon Knight)

Год: 2022

Сезонов: 1

Серий: 6

В главных ролях: Оскар Айзек, Итан Хоук, Мэй Каламави

Начинается всё довольно скромно.

Стивен Грант работает в музейной сувенирной лавке, чувствует себя слегка не на своём месте и периодически обнаруживает, что из его жизни загадочным образом исчезают куски времени.

Очень скоро выясняется, что проблема значительно серьёзнее обычной бессонницы.

Стивен делит тело с наёмником Марком Спектором, а где-то рядом уже маячат египетские боги, древние культы и Хонсу - бог Луны с гигантским птичьим черепом вместо головы.

Disney+ по-прежнему указывает «Лунного рыцаря» как один шестисерийный сезон 2022 года.

Главное достоинство сериала - Оскар Айзек. Здесь ему фактически приходится играть нескольких персонажей одновременно, причём не просто менять голос или выражение лица, а создавать людей с разным темпераментом, страхами и отношением к происходящему.

Поэтому за супергеройской оболочкой довольно быстро обнаруживается куда более странная история о личности, памяти и человеке, который не всегда уверен, кому именно принадлежит его собственное отражение.

Почему смотреть: если Marvel обычно кажется слишком предсказуемой. Египетская мифология, психологическая загадка и Оскар Айзек заметно меняют привычный рецепт.

2. «Локк и ключ» (Locke & Key)

Годы: 2020–2022

Сезонов: 3

Серий: 28

После смерти отца семья Локков переезжает в старинный семейный дом Кейхаус.

В подобных историях это почти всегда плохое решение.

Очень скоро дети обнаруживают в доме загадочные ключи. Один позволяет попасть куда угодно, другой - буквально заглянуть внутрь человеческой головы, третий даёт новые возможности, которые поначалу кажутся прекрасным развлечением.

Разумеется, инструкция по технике безопасности к магическим ключам не прилагается.

Чем больше семья узнаёт о доме, тем очевиднее становится, что найденные предметы связаны с прошлым их отца и силами, которые совершенно не заинтересованы в том, чтобы спокойно лежать в ящике стола.

Исходный обзор особенно выделяет именно фантазию создателей в устройстве ключей и сочетание фэнтези с хоррором.

«Локк и ключ» хорош тем, что использует один из самых простых двигателей приключенческого кино - вопрос «а что делает эта штука?». И каждый раз зрителю хочется узнать ответ вместе с героями.

Почему смотреть: если любите старые дома с секретами, магические предметы и истории, в которых любопытство почти неизбежно приводит туда, куда лучше было не заходить.

3. «Перси Джексон и олимпийцы» (Percy Jackson and the Olympians)

Годы: 2023 - настоящее время

Сезонов: 2, третий готовится к премьере

В главной роли: Уокер Скобелл

Представьте, что все древнегреческие мифы правдивы.

Зевс существует. Посейдон тоже. Минотавр никуда не исчез. Просто человечество научилось смотреть в другую сторону.

А потом обычный подросток Перси Джексон узнаёт, что его отец - Посейдон.

Дальше в его жизни появляются лагерь полукровок, олимпийские интриги, пророчества, чудовища и квесты, рядом с которыми школьные проблемы начинают казаться удивительно приятной альтернативой.

Сериал выгодно отличается от прежних полнометражных экранизаций тем, что гораздо бережнее обращается с книгами Рика Риордана - именно эту близость к литературному оригиналу отмечает и исходная подборка Collider.

Причём сейчас особенно удачный момент догнать сериал: два сезона уже доступны, а Disney официально назначил премьеру третьего сезона, основанного на книге «Проклятие титана», на 20 ноября 2026 года.

Почему смотреть: если хочется приключенческого фэнтези без чрезмерной мрачности. Здесь древние мифы прекрасно уживаются с современными подростками, которые реагируют на богов примерно так, как подростки и должны реагировать на взрослых с чрезмерно высоким самомнением.

4. «Локвуд и компания» (Lockwood & Co.)

Год: 2023

Сезонов: 1

Серий: 8

А теперь представим другой Лондон.

Город охвачен загадочной эпидемией призраков. Они действительно существуют, действительно опасны, а видеть и чувствовать их лучше взрослых могут дети и подростки.

Поэтому борьба с потусторонним миром неожиданно становится профессией для несовершеннолетних.

Среди множества агентств появляется крошечная независимая контора «Локвуд и компания»: харизматичный Энтони Локвуд, блестяще чувствующая призраков Люси Карлайл и Джордж Карим, который предпочитает сначала изучить проблему, а уже потом встречаться с ней в тёмном коридоре.

Получается нечто среднее между детективом, историей о привидениях и очень британским подростковым приключением.

В исходной подборке сериал называют одной из недооценённых жемчужин Netflix и отдельно отмечают богатую мифологию этого мира.

Есть только одна неприятная деталь: после первого сезона Netflix сериал закрыл. Поэтому история осталась незавершённой.

Но восемь вышедших серий всё равно стоят просмотра. Иногда отменённый хороший сериал обиднее плохого продолжения - и «Локвуд» именно такой случай.

Почему смотреть: ради великолепной идеи мира, британской атмосферы и редкого сочетания уютного приключения с моментами, когда в тёмную комнату всё-таки совершенно не хочется заходить.

5. «Призраки» (Ghosts)

Годы: 2021 - настоящее время

Сезонов: 5

Саманта и Джей получают в наследство огромный загородный особняк и решают превратить его в гостиницу.

План вполне разумный.

Проблема только в том, что дом уже занят.

После несчастного случая Саманта начинает видеть его прежних обитателей - целую компанию призраков разных эпох, каждый из которых умер здесь когда-то и по каким-то причинам не смог отправиться дальше.

Есть викинг, представительница высшего общества XIX века, джазовая певица времён сухого закона, хиппи, финансист и ещё несколько людей, которые при жизни вряд ли согласились бы провести вместе даже один вечер.

Теперь у них впереди вечность.

«Призраки» превращают классическую историю о доме с привидениями в ситком: вместо того чтобы спасаться от духов, героям приходится с ними договариваться, спорить о правилах совместного проживания и выслушивать проблемы людей, умерших несколько столетий назад.

В исходной подборке именно это сочетание комедии и сверхъестественного называется главным достоинством сериала.

И здесь стоит поправить одну свежую деталь: первоначально шестой сезон ожидался осенью 2026 года, однако актуальные сообщения указывают, что полноценное продолжение перенесено на 2027 год, хотя CBS планирует специальные праздничные эпизоды.

Почему смотреть: если хочется фэнтези, которое не требует запоминать имена семнадцати королей и карту вымышленного континента. Иногда достаточно одного дома и нескольких очень разговорчивых покойников.

С чего начать

Если хочется чего-то мрачного и необычного, включайте «Лунного рыцаря».

Для семейной тайны и магических загадок - «Локк и ключ».

Если хочется настоящего приключенческого фэнтези, выбирайте «Перси Джексона».

За призраками, расследованиями и британской атмосферой отправляйтесь к «Локвуду и компании».

А если хочется просто лёгкого и смешного сериала с потусторонним уклоном, попробуйте «Призраков».

Эти пять сериалов хорошо показывают одну вещь: современному фэнтези больше необязательно отправлять зрителя за тридевять земель. Иногда достаточно открыть старую дверь, найти странный ключ или просто обнаружить, что человек, сидящий на вашем диване, умер примерно двести лет назад.