Пять судебных фильмов, после которых захочется пересмотреть показания всех свидетелей

В хорошем судебном кино исход дела зависит не только от улик. Иногда всё решает вопрос, заданный в нужный момент. Иногда - человек, который слишком уверен, что знает правду. В этой пятёрке есть комедия, напряжённый детектив и тяжёлые драмы. Общее у них одно: за происходящим в зале суда интересно следить, даже если вы никогда не мечтали стать адвокатом.

1. «Мой кузен Винни» (My Cousin Vinny, 1992)

Двух приятелей из Нью-Йорка обвиняют в убийстве в маленьком городке Алабамы. На помощь приезжает родственник одного из них - Винни Гамбини. Выглядит он так, будто сейчас поссорится с судьёй, свидетелем и собственным костюмом. И основания для беспокойства есть: опыта выступлений в суде у Винни практически нет.

Джо Пеши превращает адвоката в ходячую катастрофу, за которой неожиданно обнаруживаются цепкий ум и внимание к мелочам. Мариса Томей в роли его невесты не уступает ему ни в одной перепалке. Фильм смешит, но судебное разбирательство здесь нужно не просто для декорации: от вопросов Винни действительно зависит судьба обвиняемых.

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Почему смотреть: редкий шанс провести вечер в суде и отлично повеселиться.

2. «Линкольн для адвоката» (The Lincoln Lawyer, 2011)

У Микки Холлера вместо привычного кабинета - заднее сиденье автомобиля Lincoln. Он умеет договариваться, знает слабые места обвинения и не слишком нуждается в чужом одобрении. Новый клиент, состоятельный молодой человек, обвинённый в нападении, кажется ему делом, которое можно выиграть.

Но чем глубже Холлер разбирается в материалах, тем неприятнее становятся вопросы. Мэттью Макконахи хорош в роли адвоката, привыкшего держать ситуацию под контролем: особенно тогда, когда уверенность начинает ему изменять. Это судебный детектив с живым темпом и дилеммой, от которой нельзя отмахнуться красивой речью.

Почему смотреть: если хочется интриги, в которой опасность скрыта не только по другую сторону стола защиты.

3. «Время убивать» (A Time to Kill, 1996)

Отец девочки, пережившей жестокое нападение, убивает виновных и оказывается перед судом. Защищать его берётся молодой адвокат Джейк Бригенс. Дело быстро выходит далеко за пределы зала заседаний: маленький город в Миссисипи захлёстывают расовая ненависть, угрозы и давление на всех участников процесса.

Это самый тяжёлый фильм подборки. Он не даёт удобно устроиться перед экраном и просто болеть за одну из сторон. Мэттью Макконахи играет человека, которому приходится искать слова для присяжных, а Сэмюэл Л. Джексон - отца, чью боль невозможно свести к пункту обвинения.

Почему смотреть: ради сильной драмы о том, как трудно говорить о справедливости, когда каждый в городе уже вынес свой приговор.

4. «Первобытный страх» (Primal Fear, 1996)

Известный адвокат Мартин Вейл берётся защищать юношу, обвинённого в убийстве архиепископа. Дело громкое, пресса следит за каждым шагом, а сам Вейл, кажется, совсем не против лишний раз оказаться в центре внимания.

Ричард Гир играет защитника, который привык выигрывать, Эдвард Нортон - клиента, которого никак не получается разгадать. Их сцены заставляют постоянно менять мнение о том, кто здесь понимает ситуацию лучше. «Первобытный страх» стоит включать, заранее зная как можно меньше: фильму особенно удаётся управлять зрительской уверенностью.

Почему смотреть: если любите судебные триллеры, после которых мысленно возвращаетесь к самым первым сценам.

5. «Несколько хороших парней» (A Few Good Men, 1992)

Двух морских пехотинцев судят после гибели сослуживца. Молодой военный адвокат Дэниел Кэффи сначала рассчитывает уладить дело привычным способом. Постепенно становится ясно, что придётся выяснять не только действия обвиняемых, но и то, какие приказы отдавались выше по цепочке.

Том Круз и Деми Мур ведут расследование, в котором у каждого ответа есть цена. А Джек Николсон в роли полковника Джессепа появляется ровно с той силой, которая нужна фильму о власти, дисциплине и ответственности. Словесные поединки здесь напряжённее многих погонь.

Почему смотреть: ради одного из самых захватывающих противостояний адвоката и свидетеля в кино. И ради вопроса, который остаётся после титров: где заканчивается исполнение приказа и начинается личная ответственность?

Если нужен лёгкий вход в жанр, начните с «Моего кузена Винни». Для вечера с детективной интригой подойдут «Линкольн для адвоката» и «Первобытный страх». А «Время убивать» и «Несколько хороших парней» оставьте на тот случай, когда хочется фильма, о котором потом будет с кем поспорить.