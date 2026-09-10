Пять лучших кинотрилогий XXI века: три фильма, после которых не хочется прощаться с героями

Снять один отличный фильм сложно. Снять продолжение, которое не испортит впечатление, - ещё сложнее. А создать три картины подряд так, чтобы у каждой была собственная история, но вместе они складывались в одно большое путешествие, - уже почти киноалхимия.

Особенно если речь идёт о трилогиях последних пятнадцати лет, когда студии гораздо чаще думают не категориями «трёх фильмов», а бесконечными франшизами, спин-оффами, сериалами и обязательной сценой после титров.

Тем ценнее законченные истории, которые действительно умеют поставить точку.

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В этой пятёрке есть спортивная драма, космическая комедия, драконы, очень вежливый медведь и обезьяна, которая оказалась одним из самых убедительных трагических героев современного блокбастера.

1. Трилогия «Крид» / Creed

Фильмы: «Крид: Наследие Рокки» (2015), «Крид 2» (2018), «Крид 3» (2023)

В ролях: Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон, Сильвестр Сталлоне

Когда появился первый «Крид», идея выглядела довольно рискованно.

Франшизе о Рокки Бальбоао было почти сорок лет, сам Рокки давно прошёл путь от неизвестного боксёра до киноиконы, и попытка продолжить историю через сына Аполло Крида легко могла превратиться в двухчасовой парад ностальгии.

Но режиссёр Райан Куглер сделал не продолжение «Рокки», а фильм о человеке, который отчаянно пытается перестать быть просто сыном знаменитого отца.

Адонис Крид хочет доказать, что фамилия открыла ему дверь, но пройти через неё он способен сам. В этом ему помогает постаревший Рокки, и отношения между ними становятся эмоциональным центром первого фильма.

Во второй части прошлое догоняет Адониса буквально в боксёрских перчатках: на ринг выходит сын Ивана Драго - человека, убившего его отца.

Казалось бы, сюжет почти специально придуман для фанатов старых фильмов. Но «Крид 2» удаётся сделать эту историю не аттракционом из узнаваемых фамилий, а разговором о наследстве, которое иногда приходится не принимать, а преодолевать.

А к третьему фильму происходит самое важное: Рокки исчезает из истории.

И выясняется, что Адонис уже способен стоять в центре франшизы самостоятельно. Майкл Б. Джордан не только играет главную роль, но и становится режиссёром картины, а конфликт с Дэмианом Андерсоном строится уже не на истории предыдущего поколения, а на собственном прошлом героя.

Почему смотреть: потому что это редкий пример франшизы, которая получила новую жизнь, не копируя оригинал. Здесь каждый удар на ринге означает что-то ещё - страх, обиду, вину, необходимость доказать самому себе, кто ты такой.

2. «Стражи Галактики» / Guardians of the Galaxy

Фильмы: «Стражи Галактики» (2014), «Стражи Галактики. Часть 2» (2017), «Стражи Галактики. Часть 3» (2023)

Режиссёр: Джеймс Ганн

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Брэдли Купер

Сегодня трудно вспомнить, насколько странной выглядела идея первого фильма.

Marvel собиралась потратить огромные деньги на историю о космическом воре, зелёной убийце, буквальном громиле, говорящем еноте и дереве, словарный запас которого состоит практически из одной фразы.

Не самый очевидный рецепт миллиардной франшизы.

Но Джеймс Ганн понял главное: «Стражи Галактики» должны быть не столько супергеройским кино, сколько историей о нескольких глубоко одиноких людях, которые случайно становятся семьёй.

Питер Квилл скрывает боль за шутками и старой музыкой. Гамору с детства превращали в оружие. Дракс живёт местью. Ракета заранее уверен, что любой человек рано или поздно его предаст. А Грут при этом каким-то образом оказывается наиболее эмоционально устойчивым членом команды.

Первая часть знакомит их друг с другом.

Вторая задаёт неприятный вопрос: действительно ли кровное родство автоматически означает семью? Встреча Квилла с собственным отцом превращается совсем не в то исполнение мечты, которого он ожидал, а фигура Йонду неожиданно приобретает совершенно другой смысл.

Но настоящий эмоциональный удар приходит в третьей части.

История Ракеты превращает персонажа, который прежде был главным поставщиком саркастических реплик, едва ли не в самого трагического героя всей трилогии.

И именно здесь становится ясно, насколько далеко прошли эти странные существа от момента, когда едва терпели друг друга.

Почему смотреть: за редкое сочетание безумного космического приключения и совершенно искренней сентиментальности. Здесь можно смеяться над говорящим енотом, а через десять минут обнаружить, что фильм зачем-то разбил вам сердце.

3. «Как приручить дракона» / How to Train Your Dragon

Фильмы: «Как приручить дракона» (2010), «Как приручить дракона 2» (2014), «Как приручить дракона 3» (2019)

В деревне викингов, где убийство дракона считается практически обязательной частью взросления, живёт мальчик Иккинг.

Он худой, неловкий, не слишком воинственный и совершенно не соответствует представлениям собственного отца о будущем герое.

А затем Иккинг встречает Беззубика.

И вместо того чтобы убить раненого дракона, начинает с ним дружить.

Первый фильм строится на простой, но очень сильной идее: иногда враг остаётся врагом только потому, что никто не попытался узнать его поближе.

Но настоящее достоинство трилогии становится заметно позже.

Она позволяет своим героям взрослеть.

Иккинг меняется не только внешне. Из мальчика, который мечтает доказать отцу собственную ценность, он постепенно превращается в лидера, вынужденного принимать решения, от которых зависят другие.

Беззубик тоже не остаётся вечным милым питомцем. У него появляются собственные желания, инстинкты и ответственность.

А мир вокруг героев становится всё сложнее.

Вторая часть приносит настоящие потери. Третья заставляет принять вещь, которую семейное кино обычно старается отложить на потом: любовь не всегда означает необходимость держаться друг за друга любой ценой.

Иногда нужно уметь отпустить.

И музыка Джона Пауэлла делает всё возможное, чтобы в этот момент окончательно добить даже самых стойких зрителей.

Почему смотреть: потому что под видом приключения про мальчика и дракона скрывается удивительно взрослая история о взрослении, ответственности и способности расставаться с теми, кого любишь.

4. «Приключения Паддингтона» / Paddington

Фильмы: «Приключения Паддингтона» (2014), «Приключения Паддингтона 2» (2017), «Приключения Паддингтона 3» / Paddington in Peru (2024)

В роли Паддингтона: Бен Уишоу

Медведь приезжает из Перу в Лондон.

На нём красная шляпа. В руках старый чемодан. Где-то обязательно спрятан бутерброд с мармеладом.

И он искренне уверен, что люди в целом хорошие.

Уже одно это делает Паддингтона довольно необычным героем нашего времени.

Первый фильм рассказывает о чужаке, который оказывается в незнакомом городе и постепенно становится частью семьи Браунов.

Но за семейной комедией здесь скрывается очень понятная история о принятии, доме и способности увидеть своего в человеке - или медведе - который совсем на тебя не похож.

Вторая часть стала почти идеальным продолжением.

Паддингтон оказывается в тюрьме и каким-то невероятным образом умудряется сделать её немного уютнее. Потому что его главная суперспособность заключается не в силе и не в магии.

Он просто исходит из предположения, что люди способны быть лучше.

А Хью Грант в роли самовлюблённого актёра Феникса Бьюкенена выдаёт один из самых роскошных злодейских перформансов семейного кино последних лет.

Третья часть отправляет Паддингтона обратно в Перу и задаёт уже другой вопрос: что вообще означает слово «дом», если у тебя их стало два?

Почему смотреть: потому что это, возможно, самая добрая современная кинотрилогия, которая при этом ни на секунду не становится приторной. После неё почему-то действительно хочется быть чуть вежливее с окружающими.

5. Трилогия Цезаря - «Планета обезьян»

Фильмы: «Восстание планеты обезьян» (2011), «Планета обезьян: Революция» (2014), «Планета обезьян: Война» (2017)

В роли Цезаря: Энди Серкис

Первый фильм начинается почти камерно.

Учёные разрабатывают препарат, способный повлиять на интеллект. В результате шимпанзе по имени Цезарь растёт в человеческом доме и постепенно начинает понимать окружающий мир гораздо лучше, чем людям хотелось бы.

Через три фильма речь уже идёт о судьбе двух цивилизаций.

И поразительно здесь даже не то, насколько вырос масштаб истории.

Поразительно, насколько цельным остаётся сам Цезарь.

Мы видим практически всю его жизнь: детство, пробуждение сознания, бунт, становление лидером, попытки создать общество, войны, ошибки, потери и постепенно накапливающуюся усталость человека - простите, обезьяны - который слишком долго отвечает за всех остальных.

«Революция» особенно хорошо показывает, насколько сложным становится конфликт между людьми и обезьянами.

Здесь нет удобного разделения на абсолютно хороших и абсолютно плохих. Коба ненавидит людей не потому, что сценаристу нужен злодей. Он пережил вещи, после которых его ненависть вполне понятна.

И именно поэтому противостояние между ним и Цезарем становится трагедией.

К третьему фильму Цезарь уже почти библейский герой. Он пытается сохранить собственные принципы в мире, где каждое новое событие заставляет его от них отказаться.

При этом техническая сторона трилогии до сих пор впечатляет. Работа Энди Серкиса и команды визуальных эффектов сделала возможным странный кинематографический фокус: зритель перестаёт видеть компьютерную обезьяну и просто начинает видеть персонажа.

Почему смотреть: потому что это одна из лучших больших драм XXI века, случайно замаскированная под франшизу о разумных обезьянах.

С чего начать

Если хочется спортивной драмы и мощной истории взросления - выбирайте «Крид».

Для юмора, космоса и найденной семьи - «Стражей Галактики».

Если хочется красивого приключения, которое неожиданно заставит прослезиться, - «Как приручить дракона».

Для вечера, после которого мир вокруг кажется немного добрее, есть «Паддингтон».

А если хочется самой масштабной и драматически цельной трилогии этой пятёрки, начинайте с истории Цезаря в «Планете обезьян».

Самое любопытное, что жанрово эти пять трилогий почти не имеют ничего общего.

На одном экране люди бьют друг друга на ринге. На другом разговаривает енот. На третьем летают драконы. Затем появляется медведь с мармеладом, а заканчивается всё практически шекспировской трагедией среди обезьян.

Но хорошая трилогия всегда делает одно и то же.

Она даёт героям достаточно времени, чтобы измениться, позволяет последствиям предыдущих фильмов действительно что-то значить - и в финале умеет вовремя сказать: всё, история закончена.

В эпоху бесконечных франшиз это почти отдельный спецэффект.