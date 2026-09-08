Пока Рик О’Коннелл не вернулся: 5 фильмов, которые стоит посмотреть в ожидании новой «Мумии»

Есть фильмы, которые стареют, а есть «Мумия» 1999 года. Прошло больше четверти века, компьютерные скорпионы уже выглядят несколько иначе, чем задумывали создатели, но стоит Брендану Фрейзеру появиться с револьверами, Рэйчел Вайс - открыть очередную древнеегипетскую неприятность, а Джону Ханне - произнести что-нибудь неуместное, и вечер снова потерян.

Тем приятнее, что Рик и Эвелин действительно возвращаются. Новая часть «Мумии» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс должна выйти 15 октября 2027 года. Режиссёрами назначены Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, а детали сюжета пока держат в секрете.

Ждать ещё долго. Поэтому мы выбрали пять фильмов, которые могут немного облегчить ожидание.

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Нет, второй «Мумии» среди них не спрятано. Но здесь есть всё, за что мы когда-то полюбили приключения Рика О’Коннелла: древнее зло, потерянные города, магия, романтика, чудовища, герои с сомнительным инстинктом самосохранения и обязательная шутка именно в тот момент, когда всем следовало бы бежать.

1. «Золотой ребёнок» / The Golden Child

Год: 1986

В ролях: Эдди Мёрфи, Шарлотта Льюис, Чарльз Дэнс

Чендлер Джаррелл занимается поиском пропавших детей и совершенно не собирается верить в магию, древние пророчества и прочие вещи, которые обычно плохо сочетаются с рабочим графиком частного детектива.

Проблема в том, что однажды его просят найти необычного мальчика, обладающего сверхъестественными способностями. За ребёнком охотятся силы зла, вокруг начинают происходить вещи, которые рационально объяснить становится всё сложнее, и Чендлеру приходится признать неприятный факт: возможно, демоны действительно существуют.

А дальше начинается путешествие с загадками, древними артефактами, тибетской мистикой и великолепным Чарльзом Дэнсом в роли человека, которому даже не нужно повышать голос, чтобы стало тревожно.

Эдди Мёрфи при этом делает примерно то, что Брендан Фрейзер позже будет делать в «Мумии»: реагирует на совершенно безумные события так, как реагировал бы нормальный человек. То есть сперва не верит, потом возмущается, а затем всё-таки идёт спасать мир.

Почему смотреть: за редкое сочетание мистического приключения и комедии. Если особенно нравится та часть «Мумии», где герои продолжают шутить даже тогда, когда вокруг уже явно происходит что-то демоническое, попадание почти идеальное.

2. «Подземелья и драконы: Честь среди воров» / Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Год: 2023

В ролях: Крис Пайн, Мишель Родригес, Реге-Жан Пейдж, Джастис Смит, Хью Грант

Бывший вор Эджин хочет вернуть дочь и исправить несколько ошибок прошлого. Для этого ему нужен магический артефакт. А поскольку подобные вещи никогда не лежат спокойно на ближайшей полке, приходится собирать команду.

В ней есть суровая воительница, не слишком уверенный в себе волшебник, друид и несколько человек, которым совершенно очевидно не следовало доверять важную миссию.

Именно поэтому всё работает.

«Честь среди воров» оказалась одним из тех редких больших фэнтези, которые не стесняются быть просто хорошим приключением. Фильм не пытается каждые пять минут объяснить зрителю устройство огромной мифологии. Вместо этого герои крадут, ошибаются, спорят, убегают от чудовищ и постоянно придумывают новый план после того, как предыдущий развалился.

Звучит знакомо?

По духу команда здесь удивительно напоминает компанию из «Мумии»: профессионалов в ней заметно меньше, чем людей, которые каким-то чудом продолжают выживать.

Почему смотреть: за лёгкость. Здесь есть магия и большие ставки, но фильм не забывает, что приключенческое кино прежде всего должно быть весёлым.

3. «Затерянный город Z» / The Lost City of Z

Год: 2016

В ролях: Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер, Том Холланд

А вот теперь уберём мумий, проклятия и оживших мертвецов - и посмотрим, что останется.

Останется главное: человек, который убеждён, что где-то на карте существует место, способное изменить всё.

Британский исследователь Перси Фосетт отправляется в Амазонию и обнаруживает свидетельства того, что глубоко в джунглях когда-то могла существовать развитая цивилизация. Для окружающих это сомнительная теория. Для Фосетта постепенно становится делом всей жизни.

Он снова и снова возвращается в Южную Америку, а поиски загадочного города превращаются почти в одержимость.

«Затерянный город Z» гораздо серьёзнее «Мумии». Здесь никто не стреляет в воскресшего жреца из двух револьверов и не отпускает шутки над саркофагом. Зато есть то самое чувство, без которого невозможно настоящее приключенческое кино: что за следующей стеной деревьев действительно может находиться нечто невероятное.

И особенно любопытно, что история основана на реальной судьбе исследователя Перси Фосетта.

Почему смотреть: если в «Мумии» вам нравилась прежде всего романтика экспедиций, старых карт и исчезнувших цивилизаций. Только здесь приключение показано без голливудской страховочной сетки.

4. «Большой переполох в Маленьком Китае» / Big Trouble in Little China

Год: 1986

В ролях: Курт Рассел, Деннис Дан, Ким Кэттролл, Джеймс Хонг

Дальнобойщик Джек Бёртон приезжает в Сан-Франциско и случайно оказывается втянут в противостояние с древним китайским колдуном.

Уже этой фразы достаточно, чтобы понять: вечер обещает быть хорошим.

Не успевает Джек разобраться, что происходит, как вокруг появляются магия, подземелья, мистические воины, древнее проклятие и чрезвычайно неприятный колдун Ло Пэн.

Причём сам Джек абсолютно уверен, что именно он здесь герой.

В этом и заключается одна из лучших шуток фильма Джона Карпентера. Бёртон ведёт себя как Индиана Джонс, хотя периодически оказывается человеком, которому самому требуется спасение. Курт Рассел играет его с таким самодовольным обаянием, что персонажа невозможно не полюбить.

И если смотреть сегодня, сходство с будущей «Мумией» особенно заметно. Обычный современный мир внезапно сталкивается с древней мистикой, герои пробираются через подземелья, злодей мечтает вернуть себе утраченную силу, а происходящее балансирует между приключением, хоррором и комедией.

Почему смотреть: пожалуй, это один из ближайших родственников «Мумии» по настроению. Без Египта, зато с древним злом, романтикой, экшеном и героем, который явно переоценивает собственные способности.

5. «Ван Хельсинг» / Van Helsing

Год: 2004

В ролях: Хью Джекман, Кейт Бекинсейл, Ричард Роксбург, Дэвид Уэнэм

А этот фильм можно считать почти двоюродным братом «Мумии».

И причина проста: его поставил Стивен Соммерс, режиссёр «Мумии» и «Мумия возвращается».

Вместо Египта - мрачная Трансильвания. Вместо Имхотепа - граф Дракула. Кроме него, в фильме каким-то образом успевают появиться Франкенштейн, оборотни, вампиры и ещё несколько созданий, которым явно тесно в одной картине.

Охотник на нечисть Ван Хельсинг прибывает в Трансильванию, чтобы помочь Анне Валериус уничтожить Дракулу. Дальше сюжет летит вперёд с той скоростью, с которой Соммерс вообще предпочитал рассказывать истории: замки, лаборатории, погони, превращения, старые тайны, чудовища и герои, которым почти некогда задумываться, насколько всё происходящее абсурдно.

«Ван Хельсинг» не обладает той идеальной химией, которая возникла между Фрейзером и Вайс, и критики в своё время встретили фильм прохладно. Но спустя годы его смотреть даже приятнее.

Потому что сегодня такие картины почти не снимают: огромные, слегка безумные готические аттракционы, которые совершенно не стесняются собственного желания развлекать.

Почему смотреть: если хочется максимально приблизиться к ощущению старой «Мумии». Тот же режиссёр, похожий темп, монстры, приключение, романтика и совершенно очаровательная готовность бросить на экран всё сразу.

С чего начать

Если хочется юмора и мистики - включайте «Золотого ребёнка».

Если нужен современный приключенческий фильм с отличной компанией героев - «Подземелья и драконы: Честь среди воров».

Если больше всего манят экспедиции и исчезнувшие цивилизации - «Затерянный город Z».

Если хочется безумного приключения старой школы - «Большой переполох в Маленьком Китае».

А если задача сформулирована совсем просто - «дайте мне что-нибудь максимально похожее на старую “Мумию”», - начинайте с «Ван Хельсинга».

До возвращения Рика О’Коннелла ещё больше года. Конечно, можно за это время просто пересмотреть первые две «Мумии» раз десять - и это, будем справедливы, тоже вполне разумный план.

Но иногда полезно немного расширить карту.

Тем более что древнее зло, потерянные города и герои, которые сначала случайно выпускают нечто ужасное, а потом героически исправляют последствия, существовали в кино задолго до Рика и Эвелин.

И, судя по всему, прекрасно переживут ещё одну мумию.