5 отличных семейных фильмов последних лет, которые интересно смотреть и детям, и взрослым

Семейное кино - жанр с подвохом. Дети должны не заскучать, взрослые - не начать через двадцать минут незаметно проверять почту, а бабушка желательно не должна спрашивать каждые пять минут, почему все персонажи так громко кричат.

К счастью, в последние годы появилось несколько фильмов, которым удаётся почти невозможное: собрать у одного экрана людей разного возраста и дать каждому что-то своё. Детям - приключение, юмор и ярких героев. Взрослым - хорошие диалоги, темы чуть глубже обычного и шутки, которые младшая часть дивана благополучно пропустит.

В этой пятёрке есть говорящий медведь, латвийский кот, робот в лесу, кот с последней жизнью и койот, который наконец решил, что годы падений со скал требуют юридической оценки.

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1. «Койот против „Акме“» - Coyote vs. Acme

Год: 2026

Режиссёр: Дэйв Грин

В ролях: Уилл Форте, Джон Сина, Лана Кондор

Иногда история фильма за кадром почти смешнее самого фильма. В 2023 году Warner Bros. решила вообще не выпускать уже снятого «Койота против „Акме“», но после огромного возмущения картине всё-таки дали второй шанс. В итоге права приобрела Ketchup Entertainment, и 28 августа 2026 года фильм добрался до кинотеатров.

А теперь представьте главную идею: Вайли Койот наконец понимает, что все эти взрывающиеся ракеты, неисправные катапульты и падающие на голову наковальни - возможно, не только его проблема. И подаёт в суд на компанию ACME.

На помощь ему приходит не слишком успешный адвокат в исполнении Уилла Форте, а интересы гигантской корпорации представляет герой Джона Сины. Дальше начинается гибрид классических Looney Tunes, судебной комедии и довольно ехидной сатиры на большой бизнес.

Для детей здесь есть погони, падения, взрывы и Койот, который по-прежнему обладает удивительной способностью пережить физически невозможное. Для взрослых - шутки про корпорации, юристов, монополии и устройство современного мира. Причём одно совершенно не мешает другому. Критики особенно отмечают, что фильм не пытается разговаривать с детьми как с людьми, которым всё надо упростить.

Почему смотреть: ради очень редкого сочетания старомодной мультяшной комедии и современного юмора. А ещё просто приятно увидеть Койота, который после десятилетий унижений наконец догадался вызвать адвоката.

2. «Приключения Паддингтона 3» - Paddington in Peru

Год: 2024/2025

Режиссёр: Дугал Уилсон

В ролях: Хью Бонневилль, Эмили Мортимер, Оливия Колман, Антонио Бандерас

Паддингтон возвращается туда, откуда когда-то приехал в Лондон. Его любимая тётушка Люси исчезает из дома для престарелых медведей в Перу, и семья Браунов, разумеется, отправляется вместе с ним на поиски.

На этот раз вместо уютных лондонских улиц - джунгли, реки, старинные легенды и вполне настоящее приключение с поисками сокровищ.

Третья часть немного отличается от первых двух: режиссёр Пол Кинг уступил место Дугалу Уилсону, действие стало масштабнее, а семейная комедия превратилась почти в приключенческий фильм. Но главное осталось на месте.

Паддингтон всё ещё смотрит на мир так, словно вежливость - не признак слабости, а секретное супероружие. И удивительным образом это до сих пор работает.

Фильм получил 93% положительных рецензий критиков на Rotten Tomatoes, а зрительский рейтинг составил 90%.

Особое удовольствие - Оливия Колман и Антонио Бандерас, которым явно разрешили немного похулиганить. Детям достаются приключения, взрослым - британский юмор и несколько прекрасных актёрских выходов.

Почему смотреть: если хочется действительно доброго семейного фильма без липкой сентиментальности. После Паддингтона почему-то несколько часов хочется быть чуть вежливее с окружающими. Даже в очереди.

3. «Дикий робот» - The Wild Robot

Год: 2024

Режиссёр: Крис Сандерс

Оригинальные голоса: Люпита Нионго, Педро Паскаль, Кит Коннор

Робот по имени Роз оказывается после кораблекрушения на необитаемом острове. Её создавали совсем не для жизни среди лесов, скал и диких животных, поэтому первое время окружающий мир воспринимает нового гостя примерно так же, как мы воспринимаем внезапное обновление операционной системы: подозрительно и без особого восторга.

Но постепенно Роз учится понимать животных, приспосабливается к природе и становится приёмной матерью маленького гусёнка.

Звучит просто. На деле DreamWorks сняла один из своих самых красивых и эмоциональных фильмов последних лет.

«Дикий робот» рассказывает о родительстве, взрослении, способности меняться и о том, что семья иногда появляется совсем не там, где её планировали найти.

Причём фильм не превращается в двухчасовую лекцию о правильных ценностях. Здесь достаточно приключений, смешных зверей и опасностей, чтобы ребёнку было интересно, а взрослому при этом периодически приходилось делать вид, будто это просто что-то в глаз попало.

Отдельно стоит анимация. Картинка напоминает ожившие книжные иллюстрации: лес здесь не просто фон, а настоящий второй главный герой.

Почему смотреть: если хочется фильма, который сначала обещает симпатичное приключение про робота и животных, а потом совершенно незаметно начинает разговаривать о вещах, знакомых практически каждому родителю.

4. «Поток» - Flow

Год: 2024

Режиссёр: Гинтс Зилбалодис

Для латвийского зрителя этот фильм уже почти не нуждается в представлении.

Чёрный кот оказывается в мире, который постепенно поглощает вода. Чтобы выжить, ему приходится отправиться в путешествие вместе с другими животными - собакой, капибарой, птицей и лемуром.

Людей здесь нет. Диалогов тоже.

И это сначала кажется рискованной идеей. Как полтора часа удерживать внимание ребёнка без бесконечной болтовни, песен и обязательного комического персонажа, который каждые три минуты падает с дерева?

Оказывается, очень даже можно.

Животные в «Потоке» не разговаривают человеческими голосами и вообще ведут себя именно как животные. Но довольно быстро начинаешь прекрасно понимать, кто чего боится, кто кому доверяет и почему иногда целая драматическая сцена может состоять из одного взгляда кота.

Картина Гинтса Зилбалодиса стала историческим успехом латвийского кино и получила «Оскар» за лучший анимационный фильм. Но гораздо важнее другое: это тот редкий случай, когда фестивальный успех совершенно не мешает фильму быть понятным обычному зрителю.

«Поток» можно смотреть как приключение. Можно - как историю о доверии. А можно вообще ничего не анализировать и просто плыть вместе с этой странной компанией через затопленный мир.

Почему смотреть: ради фильма, который практически без слов рассказывает больше, чем многие картины с тысячами строк диалогов. И детям здесь, возможно, даже легче, чем взрослым: они быстрее перестают ждать объяснений и просто входят в историю.

5. «Кот в сапогах 2: Последнее желание» - Puss in Boots: The Last Wish

Год: 2022

Режиссёр: Джоэль Кроуфорд

Оригинальные голоса: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Харви Гильен

Кот в сапогах всегда был уверен, что девять жизней - вполне достаточный запас, чтобы вести себя максимально безответственно.

Проблема обнаруживается в тот момент, когда выясняется, что восемь уже потрачены.

И вот самоуверенный герой Антонио Бандераса впервые сталкивается с мыслью, что следующая ошибка может оказаться последней. Чтобы вернуть потерянные жизни, он отправляется искать мифическую Звезду желаний.

На поверхности это великолепно сделанное приключение: необычная анимация, быстрый темп, отличные шутки, погони и несколько замечательных новых персонажей.

Но именно здесь DreamWorks неожиданно решила поговорить с семейной аудиторией о страхе смерти, ценности одной-единственной жизни и о том, почему бесконечно искать ещё один шанс иногда гораздо глупее, чем наконец начать ценить тот, который уже есть.

Звучит неожиданно серьёзно для мультфильма про кота в шляпе - и именно поэтому фильм так хорош.

Маленьких зрителей, правда, стоит предупредить: Волк здесь получился действительно жутким. Даже рекомендации для родителей отмечают довольно напряжённые сцены и советуют учитывать чувствительность младших детей.

Почему смотреть: потому что это тот случай, когда продолжение оказалось значительно умнее и интереснее оригинала. Дети увидят отличное приключение. Взрослые могут обнаружить, что история про девять кошачьих жизней почему-то подозрительно хорошо говорит об их собственной.

Что выбрать для семейного вечера

Если хочется самого смешного и свежего - «Койот против „Акме“».

Если нужен максимально добрый фильм для нескольких поколений сразу - «Приключения Паддингтона 3».

Если хочется красивой истории, после которой можно ещё поговорить с детьми - «Дикий робот».

Если тянет к необычному и совсем не похожему на стандартную голливудскую анимацию - «Поток».

А если хочется приключения, которое неожиданно оказывается гораздо глубже своей афиши, - «Кот в сапогах 2: Последнее желание».

И, пожалуй, именно этим хороша новая волна семейного кино. Создатели наконец всё реже исходят из странной идеи, будто присутствие ребёнка в комнате автоматически снижает интеллектуальные требования ко всем остальным. Лучшие фильмы снова снимают для всей семьи - в буквальном смысле слова.

То есть детям можно смеяться над падающим Койотом, взрослым - над корпорацией, которая продаёт ему неисправную ракету.

И никто не обязан изображать, что пришёл смотреть кино исключительно ради детей.