5 блестящих фильмов 1980-х, которые и сегодня остаются обязательными для просмотра

У кино 1980-х есть небольшая проблема: слишком многое из той эпохи давно превратилось в поп-культурные символы. Стоит сказать «восьмидесятые» - и в голове уже появляются неон, синтезаторы, Шварценеггер, Сталлоне, Индиана Джонс и машина времени DeLorean.

Но десятилетие было куда интереснее.

Именно в 1980-е Мартин Скорсезе снял один из самых беспощадных фильмов о человеческом саморазрушении, Акира Куросава превратил Шекспира в грандиозную японскую трагедию, Милош Форман доказал, что кино о Моцарте может обладать энергией рок-концерта, а Дэвид Линч обнаружил настоящий кошмар за аккуратно подстриженной лужайкой американского пригорода.

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Мы выбрали пять картин 1980-х, которые давно стали классикой, но совершенно не выглядят музейными экспонатами. Если какой-то из этих фильмов вы до сих пор откладывали, возможно, пришло время закрыть этот пробел.

1. «Амадей» (Amadeus, 1984)

Режиссёр: Милош Форман

В ролях: Ф. Мюррей Абрахам, Том Халс, Элизабет Берридж

Словосочетание «историческая драма о великом композиторе» может звучать немного опасно. Сразу представляются парики, свечи, почтительные разговоры и два с половиной часа культурного самосовершенствования.

«Амадей» - совсем другое кино.

Форман снимает Моцарта почти как рок-звезду XVIII века: талантливого до неприличия, шумного, инфантильного, дерзкого и совершенно не похожего на бронзовый памятник великому композитору.

Но главным героем фильма становится даже не он, а Антонио Сальери в исполнении великолепного Ф. Мюррея Абрахама. Сальери достаточно талантлив, чтобы понимать величие музыки Моцарта, - и именно поэтому его положение становится особенно мучительным.

Перед ним человек, которому Бог словно между делом подарил тот дар, о котором Сальери просил всю жизнь.

Из этой простой человеческой зависти Форман делает почти библейскую историю о таланте, вере, тщеславии и несправедливости мира.

И удивительно, насколько современно всё это смотрится. Потому что практически каждый хотя бы раз встречал человека, которому нужное нам самим почему-то даётся совершенно естественно.

Почему смотреть: потому что «Амадей» превращает историческую драму в страстное, смешное и трагическое кино о цене гениальности. А музыка Моцарта здесь работает лучше любого саундтрека.

2. «Синий бархат» (Blue Velvet, 1986)

Режиссёр: Дэвид Линч

В ролях: Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини, Деннис Хоппер, Лора Дерн

Начинается всё почти идиллически.

Маленький американский городок, белые заборчики, цветы, приветливые соседи. А потом молодой Джеффри Бомонт находит в траве человеческое ухо.

Добро пожаловать к Дэвиду Линчу.

Из случайной находки вырастает расследование, которое приводит Джеффри к загадочной певице Дороти Валленс и пугающему Фрэнку Буту - одному из тех киношных злодеев, после встречи с которыми начинаешь немного иначе относиться к незнакомым людям.

«Синий бархат» работает на контрасте. Снаружи всё выглядит спокойно, красиво и почти рекламно. Но стоит чуть приподнять эту декорацию - и обнаруживается совсем другой мир, полный насилия, страха и странных желаний.

Позже Линч доведёт эту идею до совершенства в «Твин Пиксе», но многие составляющие его будущей вселенной уже находятся здесь: маленький город, тайна, прекрасная музыка, тревожные паузы и ощущение, что реальность в любой момент может слегка перекоситься.

Именно слегка. От этого обычно страшнее всего.

Почему смотреть: если хочется увидеть, как из обычного детективного сюжета можно сделать гипнотический психологический кошмар. После «Синего бархата» идеально ухоженные американские газоны уже никогда не выглядят совсем безобидно.

3. «Ран» (Ran, 1985)

Режиссёр: Акира Куросава

В ролях: Тацуя Накадай, Акира Тэрао, Дзинпати Нэдзу

Акире Куросаве было за семьдесят, когда он снял один из самых визуально грандиозных фильмов своей карьеры.

В основе «Рана» легко угадывается шекспировский «Король Лир». Пожилой правитель Хидэтора решает разделить владения между сыновьями, рассчитывая обеспечить семье мир и порядок.

Разумеется, именно с этого момента мир и порядок заканчиваются.

Дальше начинаются предательство, борьба за власть и война, которая постепенно превращает семейную драму в настоящую античную трагедию, только разворачивающуюся в феодальной Японии.

Но пересказывать сюжет «Рана» почти бессмысленно. Этот фильм прежде всего нужно видеть.

Огромные армии движутся по склонам, яркие знамёна режут пейзаж, замки горят, люди оказываются крошечными фигурками внутри созданного ими хаоса. Некоторые кадры можно остановить и повесить на стену - правда, настроение в комнате после этого станет несколько тревожнее.

При всей масштабности Куросава снимает не героический эпос о славных битвах. Его интересует обратное: как тщеславие, жестокость и жажда власти способны уничтожить всё, что человек пытался построить.

Почему смотреть: ради одного из самых впечатляющих исторических эпосов в истории кино. И ради напоминания о том, что до компьютерной графики режиссёрам иногда действительно приходилось выводить в кадр сотни людей и строить декорации, которые затем совершенно по-настоящему горели.

4. «Новый кинотеатр „Парадизо“» (Nuovo Cinema Paradiso, 1988)

Режиссёр: Джузеппе Торнаторе

В ролях: Филипп Нуаре, Сальваторе Кашо, Жак Перрен

Есть фильмы о любви. А есть фильмы о любви к кино.

«Новый кинотеатр „Парадизо“» относится ко второй категории, хотя в нём хватает и первой.

Известный режиссёр Сальваторе вспоминает детство в маленьком сицилийском городке, где главным местом притяжения был местный кинотеатр. Там маленький Тото знакомится с киномехаником Альфредо - ворчливым, добрым человеком, который постепенно становится для мальчика учителем и почти отцом.

Торнаторе рассказывает историю о времени, когда кинотеатр был не просто местом, куда приходили посмотреть фильм. Здесь встречались соседи, спорили, смеялись, влюблялись, возмущались и на несколько часов всей деревней переносились в другой мир.

При этом «Парадизо» совсем не превращается в сладкую открытку о прекрасном прошлом.

Это кино о взрослении и о том неприятном открытии, которое рано или поздно делает почти каждый: иногда, чтобы стать собой, приходится уйти из места, которое любишь больше всего.

И ещё это фильм о памяти. О тех людях, разговорах, запахах и случайных моментах, которые в юности кажутся совершенно обычными, а через много лет внезапно оказываются самым дорогим, что у нас осталось.

Почему смотреть: потому что это, возможно, одно из лучших признаний в любви кинематографу. А если финал оставит вас совершенно равнодушным, возможно, стоит проверить, не работает ли где-то поблизости выключатель эмоций.

5. «Бешеный бык» (Raging Bull, 1980)

Режиссёр: Мартин Скорсезе

В ролях: Роберт Де Ниро, Джо Пеши, Кэти Мориарти

Формально это фильм о боксёре Джейке Ламотте.

Но если вы ждёте привычную спортивную историю о человеке, который падает, встаёт, тренируется под бодрую музыку и в финале доказывает всему миру, что никогда нельзя сдаваться, Скорсезе приготовил вам совершенно другой вечер.

Ламотта в исполнении Роберта Де Ниро умеет сражаться на ринге гораздо лучше, чем жить за его пределами.

Он ревнив, подозрителен, агрессивен и способен разрушить практически любые отношения, которые ему дороги. Именно поэтому «Бешеный бык» постепенно перестаёт быть спортивной драмой и превращается в исследование человека, главному противнику которого даже не нужны боксёрские перчатки.

Потому что этот противник - он сам.

Скорсезе снимает фильм в резком чёрно-белом изображении, а сцены боёв превращает почти в субъективный кошмар: вспышки камер, пот, кровь, тяжёлое дыхание, удары и оглушительный шум.

Де Ниро ради роли радикально менялся физически, но настоящая сила его работы не в знаменитой трансформации. Гораздо страшнее наблюдать, как постепенно меняется сам человек.

Почему смотреть: это один из величайших актёрских фильмов Роберта Де Ниро и одна из самых беспощадных картин Скорсезе. «Бешеный бык» не особенно старается понравиться зрителю - и именно поэтому спустя десятилетия продолжает бить точно.

Пять фильмов - пять совершенно разных 1980-х

Начать можно с любого.

Если хочется большого, эмоционального и удивительно увлекательного кино - выбирайте «Амадея».

Для тревожного вечера - «Синий бархат».

Для настоящего визуального размаха - «Ран».

Если хочется вспомнить, почему мы вообще любим кино, - «Новый кинотеатр „Парадизо“».

А если готовы к тяжёлой актёрской и режиссёрской артиллерии - «Бешеный бык».

Этим картинам уже около сорока лет, но самое интересное в них именно то, насколько мало им требуется скидок на возраст. Менялась техника, менялась мода, менялся темп кино - а зависть, любовь, страх, честолюбие, одиночество и человеческая способность мастерски портить собственную жизнь остались примерно теми же.

Наверное, именно поэтому настоящее кино стареет гораздо медленнее нас.