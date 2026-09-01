1 сентября 2026, 11:59

Если понравилась «Горничная»: 5 хитрых триллеров с красивой жизнью и очень некрасивыми секретами

Если понравилась «Горничная»: 5 хитрых триллеров с красивой жизнью и очень некрасивыми секретами

Есть особый вид триллеров, после которых начинаешь с подозрением смотреть на большие загородные дома, идеальные супружеские пары и людей, которые слишком приветливо предлагают вам остаться на ночь.

«Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред как раз построена на этой формуле: сначала зрителю показывают красивую жизнь, затем позволяют немного заглянуть за закрытые двери, а потом выясняется, что открывать некоторые двери вообще не следовало.

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Продолжение истории, «Секрет горничной», придётся ждать ещё довольно долго, поэтому мы выбрали пять триллеров с похожим настроением. Здесь будут роскошные дома, опасное любопытство, токсичные отношения, люди с двойным дном и тот самый момент, когда понимаешь: всё, что казалось очевидным первые полчаса, можно смело выбрасывать из головы.

1. «Глубокие воды» (Deep Water, 2022)

В ролях: Бен Аффлек, Ана де Армас
Режиссёр: Эдриан Лайн

На первый взгляд Вик и Мелинда - состоятельная супружеская пара, живущая в красивом доме и ведущая вполне благополучную жизнь. Правда, брак у них устроен несколько необычно: Мелинда совершенно не скрывает своих романов с другими мужчинами, а муж, кажется, относится к этому с удивительным спокойствием.

Ключевое слово здесь - «кажется».

Постепенно ревность, унижение и странные игры супругов начинают приобретать всё более опасный характер. А когда люди из окружения Мелинды один за другим оказываются в неприятных ситуациях, возникает естественный вопрос: насколько хорошо мы вообще понимаем человека, который всё это время почти не повышал голоса?

«Глубокие воды» снял Эдриан Лайн - режиссёр «Рокового влечения» и «Непристойного предложения», поэтому эротическое напряжение здесь практически встроено в стены дома. В основе фильма - роман Патриции Хайсмит, автора «Талантливого мистера Рипли».

Картина получила довольно противоречивые отзывы, но как глянцевый психологический триллер о браке, превращённом в игру на выживание, работает прекрасно. Особенно если вам нравится кино, где самая тревожная сцена может начинаться с абсолютно вежливого разговора за ужином.

Почему смотреть: ради дуэли Бена Аффлека и Аны де Армас и истории о том, насколько далеко способны зайти два человека, которые давно перестали жить по обычным семейным правилам.

2. «Моргни дважды» (Blink Twice, 2024)

В ролях: Наоми Аки, Ченнинг Татум, Адриа Архона, Кристиан Слейтер
Режиссёр: Зои Кравиц

Если невероятно богатый и обаятельный миллиардер неожиданно приглашает вас на свой частный остров, кино давно научило нас одному простому правилу: возможно, стоит всё-таки сослаться на срочные дела дома.

Но героиня «Моргни дважды» Фрида отправляется.

На острове всё выглядит почти идеально: шикарный дом, бассейн, шампанское, бесконечные вечеринки и компания людей, которые словно никогда не слышали слова «ипотека». Хозяин этого маленького рая - технологический магнат Слейтер Кинг в исполнении Ченнинга Татума.

Проблема начинается тогда, когда Фрида замечает странности. Что-то происходит со временем. Какие-то события словно выпадают из памяти. Люди ведут себя чуть-чуть не так. И постепенно отпуск мечты начинает выглядеть как место, откуда желательно выбраться как можно быстрее.

Режиссёрский дебют Зои Кравиц очень ловко использует контраст между роскошью и угрозой. Чем красивее окружающая картинка, тем сильнее ощущение, что под ней скрывается что-то крайне неприятное.

Именно этим фильм особенно хорошо рифмуется с «Горничной»: зрителя сначала приглашают полюбоваться чужой идеальной жизнью, а потом аккуратно показывают, сколько грязи может скрываться под дорогим ковром.

Почему смотреть: ради постепенного превращения курортной сказки в тревожную головоломку, где главная опасность долго остаётся почти невидимой.

3. «Вуайеристы» (The Voyeurs, 2021)

В ролях: Сидни Суини, Джастис Смит, Наташа Лю Бордиццо, Бен Харди

Если после «Горничной» хочется ещё одного триллера именно с Сидни Суини, начинать стоит отсюда.

Молодая пара Пиппа и Томас переезжает в новую квартиру и вскоре обнаруживает любопытную деталь: из их окон прекрасно видна квартира соседей напротив. Причём соседская жизнь оказывается значительно интереснее собственной.

Сначала это выглядит почти невинной игрой. Посмотреть пару минут. Обсудить увиденное. Снова подойти к окну.

Но человеческое любопытство обладает неприятным свойством: ему почти всегда хочется сделать следующий шаг.

Пиппа начинает всё глубже вмешиваться в жизнь людей, которых вообще-то не знает. И вскоре становится совершенно непонятно, кто здесь наблюдатель, кто объект наблюдения и кто на самом деле контролирует ситуацию.

«Вуайеристы» сознательно играют с традициями эротических триллеров 1990-х. Здесь много красивых интерьеров, красивых тел, опасного любопытства и сюжетных поворотов, после которых приходится мысленно перематывать фильм назад.

Не всё здесь следует воспринимать с каменно серьёзным лицом - временами картина явно наслаждается собственной невероятностью. Но именно благодаря этому она отлично подходит для позднего вечернего просмотра.

Почему смотреть: ради Сидни Суини в совсем другой вариации истории о человеке, который слишком глубоко заглянул в чужую жизнь.

4. Опасные связи (Bone Lake, 2024)

В ролях: Мэдди Хассон, Алекс Роу, Марко Пигосси, Андра Нечита

Вот тот фильм в нашей подборке, который вполне может оказаться настоящей находкой.

Молодая пара приезжает в роскошный загородный дом, рассчитывая провести несколько дней вдали от всех. План выглядит безупречно ровно до того момента, когда на пороге появляется ещё одна пара.

Оказывается, дом забронировали дважды.

Можно развернуться и уехать. Можно позвонить владельцу. Можно попытаться найти другое жильё.

Но герои триллера, разумеется, принимают самое интересное для зрителя решение: остаться всем вместе.

Поначалу ситуация даже кажется забавной. Незнакомцы знакомятся, выпивают, разговаривают, постепенно начинают флиртовать. Но затем безобидная неловкость превращается в психологическую игру.

Кто кого провоцирует? Кто кому врёт? Случайна ли вообще эта двойная бронь?

Bone Lake постепенно превращает красивый отпускной дом в ловушку, а обычную встречу двух пар - в клубок сексуальных манипуляций, ревности и скрытых намерений.

Лучше всего фильм работает именно тогда, когда вы почти ничего о нём не знаете заранее.

Почему смотреть: пожалуй, самый малоизвестный фильм этой пятёрки и очень подходящий вариант для тех, кто любит триллеры, где уютный дом постепенно становится самым неуютным местом на свете.

5. «Простая просьба» (A Simple Favor, 2018)

В ролях: Анна Кендрик, Блейк Лайвли, Генри Голдинг
Режиссёр: Пол Фиг

А вот здесь связь с «Горничной» особенно прямая: обе картины снял Пол Фиг.

Стефани - энергичная мать-одиночка, ведущая собственный блог. Эмили - её полная противоположность: эффектная, уверенная в себе, загадочная женщина с роскошным домом, интересной работой и привычкой появляться в комнате так, будто вокруг неё одновременно включили несколько дополнительных источников света.

Женщины неожиданно становятся подругами.

А затем Эмили просит Стефани об одной простой услуге - забрать её сына из школы.

После этого исчезает.

Стефани начинает выяснять, что случилось с новой подругой, и довольно быстро понимает: практически всё, что она знала об Эмили, может оказаться ложью.

«Простая просьба» заметно веселее остальных фильмов подборки. Пол Фиг смешивает детектив, психологический триллер, чёрную комедию и почти пародийную мелодраму, причём делает это совершенно без стеснения.

Блейк Лайвли получает одну из самых эффектных ролей в своей карьере, Анна Кендрик идеально играет человека, который сначала кажется слишком простодушным для всей этой истории, а затем начинает быстро учиться правилам игры.

И если в «Горничной» вам понравилась не только интрига, но и лёгкая безуминка происходящего, «Простая просьба» - практически обязательный выбор.

Почему смотреть: это ближайший родственник «Горничной» по режиссёрской манере - элегантный, ехидный, сексуальный и совершенно не собирающийся стесняться своих сюжетных выкрутасов.

С чего начать

Если хочется самой токсичной семейной истории - выбирайте «Глубокие воды».

Если нужен современный триллер с красивой картинкой и постепенно нарастающим ужасом - «Моргни дважды».

Если хочется увидеть ещё одну опасно любопытную героиню Сидни Суини - «Вуайеристы».

Если хочется действительно открыть для себя что-то менее известное - попробуйте Bone Lake.

А если после «Горничной» вам прежде всего понравилась смесь триллера, чёрного юмора и совершенно безумных человеческих отношений - включайте «Простую просьбу».

Общее у всех пяти фильмов одно: в них лучше не доверять красивым домам, счастливым парам и людям, которые говорят, что вам совершенно нечего бояться.

В хорошем психологическом триллере после такой фразы обычно как раз и начинается самое интересное.

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