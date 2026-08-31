6 больших экранизаций до конца 2026 года: эти книги еще можно успеть прочитать до премьеры

Есть особое удовольствие в просмотре экранизации книги, которую вы уже читали. Сидишь в кинотеатре и внутренне проверяешь режиссера: эту сцену оставили, этого героя сделали совсем не таким, а вот здесь почему-то решили, что автору было бы неплохо немного «помочь».

Но работает и обратный порядок. Иногда сначала узнаешь о будущем фильме - и внезапно обнаруживаешь отличный повод наконец открыть роман, который несколько лет лежал в списке «когда-нибудь».

До конца 2026 года выйдет сразу несколько заметных экранизаций - от Джейн Остин и нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро до современных хитов BookTok. Причем почти все книги из этой подборки можно найти на русском языке.

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1.«Гипотеза любви» - 23 сентября

Фильм: The Love Hypothesis / «Гипотеза любви»

Книга: Али Хейзелвуд, «Гипотеза любви»

В ролях: Лили Рейнхарт, Том Бейтман

Где выйдет: Prime Video

Если вы в последние несколько лет хотя бы краем глаза заглядывали в книжные соцсети, название наверняка попадалось.

Олив Смит - аспирантка, занимающаяся наукой и совершенно не собирающаяся устраивать собственную личную жизнь. Но чтобы убедить подругу, что давно забыла прежнюю симпатию, она совершает поступок, который в нормальных обстоятельствах сложно рекомендовать даже очень решительному человеку: целует первого подвернувшегося мужчину.

Им оказывается преподаватель Адам Карлсен. Дальше начинается классическая игра в фиктивные отношения, которая, как мы прекрасно знаем по романтическим комедиям, практически никогда не заканчивается просто фиктивными отношениями.

Лили Рейнхарт играет Олив, Том Бейтман - Адама. Prime Video уже подтвердил мировую премьеру на 23 сентября.

Русское издание романа существует давно и выходит под совершенно логичным названием «Гипотеза любви» в переводе Натальи Болдыревой.

Стоит ли читать заранее: пожалуй, да. Прелесть книги не столько в том, чем закончатся отношения героев - здесь тайна примерно уровня «кто победит в романтической комедии», - сколько в химии между ними, внутреннем монологе Олив и университетской среде. Посмотрим, сколько этого поместится в фильм.

2.«Разум и чувства» - осенью

Фильм: Sense and Sensibility / «Разум и чувства»

Книга: Джейн Остин, «Разум и чувства»

В ролях: Дейзи Эдгар-Джонс, Эсме Крид-Майлс, Джордж Маккей, Катрина Балф, Фиона Шоу

Тут фраза «успеть прочитать до фильма» звучит немного нахально: у человечества было примерно 215 лет.

Но если до «Разума и чувств» Джейн Остин руки почему-то так и не дошли, новая экранизация - вполне достойный повод исправиться.

После смерти отца сестры Элинор и Марианна Дэшвуд оказываются в довольно уязвимом положении. Элинор привыкла держать эмоции под контролем, Марианна, напротив, считает, что чувства на то и даны, чтобы чувствовать их на полную мощность. Дальше Остин устраивает обеим суровую проверку любовью, деньгами, общественными условностями и мужчинами, которые далеко не всегда ведут себя так разумно, как хотелось бы.

Элинор сыграла Дейзи Эдгар-Джонс, Марианну - Эсме Крид-Майлс. Режиссером выступила Джорджия Оукли. В Великобритании фильм заявлен на 25 сентября, в США - на 16 октября. Focus Features называет новую версию одновременно историей любви и сестринства.

С русским названием здесь есть небольшая литературная история: роман переводился по-разному, однако сегодня наиболее привычный издательский вариант - «Разум и чувства». Такое название, например, используется в современных изданиях «Эксмо».

Стоит ли читать заранее: обязательно, если любите британскую классику. И не бойтесь школьного слова «классика»: Остин гораздо ехиднее, веселее и современнее, чем иногда кажется по портрету писательницы.

3.«Тайный дневник Верити» - 2 октября

Фильм: Verity / «Тайный дневник Верити»

Книга: Колин Гувер, «Тайный дневник Верити»

В ролях: Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон, Джош Хартнетт

А вот здесь читать книгу перед фильмом - почти опасное занятие. Потому что потом вам придется сидеть в кино и ждать, как именно экранизация обойдется с одной из самых спорных загадок романа.

Не слишком успешная писательница Лоуэн получает предложение закончить серию романов знаменитой Верити Кроуфорд, которая после несчастного случая сама работать не может. Лоуэн приезжает в дом писательницы, знакомится с ее мужем Джереми и начинает разбирать бумаги Верити.

И находит рукопись, которую совершенно точно не предназначали для публикации.

Дальше лучше знать как можно меньше.

Дакота Джонсон играет Лоуэн, Энн Хэтэуэй - Верити, Джош Хартнетт - Джереми. Amazon MGM Studios назначила мировую премьеру на 2 октября.

И здесь есть важное уточнение по названию. В оригинале роман называется просто Verity, однако официальное российское издание «Эксмо» выходит под названием «Тайный дневник Верити».

Стоит ли читать заранее: если любите психологические триллеры - однозначно. Но после книги приготовьтесь спорить. Желательно с человеком, который тоже ее прочитал. Иначе разговор получится несколько односторонним.

4.«Клара и Солнце» - 23 октября

Фильм: Klara and the Sun / «Клара и Солнце»

Книга: Кадзуо Исигуро, «Клара и Солнце»

В ролях: Дженна Ортега, Эми Адамс, Миа Тария, Стив Бушеми, Наташа Лионн

Самая литературная и, возможно, самая любопытная экранизация подборки.

Клара - искусственная подруга, андроид, созданный для общения с детьми. Она наблюдает за людьми с почти детским любопытством, пытаясь понять любовь, одиночество, страх и ту странную способность человека надеяться даже тогда, когда логических оснований для надежды почти нет.

Однажды Клару покупают для девушки по имени Джози. Так начинается история, которая внешне напоминает научную фантастику об искусственном интеллекте, но на самом деле куда больше говорит о самих людях.

Главную роль получила Дженна Ортега, мать Джози играет Эми Адамс. Режиссер - Тайка Вайтити, что само по себе добавляет интриги: Исигуро пишет тихо и почти хирургически точно, тогда как Вайтити привык к гораздо более заметной авторской интонации.

Sony назначила премьеру на 23 октября.

Роман официально выходил на русском языке как «Клара и Солнце» - это название использует и издательство «Эксмо».

Стоит ли читать заранее: да, причем именно до фильма. Это одна из тех книг, где особенно важен взгляд рассказчика на мир, а перенести его на экран без потерь очень сложно. Тем интереснее будет сравнивать.

5.«Голодные игры: Рассвет Жатвы» - 20 ноября

Фильм: The Hunger Games: Sunrise on the Reaping / «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Книга: Сьюзен Коллинз, «Рассвет Жатвы»

В ролях: Джозеф Зада, Маккенна Грейс, Уитни Пик, Эль Фаннинг, Джесси Племонс, Рэйф Файнс

Для тех, кто когда-то читал оригинальную трилогию «Голодных игр», это почти путешествие назад к персонажу, которого мы знали уже сломанным.

За 24 года до истории Китнисс Эвердин шестнадцатилетний Хеймитч Эбернети становится участником 50-х Голодных игр - второй Квартальной Бойни.

Правила особенно жестоки: вместо двух подростков каждый дистрикт должен отправить четверых.

В предыдущих фильмах взрослого Хеймитча играл Вуди Харрельсон. Теперь роль молодого героя досталась Джозефу Заде. Фильм вновь снимает Фрэнсис Лоуренс, давно отвечающий за экранный Панем.

Мировая премьера заявлена на 20 ноября; российское название также уже закрепилось как «Голодные игры: Рассвет Жатвы».

А главное - книгу действительно можно прочитать по-русски. АСТ выпустило официальный перевод Дарьи Целовальниковой под названием «Рассвет Жатвы», причем издательство прямо напоминает читателям: «читаем книгу - ждем фильм».

Стоит ли читать заранее: особенно тем, кто хорошо помнит Хеймитча из старых фильмов. Роман позволяет совершенно иначе посмотреть на его цинизм, зависимость и отношение к Капитолию. После этого некоторые сцены оригинальной саги уже воспринимаются иначе.

6.In a Holidaze - 2 декабря

Фильм: In a Holidaze

Книга: Christina Lauren, In a Holidaze

В ролях: Мэдди Зиглер, Грэм Филлипс, Роб Лоу, Паттон Освальт

Где выйдет: Netflix

И наконец - вариант для тех, кому после Верити, Панема и философских вопросов Исигуро захочется просто снега, гирлянд и романтических неприятностей.

Мэйлин Джонс проводит Рождество в загородном доме вместе с семьей и друзьями, совершает весьма неудачный романтический поступок, а затем узнает, что любимый дом собираются продать.

В отчаянии она просит Вселенную показать ей, что сделает ее счастливой.

И Вселенная отвечает весьма своеобразно: Мэй снова оказывается в начале тех же рождественских каникул.

А потом еще раз.

Получается нечто вроде романтического «Дня сурка» с елкой, снегом и необходимостью наконец разобраться, чего тебе вообще хочется от собственной жизни.

Netflix подтвердил премьеру 2 декабря 2026 года. Главную роль играет Мэдди Зиглер, также в фильме появятся Роб Лоу, Грэм Филлипс и Паттон Освальт.

Здесь есть одно отличие от остальных пунктов подборки: подтвержденного официального русского издания романа In a Holidaze нам найти не удалось. В русскоязычных книжных каталогах книга представлена прежде всего в оригинале, поэтому приписывать ей красивое русское название вроде «Рождество по кругу» пока не будем - пусть этим займется издатель, если перевод появится.

Стоит ли читать заранее: если читаете по-английски - почему бы и нет. Особенно если любите рождественские ромкомы и истории с временными петлями.

Что прочитать первым

Если хочется легкой романтики - берите «Гипотезу любви».

Если давно собирались наконец подружиться с Джейн Остин - сейчас идеальный момент для «Разума и чувств».

За крепким психологическим триллером отправляйтесь к «Тайному дневнику Верити».

Для более серьезного, медленного и красивого чтения - «Клара и Солнце».

Поклонникам Панема даже объяснять ничего не надо: «Рассвет Жатвы» лучше прочитать до ноября, пока интернет не начал обсуждать каждый поворот экранизации.

В этом и приятная сторона наступающего кинематографического сезона: список фильмов одновременно превращается в список чтения. А если книга окажется лучше фильма - что ж, это одна из самых старых традиций мирового кинематографа.