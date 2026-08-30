Кто станет новым Джеймсом Бондом? Семь актеров, вокруг которых развернулась главная гонка Голливуда

Имя следующего Джеймса Бонда по-прежнему остаётся одной из главных тайн кинематографа. Но после нескольких лет бесконечных слухов поиск нового агента 007, похоже, действительно приближается к решающей стадии.

Amazon MGM официально подтвердила, что кастинг уже идёт, однако назвать претендентов отказывается. Между тем сразу несколько источников сообщили о группе актеров, которые могут пройти новые кинопробы уже в начале сентября.

Особенно неожиданным оказалось появление в этой компании актера, которого ещё недавно большинство зрителей едва ли смогли бы назвать по имени.

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Джек Бартон - неожиданный фаворит

Главной сенсацией последних дней стал 31-летний Джек Бартон.

Джек Бартон построил впечатляющую карьеру, начав её в 2020 году. Его дебют в полнометражном кино состоялся в 2023 году в фильме Йоргоса Лантимоса « Бедные вещи». Бартон также стал более известен благодаря роли Дэвида Нельсона в фильме «Сердцеед» и его заключительной части, «Сердцеед навсегда» . Самой значительной его ролью стала роль во втором сезоне исторической драмы Стивена Найта на канале BBC One « SAS: Герои-изгои» .

Последний пункт в титрах может быть одной из главных причин, по которой Бартон претендует на роль Бонда. Найт пишет сценарий к 26-му фильму о Бонде , так что у Бартона уже есть связи с творческой командой. Также помогает то, что актер получил широкое признание за свою игру в сериале. Его роль в «SAS: Rogue Heroes» не является прототипом Бонда, но он продемонстрировал силу и уверенность, которые хорошо бы подошли для роли 007.

По данным Page Six, режиссёр Дени Вильнёв и кастинг-директор Нина Голд рассматривали множество малоизвестных британских актеров, и именно Бартон в какой-то момент оказался в числе лидеров поиска. Один из источников издания даже назвал его главным кандидатом перед пробами более известных звезд.

Бартону всего 31 год, что делает его одним из самых молодых финалистов. Это хорошо подходит для фильма, который мог бы показать Бонда в его юные годы и дать франшизе достаточно времени, чтобы удержать его в сюжете. Бартон также менее известен по сравнению с другими кандидатами, что дает ему шанс по-настоящему прославиться как 007.

Джек Лауден - шпион с опытом

Если создателям понадобится человек, которому уже не нужно доказывать, что он умеет выглядеть убедительно в мире британских спецслужб, Джек Лауден выглядит очевидным кандидатом.

36-летний шотландец играет молодого сотрудника MI5 Ривера Картрайта в популярном сериале Apple TV+ «Медленные лошади». За эту работу актер получил признание критиков и телевизионные номинации. В числе его наград - две номинации на премию «Эмми» и одна на премию «Золотой глобус». Его превосходная игра в роли подающего надежды британского шпиона ясно показывает, что он идеально вписался бы в роль агента MI6. Кроме того, зрители знают его по «Дюнкерку» Кристофера Нолана и исторической драме «Две королевы».

В свои 36 лет Лоуден делит первое место среди самых старших актеров, рассматриваемых на роль. Это может помочь сделать образ 007 более солидным в 26-м фильме о Бонде, если Вильнёв захочет развивать персонажа в этом направлении. Рост Лоудена также составляет 185 см, что делает его похожим на предыдущих актеров, сыгравших Бонда. Он присоединится к Шону Коннери в качестве единственного шотландского актера, сыгравшего 007.

По данным последних публикаций, Лауден входит в группу актеров, которых связывают с сентябрьскими кинопробами.

Каллум Тёрнер - классический вариант

Имя Каллума Тёрнера появляется в разговорах о новом Бонде особенно часто.

36-летний английский актер знаком зрителям по фильмам серии «Фантастические твари» и военной драме Masters of the Air. Высокий, сдержанный и обладающий той самой несколько старомодной британской элегантностью, Тёрнер визуально ближе многих конкурентов к классическому образу агента 007.

Тернер на протяжении всей своей карьеры демонстрировал выдержку и харизму, традиционно присущие образу Бонда. Хотя его драматические способности будут ключевыми для получения этой роли, комедийный талант Тернера также может сыграть свою роль, независимо от того, захочет ли создатели «Бонда-26» больше сухого юмора для 007 или же они будут склоняться к более китчевой эпохе Роджера Мура.

Как и Лоудену, Тернеру 36 лет, что делает его старше остальных кандидатов на эту роль. Но при росте 188 см он также является одним из самых высоких претендентов, сравнявшись по росту с Коннери и Тимоти Далтоном. Тернер, пожалуй, наиболее близок к образу шпиона, созданному Яном Флемингом , что делает его фаворитом.

И есть ещё один любопытный момент: именно Тёрнера Knight Edge Media называет одним из трёх актеров, якобы оставшихся на самой последней стадии отбора. Подтверждения этой информации от студии пока нет.

Пол Мескал - самый титулованный кандидат

Пол Мескал представляет совершенно другой вариант Бонда.

30-летний ирландский актер прославился после сериала «Нормальные люди», получил номинацию на «Оскар» за «Солнце моё», а затем вышел на территорию крупнобюджетного кино благодаря «Гладиатору II».

Его преимущество - способность совмещать физическую силу с эмоциональной уязвимостью. Если Вильнёв захочет продолжить начатую во времена Дэниела Крейга линию более сложного и психологичного Бонда, Мескал выглядит весьма подходящим кандидатом.

Его имя также присутствует в сообщениях о предстоящих пробах.

Джейкоб Элорди - самый высокий и самый голливудский

Австралиец Джейкоб Элорди - один из наиболее узнаваемых актеров предполагаемого списка.

После «Эйфории» и «Будки поцелуев» он постепенно ушёл от амплуа подростковой звезды, сыграв в «Солтберне», «Франкенштейне» Гильермо дель Торо и других заметных проектах.

Элорди всего 29 лет, а его рост составляет около 196 сантиметров - если он действительно получит роль, это будет весьма необычный физический образ Бонда.

Сам актер слухи пока мастерски обходит. Когда Variety недавно спросила его о возможных пробах на роль 007, Элорди ушёл от прямого ответа.

Его австралийское происхождение препятствием быть не обязано: Джеймса Бонда уже играл австралиец Джордж Лэзенби, а ирландец Пирс Броснан стал одним из самых популярных исполнителей роли.

Харрис Дикинсон - ставка на новое поколение

30-летний британец Харрис Дикинсон давно фигурирует среди потенциальных наследников Дэниела Крейга.

Он снимался в «Треугольнике печали», «Железном когте», Babygirl и шпионском боевике «King’s Man: Начало».

Дикинсон ещё не стал суперзвездой масштаба Элорди или Мескала, и именно это может оказаться преимуществом. Новый исполнитель Бонда должен на долгие годы практически слиться с персонажем, поэтому студии иногда удобнее работать с актером, который ещё не слишком связан в сознании зрителей с другими культовыми ролями.

Его имя также присутствует в распространённом Page Six списке потенциальных участников новых проб.

Джек О’Коннелл - кандидат из другого списка

С Джеком О’Коннеллом ситуация интереснее.

В первоначальной публикации Page Six среди шести основных кандидатов его фамилии нет. Зато Knight Edge Media утверждает, что именно 36-летний актер вместе с Каллумом Тёрнером входит уже в тройку последних претендентов.

Джек О’Коннелл - настоящий хамелеон, способный справиться с любыми ролями. Сейчас зрители лучше всего знают его по роли злодея в фильме «Грешники» , а также он вернулся к образу плохого парня в фильме « 28 лет спустя: Храм костей» . Среди других его заметных работ - «Звездный путь» , «71» , «Несломленный » и «SAS: Герои-изгои» .

Разносторонность О’Коннелла показывает, почему он мог бы стать исключительным Бондом. Он играл персонажей, обладающих уверенностью, необходимой 007, а также выполнял экшн- и драматические роли, необходимые для современного воплощения образа. Как и Бартон, О’Коннелл связан с 26-м фильмом о Бонде , работая с писателем Стивеном Найтом над фильмом «SAS: Rogue Heroes» , что, пожалуй, только повышает его шансы.

Он старше остальных претендентов на роль, ему исполнилось 36 лет в начале этого месяца. О’Коннелл также самый низкий из рассматриваемых актеров - 173 см, что на 5 см меньше, чем у Крейга, который в настоящее время является самым низким исполнителем роли Бонда. Но, учитывая его упорство на экране и взлет его карьеры за последний год, его включение в число финалистов 26-го фильма о Бонде вполне логично.

Но пока относить его к официальным финалистам было бы преждевременно.

Что известно точно

На фоне всех этих фамилий важно не потерять главное: Amazon MGM пока не подтвердила ни одного кандидата.

Зато состав творческой команды уже определён. Новый фильм поставит режиссёр «Дюны» и «Прибытия» Дени Вильнёв, сценарий пишет автор «Острых козырьков» Стивен Найт, а продюсируют картину Эми Паскаль и Дэвид Хейман.

После ухода Дэниела Крейга серия фактически начинает новую эпоху. В 2025 году Amazon MGM получила творческий контроль над франшизой в рамках совместного предприятия с многолетними хранителями Бонда Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном.

Поэтому нынешний выбор - это гораздо больше, чем кастинг на один фильм. Студия фактически ищет лицо франшизы как минимум на несколько следующих картин.

И если последние утечки хотя бы приблизительно верны, ответ на вопрос «Бонд. Кто теперь Бонд?» мы можем получить уже в ближайшие месяцы.