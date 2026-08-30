5 новых сериалов, которые легко проглотить за выходные - и пожалеть только об одном: что серии закончились

Бывает хороший сериал, а бывает сериал с опасным свойством: включаете первую серию «просто посмотреть, что это такое», а через несколько часов обнаруживаете, что вечер куда-то исчез, чай давно остыл и разум предлагает совершенно безответственное: «Ну ещё одну - и спать».

На Prime Video сейчас как раз собралось несколько таких историй. Здесь есть комедия про наёмную убийцу, семейная тайна на частном острове, крепкий детектив, канадские секреты и университетский роман с хоккеем.

Мы выбрали пять относительно свежих сериалов для тех случаев, когда хочется не месяцами входить в сложную телевизионную вселенную, а просто найти хорошую историю и посмотреть несколько серий подряд.

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Оценки указаны на момент подготовки материала.

1. Ride or Die, «Рискни или умри»

Год: 2026

Rotten Tomatoes: 96%

В ролях: Октавия Спенсер, Ханна Уоддингэм, Эд Скрейн, Билл Найи

Представьте, что однажды выясняется: ваша лучшая подруга, которую вы, казалось бы, знаете вдоль и поперёк, на самом деле международная наёмная убийца.

Именно это происходит с героинями Октавии Спенсер и Ханны Уоддингэм. После такого открытия нормальная дружеская жизнь, разумеется, заканчивается, а начинаются погони, опасности, люди с оружием и разговоры, которые лучше было провести лет десять назад.

Ride or Die совершенно не стесняется своего слегка безумного замысла. Это не суровый шпионский триллер, требующий запоминать фамилии министров и номера секретных операций. Скорее энергичная смесь экшена, комедии и женского бадди-муви в духе «Тельмы и Луизы», только мир вокруг героинь стал заметно опаснее.

Главная причина смотреть - Спенсер и Уоддингэм. У них работает та самая экранная химия, при которой можно несколько минут наблюдать даже за обычной перепалкой и всё равно получать удовольствие.

Почему смотреть: если хочется приключений, юмора и сериала, который не пытается убедить вас, будто развлекаться - это несерьёзно. Иногда погоня, хороший актёрский дуэт и Билл Найи - уже вполне достойный план на вечер.

2. We Were Liars, «Мы были лжецами»

Год: 2025 - настоящее время

Rotten Tomatoes: 64% | IMDb: 6.8/10

В ролях: Эмили Элин Линд, Мэми Гаммер, Кейтлин Фицджеральд, Кэндис Кинг

У богатой семьи есть частный остров. Уже одна эта фраза в сериалах обычно означает, что ничего хорошего дальше не произойдёт.

Каждое лето Кэди Синклер приезжает туда вместе с родственниками. Красивые дома, море, деньги, семейные традиции - идеальная картинка, пока трагическое происшествие не оставляет в памяти девушки большой пробел. Теперь ей необходимо понять, что именно произошло.

И здесь сериал быстро показывает свой главный козырь. Это история не столько о том, кто что сделал, сколько о семье, которая слишком долго училась прятать неудобную правду под дорогими коврами.

Отношения постепенно становятся интереснее самой загадки: старые обиды, привилегии, любовь, ревность и семейные союзы начинают переплетаться так плотно, что подозревать можно практически каждого.

Сериал уже продлён на второй сезон.

Почему смотреть: если любите семейные тайны, ненадёжные воспоминания и истории, где красивый летний пейзаж почему-то с каждой серией выглядит всё тревожнее.

3. Cross, «Кросс»

Год: 2024 - настоящее время

Rotten Tomatoes: 85% | IMDb: 7.2/10

В ролях: Элдис Ходж, Исайя Мустафа, Хуанита Дженнингс

Алекс Кросс - детектив полиции Вашингтона и судебный психолог. Это полезное сочетание профессий, если приходится иметь дело с людьми, которые очень стараются ничего о себе не рассказывать.

Персонаж пришёл на экран из популярных романов Джеймса Паттерсона, но сериал не требует знакомства с книгами. Кросс наблюдает за преступниками, разбирает мотивы и замечает детали, которые другие предпочли бы оставить без внимания.

В центре истории при этом не очередной всезнающий телевизионный гений. Элдис Ходж делает героя живым: уверенным, упрямым, иногда слишком эмоционально вовлечённым и далеко не всегда удобным для окружающих.

Именно поэтому расследование работает. Нас интересует не только ответ на традиционный вопрос «кто это сделал», но и сам человек, который настойчиво идёт за этим ответом.

Сейчас доступны уже два сезона - в общей сложности 16 серий, а впереди третий.

Почему смотреть: если хочется крепкого современного детектива без необходимости осваивать десять сезонов. Здесь достаточно загадок, психологии и хорошего центрального героя, чтобы фраза «посмотрю одну серию» довольно быстро потеряла всякий смысл.

4. Sterling Point, «Стерлинг-Поинт»

Год: 2026

Rotten Tomatoes: около 91% | зрительский рейтинг: около 84%

В ролях: Элла Рубин, Амели Хёферле, Джейкоб Уайтедак-Лавуа, Джеффри Дин Морган

Нью-йоркская девушка Энни Джейкобсон неожиданно получает в наследство от дедушки остров в Канаде.

Звучит почти как начало очень приятной истории про красивый дом у воды и необходимость наконец разобраться, как пользоваться камином. Но телевидение редко раздаёт героям острова просто из доброты.

У нового наследства обнаруживаются семейные секреты, у местных жителей - собственные истории, а прошлое семьи постепенно начинает выглядеть куда интереснее документов на недвижимость.

Sterling Point смешивает подростковую драму, романтику и семейную загадку, используя потрясающие канадские пейзажи не просто как красивую открытку. Чем идилличнее выглядит окружающая природа, тем сильнее хочется узнать, что здесь так тщательно скрывали.

Сериал вышел 5 августа, быстро стал одной из самых заметных премьер Prime Video и уже получил заказ на второй сезон.

Почему смотреть: если нравятся истории, где новый дом постепенно превращается в старую загадку. Плюс редкий случай, когда желание немедленно переехать к канадскому озеру приходится бороться с подозрением, что именно там-то и начнутся проблемы.

5. Off Campus, «Вне Кампуса»

Год: 2026

Rotten Tomatoes: около 92% | зрительский рейтинг: около 89%

IMDb: 7.8/10

В ролях: Элла Брайт, Белмонт Камели, Мика Абдалла

И наконец сериал для тех, кому после убийц, семейных тайн и полицейских расследований хочется, чтобы самой большой проблемой хотя бы ненадолго стали отношения.

Ханна Уэллс учится музыке и совершенно не интересуется хоккеем. Гарретт Грэм - звезда университетской хоккейной команды, популярный парень и обладатель академических проблем.

Они заключают соглашение: Ханна помогает Гарретту с учёбой, а он помогает ей привлечь внимание другого парня.

Если вы когда-нибудь смотрели романтическую комедию, то уже подозреваете, насколько надёжны подобные планы.

Но удовольствие здесь как раз не в неожиданности самой схемы. Сериал спокойно использует знакомые жанровые правила - притворные отношения, спортивная среда, дружба, ревность - и превращает их в лёгкую восьмисерийную историю, которую удобно смотреть запоем.

Первый сезон полностью доступен на Prime Video, а сериал уже продлён на второй.

Почему смотреть: если хочется чего-то романтического и достаточно лёгкого после более напряжённых сериалов из этой подборки. Восемь серий - почти идеальный размер для выходных: достаточно, чтобы привязаться к героям, но ещё не настолько много, чтобы пришлось отменять планы на сентябрь.

С чего начать

Если хочется самого весёлого и динамичного варианта - включайте Ride or Die.

Если нужны тайны, семейные скелеты и красивый остров - We Were Liars.

За крепким взрослым детективом отправляйтесь к Cross.

Если хочется совсем свежей загадки с красивыми канадскими пейзажами - попробуйте Sterling Point.

А если планы на вечер требуют романтики без серийного убийцы за соседней дверью, выбирайте Off Campus.

Получилась подборка, в которой необязательно выбирать «лучший» сериал. Гораздо полезнее выбрать настроение. Тем более главный тест качества сериала всё равно остаётся старым и беспощадным: собирались лечь спать после второй серии, а титры почему-то уже идут после пятой.