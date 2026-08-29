29 августа 2026, 19:05

Юмор за день и полицейский протокол

Юмор за день и полицейский протокол

Хороший юмор выходного дня обычно начинается там, где заканчивается желание всё анализировать. Кто кому что написал, зачем люди ведут себя именно так, почему опять потратили больше, чем собирались. К субботе на многие вопросы наконец появляется универсальный ответ: ну бывает.

Сегодняшняя подборка примерно про это настроение. Без натужного веселья, зато с отличными наблюдениями, знакомыми ситуациями и мемами, которые очень вовремя напоминают, что иногда лучший способ пережить реальность, это нормально над ней посмеяться.

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