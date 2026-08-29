5 фильмов с высоким рейтингом, на которые не жалко потратить вечер выходного дня

Можно довольно хорошо следить за кино и всё равно пропустить отличный фильм с Хью Джекманом, Джейми Фоксом или Джессикой Честейн. Одни картины выходят без большой рекламной кампании, другие теряются среди громких премьер, а третьи годами лежат в списке «посмотреть потом».

Эта пятёрка как раз из таких случаев. Здесь нет малоизвестного кино, которое приходится рекомендовать со словами «потерпите первые сорок минут». Все фильмы получили крепкие оценки, собрали сильных актёров и довольно быстро объясняют, зачем на них тратить вечер.

Жанры разные. Хью Джекман будет улыбаться родителям учеников, пока из школьной кассы исчезают миллионы. Джейми Фокс устроит судебное представление, за которым очень интересно наблюдать. Трое мужчин найдут сумку с деньгами и за несколько дней испортят себе всё, что только можно. Брендан Глисон превратит полицейское расследование в грубую ирландскую комедию. А Майкл Шеннон попытается понять, действительно ли приближается катастрофа или опасаться следует его самого.

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Оценки IMDb и Rotten Tomatoes указаны на момент подготовки материала и со временем могут немного меняться.

1. Bad Education, «Безупречный»

Год: 2019

IMDb: 7,1/10

Rotten Tomatoes: 94%

Длительность: 1 час 48 минут

Страна: США

Режиссёр: Кори Финли

В ролях: Хью Джекман, Эллисон Дженни, Рэй Романо, Джеральдин Висванатхан, Алекс Вулфф.

Фрэнк Тассоне руководит школьным округом Рослин на Лонг-Айленде. У него идеальные костюмы, прекрасная память на имена, спокойный голос и редкая способность убедить родителей, учителей и местных чиновников, что всё находится под контролем.

При нём школы показывают отличные результаты, выпускники поступают в хорошие университеты, а недвижимость в районе дорожает. Фрэнк знает, когда похвалить ученика, как успокоить недовольного родителя и что сказать на публичном мероприятии, чтобы все разошлись с ощущением правильно прожитого вечера.

Рядом работает Пэм Глакин в исполнении Эллисон Дженни. Она отвечает за финансовую часть системы и чувствует себя там почти как хозяйка большого семейного бизнеса. Одна неосторожная покупка запускает цепочку вопросов, на которые администрации очень не хочется отвечать.

За школьные расходы берётся ученица Рэйчел, пишущая материал для местной газеты. Сначала ей предлагают обычную заметку о строительном проекте. Затем цифры начинают вести себя странно, документы не сходятся, а взрослые люди слишком настойчиво советуют не копать глубже.

«Безупречный» основан на реальном скандале в школьном округе Рослин. Речь шла о хищении примерно 11,2 миллиона долларов, одном из крупнейших подобных случаев в истории американского государственного образования. Сценарист Майк Маковски сам учился в Рослине и помнил, каким потрясением эта история стала для местных жителей.

Можно было снять обычное кино о жадных чиновниках. Кори Финли выбирает более неприятный и интересный путь. Фрэнк действительно многое сделал для школ. Он внимателен к ученикам, умеет работать и понимает, как устроено сообщество. Люди доверяют ему не по глупости. Он долго и старательно давал им причины для доверия.

Именно поэтому Хью Джекман так хорош в этой роли. Его герой не прячется в тёмном кабинете с мешком денег. Он появляется перед залом, улыбается, спрашивает о детях и выглядит человеком, которого хочется видеть во главе школы. Чем убедительнее он поддерживает эту картину, тем неприятнее становится происходящее.

Эллисон Дженни играет иначе. В её Пэм меньше изящества и больше бытовой самоуверенности. Она так давно пользуется чужими деньгами, что перестала воспринимать это как серьёзный риск. Рэй Романо получает неожиданно спокойную роль члена школьного совета, которому приходится наблюдать, как респектабельная система распадается прямо на глазах.

Фильм умеет быть смешным, но не превращает скандал в анекдот. Юмор появляется из поведения людей, которые уже попались, но всё ещё пытаются сохранить статус, привычки и право говорить с окружающими сверху вниз.

Почему смотреть: ради Хью Джекмана в одной из его лучших драматических ролей, Эллисон Дженни, реальной истории и редкого фильма о мошенничестве, где самое интересное начинается не с вопроса «кто украл деньги», а с вопроса «почему все так долго предпочитали ничего не замечать».

2. The Burial, «Похороны»

Год: 2023

IMDb: 7,1/10

Rotten Tomatoes: 92%

Длительность: 2 часа 6 минут

Страна: США

Режиссёр: Мэгги Беттс

В ролях: Джейми Фокс, Томми Ли Джонс, Джерни Смоллетт, Билл Кэмп, Алан Рак, Мамуду Ати.

Джеремайя О’Киф много лет занимается семейным похоронным бизнесом. Он человек старой школы: рукопожатие считает договорённостью, своё имя ставит выше быстрой выгоды и надеется передать дело детям.

Финансовые проблемы заставляют его заключить соглашение с крупной корпорацией. Сделка начинает разваливаться, время уходит, а Джеремайя понимает, что против него играет компания с куда большими деньгами, юристами и возможностями.

В обычной ситуации он наверняка выбрал бы такого же сдержанного адвоката, как он сам. Но дело получает Уилли Гэри, которого играет Джейми Фокс. Уилли ездит на дорогих машинах, любит эффектные костюмы, выступает почти как проповедник и прекрасно знает, какое впечатление производит на присяжных.

Уилли привык выигрывать дела о причинённом вреде, а сложный корпоративный спор находится немного в стороне от его привычной территории. Это обстоятельство его ничуть не смущает. Остальных участников процесса оно тревожит значительно сильнее.

Фильм основан на реальной судебной тяжбе середины 1990-х между Джеремайей О’Кифом и крупной похоронной корпорацией Loewen Group. В центре истории были спор о контракте, борьба маленького семейного предприятия с огромной компанией и юрист Уилли Гэри, уже известный своими крупными победами.

«Похороны» не пытаются сделать вид, что судебный процесс выглядит в жизни так же эффектно, как в кино. Мэгги Беттс вполне сознательно снимает доступную зрительскую драму: яркие выступления, сильные свидетели, неприятные документы, уверенные адвокаты и момент, когда одна сторона внезапно понимает, что теряет зал.

Джейми Фокс получает огромное удовольствие от роли. Уилли любит внимание, умеет рассмешить аудиторию и легко занимает всё пространство вокруг себя. Но за внешним представлением виден опытный адвокат, который понимает людей и очень точно чувствует, какой аргумент они готовы услышать.

Томми Ли Джонс почти не двигается навстречу этой энергии. Его Джеремайя говорит коротко, выглядит уставшим и не всегда одобряет методы собственного защитника. Постепенно между ними появляется уважение, без обязательных сентиментальных речей и внезапной дружбы под музыку.

Джерни Смоллетт играет адвоката противоположной стороны. Её героиня не существует только для того, чтобы Уилли было кого победить красивой репликой. Она умна, подготовлена и способна устроить ему очень неприятный день. Билл Кэмп добавляет истории ровно столько корпоративной холодности, сколько необходимо.

Фильм длится больше двух часов, но не ощущается тяжёлым. Судебные сцены сменяются разговорами, семейными эпизодами и комическими столкновениями двух главных героев. Даже довольно сложная тема подана ясно, без лекции о законах похоронного бизнеса.

Почему смотреть: ради дуэта Джейми Фокса и Томми Ли Джонса, бодрого судебного процесса и истории про маленькую компанию, которая решила не отходить в сторону только потому, что соперник пришёл с большим количеством денег.

3. A Simple Plan, «Простой план»

Год: 1998

IMDb: 7,5/10

Rotten Tomatoes: 91%

Длительность: 2 часа 1 минута

Страна: США

Режиссёр: Сэм Рэйми

В ролях: Билл Пэкстон, Билли Боб Торнтон, Бриджит Фонда, Брент Бриско, Гэри Коул.

Хэнк Митчелл живёт в небольшом заснеженном городе, работает, ждёт ребёнка и считает себя человеком, который не станет делать очевидную глупость ради быстрых денег.

Однажды он идёт через лес вместе с братом Джейкобом и их знакомым Лу. Там они находят разбившийся самолёт. Внутри лежит мёртвый пилот и сумка, набитая несколькими миллионами долларов.

План действительно кажется простым. Деньги нужно спрятать, никому ничего не говорить и подождать. Если за ними никто не придёт, сумму можно будет разделить. Все расходятся, каждый ведёт себя как обычно, жизнь продолжается.

Проблема в том, что люди крайне редко продолжают вести себя как обычно, когда знают, что рядом лежат миллионы.

Хэнк первым говорит об осторожности, но именно он постепенно превращается в организатора всей затеи. Джейкоб хочет верить брату, Лу хочет получить свою часть, а жена Хэнка начинает задавать вполне разумные вопросы. Каждый следующий шаг принимается как временная мера. Нужно только немного соврать, немного надавить, немного исправить последствия предыдущего решения.

Сэм Рэйми здесь совсем не похож на режиссёра «Зловещих мертвецов» или будущего автора «Человека-паука». Камера не старается привлечь к себе внимание, музыка не предупреждает о каждом опасном моменте. Белый снег, маленькие дома и обычные разговоры делают происходящее ещё тяжелее.

Фильм внимательно следит за тем, как люди привыкают к собственным поступкам. Первое нарушение границы вызывает страх. Второе уже объясняется необходимостью. После третьего человек начинает думать, что возвращаться поздно и теперь главное довести план до конца.

Билл Пэкстон прекрасно играет человека, который до последнего считает себя самым разумным в комнате. Хэнк постоянно находит логичное объяснение следующему решению, хотя зритель уже видит: именно эта логика и ведёт его туда, куда он не собирался.

Билли Боб Торнтон играет Джейкоба без привычной киношной сентиментальности. Он неловкий, одинокий, зависимый от мнения брата и гораздо внимательнее к происходящему, чем окружающие привыкли считать. За эту роль Торнтон был номинирован на «Оскар». Сам фильм получил ещё одну номинацию, за адаптированный сценарий Скотта Б. Смита.

Бриджит Фонда появляется в роли Сары, жены Хэнка. Сначала она находится в стороне от находки, затем быстро понимает, что осторожность может оказаться выгоднее честности. Её решения делают историю ещё неприятнее, потому что исходят не из безумия, а из вполне узнаваемого желания обеспечить семье нормальную жизнь.

«Простой план» вышел в 1998 году, но почти не постарел. Здесь нет техники, которую нужно объяснять современному зрителю, и сюжет не зависит от модных страхов конкретной эпохи. Деньги, родство, стыд, зависть и попытка сохранить хорошее мнение о себе работают без обновлений.

Почему смотреть: ради одного из лучших зимних криминальных триллеров, Билли Боба Торнтона и истории, после которой вопрос «а что бы сделал я?» становится заметно менее приятным.

4. The Guard, «Однажды в Ирландии»

Год: 2011

IMDb: 7,3/10

Rotten Tomatoes: 94%

Длительность: 1 час 36 минут

Страна: Ирландия, Великобритания

Режиссёр: Джон Майкл Макдона

В ролях: Брендан Глисон, Дон Чидл, Марк Стронг, Лиам Каннингэм, Фионнула Флэнаган.

Сержант Джерри Бойл работает полицейским в небольшом городке на западе Ирландии. Он груб, ленив на вид, регулярно говорит людям то, что нормальный сотрудник полиции предпочёл бы оставить при себе, и совершенно не интересуется тем, какое впечатление производит.

После убийства и исчезновения коллеги в его районе появляется агент ФБР Уэнделл Эверетт. Он расследует деятельность международной группы наркоторговцев и рассчитывает на нормальное сотрудничество с местной полицией.

Вместо этого ему достаётся Бойл.

Первая половина удовольствия состоит в том, что невозможно сразу понять, насколько этот полицейский некомпетентен. Он может не знать элементарных вещей, откровенно издеваться над агентом и вести себя так, будто большое расследование нарушило его планы на спокойный день. Затем Бойл замечает деталь, которую пропустили остальные, и становится ясно: простаком его считают в основном люди, которым он позволил так думать.

Брендан Глисон играет героя, которого другой актёр легко превратил бы в набор грубых шуток. У Бойла есть собственный кодекс, сложные отношения с матерью, привычка не объяснять мотивы и удивительно трезвый взгляд на людей.

Дон Чидл сохраняет серьёзность даже тогда, когда разговор окончательно уходит в сторону. Его агент подготовлен, вежлив и искренне пытается проводить расследование по правилам. На фоне Бойла он выглядит единственным взрослым человеком в округе, что, конечно, только ухудшает его положение.

Преступники здесь тоже не похожи на безликую угрозу. Марк Стронг и Лиам Каннингэм играют людей, которым наскучили собственные криминальные разговоры. Они спорят, раздражаются, обсуждают культурные различия и временами выглядят так, будто сами предпочли бы сниматься в другом жанре.

Джон Майкл Макдона написал и поставил фильм с очень точным чувством темпа. Шутки не отделены от расследования, а опасность не исчезает только потому, что сцена получилась смешной. За грубым юмором постепенно появляется вполне серьёзная история о человеке, который может сколько угодно изображать равнодушие, но всё-таки знает, где для него проходит граница.

«Однажды в Ирландии» особенно хорошо смотреть в компании. Фильм короткий, диалоги летят быстро, а после некоторых реплик требуется несколько секунд, чтобы понять, действительно ли герой сейчас это сказал.

Почему смотреть: ради Брендана Глисона, сухого ирландского юмора, Дон Чидла в роли человека, которому приходится сохранять профессиональное лицо, и криминальной истории, способной быть смешной без потери напряжения.

5. Take Shelter, «Укрытие»

Год: 2011

IMDb: 7,3/10

Rotten Tomatoes: 92%

Длительность: около 2 часов

Страна: США

Режиссёр: Джефф Николс

В ролях: Майкл Шеннон, Джессика Честейн, Шей Уигэм, Това Стюарт, Кэти Миксон.

Кёртис Лафорш живёт в небольшом городе в Огайо вместе с женой Самантой и маленькой дочерью. Он работает, выплачивает счета, занимается домом и старается обеспечить семье нормальную жизнь.

Потом начинаются сны.

Кёртис видит огромную бурю, странный дождь, стаи птиц и знакомых людей, которые внезапно становятся опасными. Сновидения настолько убедительны, что после пробуждения он ещё долго не может вернуться к обычному состоянию.

Разумная часть Кёртиса допускает, что проблема находится внутри него. В семье уже были случаи психического заболевания, и он боится повторить чужую судьбу. Другая часть уверена: приближается настоящая катастрофа, а он единственный человек, который успел её заметить.

Во дворе находится старое укрытие от торнадо. Кёртис начинает его расширять, берёт технику с работы, тратит деньги и постепенно втягивает семью в подготовку к событию, которого никто вокруг не ждёт.

Из этой завязки можно было сделать фильм о конце света или традиционный триллер о человеке, теряющем рассудок. Джефф Николс всё время удерживает историю между двумя версиями. Зритель не получает удобной позиции, с которой можно спокойно диагностировать героя или полностью ему поверить.

Майкл Шеннон идеально подходит для такого состояния. Его лицо способно оставаться почти неподвижным, пока внутри героя уже начинается паника. Кёртис не хочет пугать жену, терять работу или становиться городским безумцем. Он пытается действовать рационально, но каждое новое видение отнимает у него часть уверенности.

Джессика Честейн играет Саманту, женщину, которой приходится одновременно бояться за мужа, злиться на него и защищать семью от последствий его решений. Она не существует рядом только для сочувственных взглядов. Саманта задаёт вопросы, требует объяснений и вполне ясно понимает, во что семье обходится строительство укрытия.

Фильм вышел в 2011 году, но его тревога сегодня выглядит ещё понятнее. Работа может исчезнуть, медицинская помощь стоит денег, будущее ребёнка требует постоянных расходов, а человек должен выглядеть спокойным даже тогда, когда уверен, что мир вот-вот перестанет быть безопасным.

«Укрытие» развивается медленнее остальных фильмов в этой подборке. Оно не подходит для просмотра вполглаза и не торопится выдавать очередной сюжетный поворот. Напряжение растёт из повторяющихся снов, взглядов соседей, семейных разговоров и вопроса, который становится всё труднее отложить.

Финал лучше не обсуждать заранее. Он не отменяет предыдущие два часа и не превращает историю в простой ребус с единственным правильным ответом. Скорее добавляет последнюю деталь, после которой зрители обычно ещё некоторое время спорят.

Почему смотреть: ради Майкла Шеннона и Джессики Честейн, медленно растущего чувства опасности и фильма, который держит зрителя между семейной драмой, психологическим триллером и ожиданием настоящей бури.

С чего начать

Для истории, которая быстро затягивает и при этом не требует тяжёлого настроения, включайте «Безупречного». Хью Джекман, школьный скандал, чёрный юмор и расследование дают самый универсальный вход в подборку.

Если хочется судебного кино с известными актёрами и хорошей зрительской энергией, выбирайте «Похороны». Это самый лёгкий вариант из пяти, несмотря на название и тему семейного похоронного бизнеса.

Для настоящего напряжения ставьте «Простой план». Фильм начинает с одной сумки денег, а затем методично убирает у героев возможность вернуться к прежней жизни.

Если вечер хочется провести веселее, но совсем уж пустую комедию включать не тянет, берите «Однажды в Ирландии». Брендан Глисон, Дон Чидл и полтора часа очень хороших диалогов.

Для самого серьёзного и атмосферного просмотра оставьте «Укрытие». Его лучше включать тогда, когда можно убрать телефон и не ждать от фильма постоянной спешки.

Вся пятёрка собрана без очевидных названий, которые уже успели появиться в каждом втором списке. При этом здесь нет ни одного фильма, который приходится защищать только редкостью. У каждого понятный сюжетный крючок, сильные актёры и нормальная причина отдать ему вечер выходного дня.

Приятного просмотра!