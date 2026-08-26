К выходу «Мятежа»: 5 лучших боевиков Джейсона Стэйтема последних лет

Есть актеры, которым для нового фильма приходится придумывать сложную рекламную кампанию. Джейсону Стэйтему достаточно нахмуриться на постере.

В новом боевике «Мятеж» (Mutiny) он играет Коула Рида - бывшего военного, а теперь телохранителя, которого обвиняют в убийстве миллиардера. Дальше появляется грузовое судно, международный заговор и примерно тот уровень дипломатии, которого мы обычно ожидаем от Стэйтема: сначала задать короткий вопрос, а если ответ не понравился - перейти к более убедительным аргументам.

Картина Жан-Франсуа Рише вышла в кинотеатрах 21 августа 2026 года. Критики пока разделились - на Rotten Tomatoes у фильма 50%, зато зрители заметно добрее: 86%. И это тоже довольно характерная история для позднего Стэйтема. Профессиональные рецензенты могут долго обсуждать сценарий, а публика просто хочет знать, хорошо ли поставлены драки.

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По случаю премьеры «Мятежа» вспоминаем пять наиболее удачных и просто увлекательных боевиков Джейсона Стэйтема 2020-х. Сам новый фильм в рейтинг не включаем.

1. «Гнев человеческий» / Wrath of Man

Год: 2021

Режиссер: Гай Ричи

Rotten Tomatoes: 68% критиков, 90% зрителей

Стэйтем снова встретился с Гаем Ричи, но поклонников «Большого куша» здесь ждал небольшой сюрприз. Шуток почти нет. Веселья тоже. «Гнев человеческий» - холодный, суровый и временами почти мрачный криминальный триллер.

Стэйтем играет загадочного охранника инкассаторской компании по прозвищу Эйч. Во время нападения на броневик новый сотрудник неожиданно демонстрирует навыки человека, который явно не вчера впервые увидел оружие. После этого становится понятно: устроился он сюда не ради зарплаты и социального пакета.

Ричи отлично использует главное качество своего актера - способность ничего не делать с лицом и при этом выглядеть так, будто кому-то в комнате осталось жить минут пять.

Сюжет постепенно раскладывается через флешбэки, меняет точки зрения и превращает стандартную историю мести в довольно плотный криминальный фильм. Здесь меньше фирменной болтовни Ричи, зато больше напряжения и ощущения неизбежности.

На Rotten Tomatoes зрительская оценка фильма достигает 90%.

Почему смотреть: пожалуй, это самая серьезная и одна из самых сильных ролей Стэйтема последних лет. Если нужен не просто аттракцион с драками, а крепкий криминальный триллер - начинать стоит отсюда.

2. «Пчеловод» / The Beekeeper

Год: 2024

Режиссер: Дэвид Эйр

Rotten Tomatoes: 71% критиков, 92% зрителей

У Адама Клэя спокойная жизнь. Он разводит пчел, живет у пожилой женщины и, кажется, совершенно доволен тем, что окружающие принимают его за молчаливого пасечника.

Большая ошибка.

Когда его знакомая становится жертвой телефонных мошенников, выясняется, что когда-то Клэй состоял в секретной организации под названием «Пчеловоды». И теперь несколько очень неприятных людей узнают, что бывает, если сильно разозлить человека, который умеет обращаться не только с ульем.

Серьезно относиться ко всему происходящему необязательно. В какой-то момент сценарий достигает такого уровня боевого безумия, что остается только расслабиться и получать удовольствие.

Стэйтем здесь находится в своей идеальной среде: мало говорит, много действует и постепенно поднимается по преступной лестнице всё выше, оставляя после себя весьма убедительную аргументацию.

Особое удовольствие доставляют Джош Хатчерсон в роли избалованного злодея и Джереми Айронс, который добавляет этому балагану немного аристократической тяжести.

Фильм стал одним из самых хорошо принятых зрителями сольных боевиков Стэйтема последних лет - 92% аудитории Rotten Tomatoes.

Почему смотреть: это почти идеальный современный фильм со Стэйтемом. Простой сюжет, отличный темп, достаточно юмора и ровно столько неправдоподобия, сколько требуется хорошему боевику.

3. «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» / Operation Fortune: Ruse de Guerre

Год: 2023

Режиссер: Гай Ричи

Rotten Tomatoes: 51% критиков, 82% зрителей

После сурового «Гнева человеческого» Гай Ричи решил вернуть Стэйтема туда, где ему тоже очень комфортно, - в компанию обаятельных мошенников, эксцентричных богачей и людей, которые разговаривают значительно быстрее, чем стреляют.

Орсон Форчун - элитный агент, которому поручают остановить продажу опасной технологии. Для операции собирают команду, куда входят специалист по технологиям в исполнении Обри Плазы и голливудская звезда, сыгранная Джошем Хартнеттом.

Главная находка фильма - Хью Грант. Его торговец оружием Грег Симмондс настолько наслаждается собой, деньгами и обществом знаменитостей, что временами кажется, будто он случайно забрел из другого фильма и решил остаться.

Стэйтем здесь заметно расслабленнее обычного. Он шутит, ворчит, носит дорогие костюмы и время от времени напоминает окружающим, что под всей этой шпионской элегантностью всё равно скрывается человек, способный быстро закончить разговор руками.

Зрителям смесь шпионского боевика и комедии понравилась заметно больше, чем критикам: 82% на Rotten Tomatoes.

Почему смотреть: если хочется Стэйтема без двух часов сурового молчания. Здесь есть Гай Ричи, Хью Грант, Обри Плаза, красивые локации и приятное ощущение старомодной шпионской авантюры.

4. «Мег 2: Бездна» / Meg 2: The Trench

Год: 2023

Режиссер: Бен Уитли

Rotten Tomatoes: 27% критиков, 72% зрителей

Давайте сразу договоримся: включать «Мег 2» и одновременно рассуждать о высокой драматургии было бы несколько нечестно.

Здесь есть гигантские доисторические акулы.

Есть Джейсон Стэйтем.

В определенный момент становится ясно, что этого вполне достаточно.

Герой Стэйтема Джонас Тейлор вместе с исследовательской группой отправляется на огромную глубину, где обнаруживает новые неприятности. Причем мегалодоны довольно быстро перестают быть единственной проблемой.

Вторая половина картины окончательно превращается в огромный аттракцион: монстры, погони, взрывы, курортный остров и Стэйтем, который вынужден выяснить отношения с существом, существенно превосходящим его по количеству зубов.

Критики фильм разгромили - всего 27% на Rotten Tomatoes. Зрители оказались куда снисходительнее и дали ему 72%.

И понять их можно. Иногда человеку совершенно не нужен тонкий психологический подтекст. Иногда ему нужен Джейсон Стэйтем против огромной акулы.

Почему смотреть: прекрасный вариант для вечера, когда хочется выключить внутреннего кинокритика. Чем меньше вопросов задавать происходящему, тем лучше оно работает.

5. «Мастер» / A Working Man

Год: 2025

Режиссер: Дэвид Эйр

Rotten Tomatoes: 46% критиков, 87% зрителей

После успеха «Пчеловода» Стэйтем снова объединился с режиссером Дэвидом Эйром. На этот раз он играет Левона Кейда - бывшего бойца спецподразделения, который оставил опасную профессию и теперь работает на стройке.

Разумеется, спокойно строить дома ему долго не дадут.

Когда исчезает дочь его начальника, Левон отправляется на поиски и постепенно выходит на крупную преступную сеть. Дальше начинается знакомая арифметика: чем больше людей пытаются остановить Стэйтема, тем меньше людей остается к финальным титрам.

Сценарий основан на романе Чака Диксона, причем среди авторов адаптации значится Сильвестр Сталлоне. Поэтому дух старой школы здесь ощущается почти физически.

«Мастер» не пытается reinvent жанр. В нем есть похищение, бывший спецназовец, мафия, мрачные склады, стрельба и тяжелые строительные инструменты, которые периодически используются совсем не так, как советовал производитель.

Критики встретили фильм прохладно - 46%, зато зрительская оценка достигла 87%.

Почему смотреть: потому что это честный боевик категории «вы знаете, зачем пришли». И фильм тоже это знает.

А что же «Мятеж»?

Новый фильм выглядит почти как концентрат всей поздней карьеры Стэйтема.

Его герой становится свидетелем убийства своего босса, оказывается обвинен в преступлении и попадает на грузовое судно, где обнаруживает международный заговор. Режиссер Жан-Франсуа Рише, снявший «Крушение» с Джерардом Батлером, очевидно не собирается изобретать новый язык кино.

Зато корабельные коридоры прекрасно подходят для рукопашных драк.

Отзывы получились очень разными. The Guardian назвал фильм предсказуемым, но вполне работоспособным представителем старомодного боевика, тогда как The Times оказался гораздо щедрее и отметил самоиронию и изобретательные экшен-сцены.

И, пожалуй, в этом весь нынешний Стэйтем.

Его фильмы редко обещают перевернуть кинематограф. Они обещают другое: на полтора-два часа плохие люди будут принимать очень неправильные решения рядом с человеком, которого лучше было оставить в покое.

С чего начать

Если хочется самого крепкого фильма - включайте «Гнев человеческий».

Если нужен максимально чистый Стэйтем без лишних примесей - «Пчеловод».

Если хочется юмора, красивых костюмов и Гая Ричи - «Операцию „Фортуна“».

Если настроение требует чего-нибудь совершенно несерьезного - «Мег 2».

А если хочется увидеть классическую формулу «бывшего спецназовца снова вынудили взяться за старое» - «Мастер».

Стэйтем уже много лет снимается примерно в одном большом жанре - «Джейсон Стэйтем решает проблему». И самое удивительное, что формула по-прежнему работает. Возможно, потому что сам актер никогда не делает вид, будто предлагает нам что-то другое.