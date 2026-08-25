5 фильмов Netflix с высокими оценками критиков и зрителей, которые действительно стоит посмотреть

У Netflix есть одна неприятная особенность: иногда вы тратите двадцать минут на выбор фильма, ещё десять - на трейлеры, потом устало закрываете приложение и идёте пересматривать что-нибудь знакомое. Потому что выбор огромный, а уверенности, что следующие два часа не будут потеряны, никто не выдаёт.

На этот случай есть более надёжный ориентир - фильмы, в отношении которых на редкость хорошо сошлись профессиональные критики и обычные зрители. Конечно, даже 95% на Rotten Tomatoes не означают, что картина понравится каждому. Кино всё-таки не зубная паста, универсального варианта здесь не существует. Но вероятность хорошего вечера заметно повышается.

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В нашей пятёрке есть семейная анимация, странная фантастическая сатира, напряжённый боевик, мрачная сказка и история распада брака. То есть на любой случай - кроме, пожалуй, желания включить кино фоном и заняться телефоном.

Оценки Rotten Tomatoes указаны на момент подготовки материала.

1.«Митчеллы против машин» / The Mitchells vs. the Machines

Год: 2021

Rotten Tomatoes: 97% критики, 90% зрители

Режиссёры: Майкл Рианда, Джефф Роу

Кэти Митчелл мечтает стать режиссёром и наконец отправиться учиться подальше от своей слегка сумасшедшей семьи. Но отец решает, что расставаться вот так просто нельзя, отменяет её авиабилет и превращает поездку в колледж в большое семейное автопутешествие.

В нормальном мире этого уже хватило бы для катастрофы. Но тут начинается восстание машин.

Смартфоны, роботы и домашняя электроника внезапно решают, что человечество прекрасно обойдётся без человечества, и единственными людьми, способными что-то исправить, оказывается семья, которая ещё пять минут назад с трудом выдерживала совместный завтрак.

На бумаге это безумная комедия. На экране - тоже. Но за роботами, шутками, интернет-мемами и невероятно живой анимацией скрывается очень простая история о родителях и детях, которым иногда приходится буквально пережить конец света, чтобы наконец услышать друг друга.

Причём фильм умудряется быть одновременно очень современным и очень человеческим. Шутки летят со скоростью ленты соцсетей, а эмоциональные сцены неожиданно попадают точно туда, куда надо.

Неудивительно, что у картины 97% положительных рецензий критиков и 90% зрительского одобрения.

Почему смотреть: один из тех редких мультфильмов, который совершенно спокойно можно включить без детей. А потом ещё и обнаружить, что взрослые смеются громче.

2.«Они клонировали Тайрона» / They Cloned Tyrone

Год: 2023

Rotten Tomatoes: 95% критики, 83% зрители

В ролях: Джон Бойега, Джейми Фокс, Тейона Паррис

Есть фильмы, которые легко описать одним жанром. А есть «Они клонировали Тайрона».

Это одновременно фантастика, детектив, комедия, социальная сатира, конспирологический триллер и любовное письмо старым фильмам категории blaxploitation.

В центре истории - наркодилер Фонтейн, сутенёр Слик Чарльз и проститутка Йо-Йо. Компания, прямо скажем, не похожая на привычную команду спасителей человечества.

Но после одного совершенно невозможного события троица начинает подозревать, что под их районом происходит нечто очень странное. А дальше обнаруживает заговор настолько масштабный, что привычная реальность начинает выглядеть подозрительно.

Главное достоинство фильма - он прекрасно понимает собственную странность и даже не пытается её приглушить. Джейми Фокс получает удовольствие буквально от каждой реплики, Джон Бойега играет куда тоньше, чем требует жанр, а Тейона Паррис регулярно крадёт сцены у обоих.

При этом за всей этой весёлой паранойей скрывается вполне серьёзный разговор о контроле, социальной среде и том, насколько легко человеком манипулировать, если он уверен, что сам принимает решения.

Критики дали фильму 95%, зрители - 83%.

Почему смотреть: если хочется чего-то действительно необычного. Не очередной фантастики «про секретный эксперимент», а фильма, который берёт знакомые ингредиенты и готовит из них очень странное, но неожиданно вкусное блюдо.

3.«Ребел-Ридж» / Rebel Ridge

Год: 2024

Rotten Tomatoes: 95% критики, 73% зрители

В ролях: Аарон Пьер, Дон Джонсон, Анна-София Робб

Терри Ричмонд приезжает в маленький город Шелби-Спрингс с совершенно простой целью: внести залог за кузена.

Но местная полиция конфискует деньги.

И примерно здесь любой стандартный боевик уже начал бы отсчитывать секунды до первого разбитого носа.

«Ребел-Ридж» поступает интереснее.

Режиссёр Джереми Солнье медленно закручивает гайки. Терри пытается действовать законно, разговаривает, изучает правила и довольно долго не превращается в машину возмездия. Именно поэтому напряжение работает особенно хорошо: зритель понимает, что этот очень спокойный человек способен на гораздо большее, чем окружающие предполагают.

Аарон Пьер оказался практически идеальным выбором на главную роль. Он не изображает суровость - он просто стоит, смотрит и говорит настолько спокойно, что всем остальным становится как-то неуютно.

Главным противником здесь становится даже не конкретный злодей, а система мелкой власти, которая привыкла к тому, что сопротивляться ей никто не станет.

У критиков фильм получил впечатляющие 95%. Зрительская оценка чуть скромнее - 73%, но для довольно неспешного и нетипичного боевика это всё равно сильный результат.

Почему смотреть: если любите умные боевики, где герой сначала думает, потом предупреждает и лишь затем начинает объяснять свою позицию более убедительными средствами.

4.«Пиноккио Гильермо дель Торо» / Guillermo del Toro‘s Pinocchio

Год: 2022

Rotten Tomatoes: 96% критики, около 90% зрители

Режиссёры: Гильермо дель Торо, Марк Густафсон

Кажется, историю Пиноккио экранизировали столько раз, что деревянному мальчику давно пора требовать процент с проката.

Но Гильермо дель Торо понадобилось совсем немного времени, чтобы доказать: рассказать эту сказку ещё раз всё-таки имело смысл.

Его Пиноккио появляется не в солнечной сказочной Италии, а в мире, где рядом существуют смерть, война, фашизм и человеческое горе. Джеппетто создаёт деревянного мальчика после потери сына, и поэтому история превращается не просто в рассказ о непослушном ребёнке, а в размышление о любви, утрате и попытке принять другого человека таким, какой он есть.

При этом фильм вовсе не превращается в двухчасовую депрессию с деревянной куклой в центре.

Здесь много приключений, юмора, великолепной покадровой анимации и той особенной дельторовской любви к существам, которых нормальные люди почему-то сразу записывают в чудовища.

Это красивое кино, но красота здесь иногда немного пугает. И именно поэтому смотреть на него так интересно.

Почему смотреть: если вам кажется, что семейная анимация обязательно должна быть простой и безопасной. Дель Торо очень вежливо доказывает обратное - и делает это невероятно красиво.

5.«Брачная история» / Marriage Story

Год: 2019

Rotten Tomatoes: 95% критики, 85% зрители

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвер, Лора Дерн

Название звучит почти уютно. На самом деле перед нами кино о разводе.

Чарли - театральный режиссёр. Николь - актриса. Когда-то они любили друг друга, построили семью и были уверены, что понимают, как будет выглядеть их дальнейшая жизнь.

А теперь пытаются понять, как эту общую жизнь аккуратно разобрать на части.

Режиссёр Ноа Баумбах делает вещь, которая встречается в подобных историях нечасто: он почти не предлагает выбрать виноватого.

Сначала кажется, что прав один человек. Через десять минут - другой. Потом оба. Потом никто.

Именно поэтому знаменитая сцена ссорящихся Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон производит такое сильное впечатление. Это уже не красивый кинематографический конфликт, а момент, когда два человека знают друг друга настолько хорошо, что прекрасно понимают, куда нужно ударить словом.

Но «Брачная история» совсем не про ненависть. Скорее наоборот - про странную ситуацию, когда любовь закончилась не полностью, а совместная жизнь всё равно стала невозможной.

95% критиков и 85% зрителей на Rotten Tomatoes показывают редкое согласие по поводу фильма, который вообще-то трудно назвать приятным просмотром.

Почему смотреть: ради двух великолепных актёрских работ и очень взрослой истории отношений, где никто не превращён в картонного злодея.

С чего начать

Хотите самого лёгкого и универсального варианта - включайте «Митчеллы против машин».

Хочется странного, стильного и совершенно непохожего на стандартную продукцию Netflix - «Они клонировали Тайрона».

Нужен напряжённый вечер - «Ребел-Ридж».

Красивое, немного мрачное кино с настоящей авторской интонацией - «Пиноккио Гильермо дель Торо».

А если настроение располагает к сильной человеческой драме - «Брачная история».

И, пожалуй, это как раз тот случай, когда алгоритму Netflix можно немного помочь. Вместо бесконечного путешествия по меню просто выберите настроение и нажмите Play. Иногда лучший способ найти хороший фильм - перестать искать идеальный.