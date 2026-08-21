Пять забытых триллеров начала 2000-х, где будущие звёзды уже показывали, на что способны

У кино начала 2000-х есть особое очарование. Мобильные телефоны уже существуют, но ещё не умеют за пять секунд разрушить половину триллерных сюжетов. Камеры наблюдения встречаются не на каждом углу, люди действительно могут потеряться, не дозвониться и оказаться ночью где-нибудь в мотеле без возможности открыть приложение и прочитать 800 отзывов.

Но есть и ещё одна причина возвращаться к фильмам того времени. В них постоянно встречаются актёры, которых сегодня мы привыкли видеть на красных дорожках и в крупных проектах, - а тогда они ещё только набирали высоту.

Вот пять триллеров 2000-х, которые сегодня вспоминают гораздо реже, чем они того заслуживают. Здесь молодой Райан Гослинг спорит с Энтони Хопкинсом, Джозеф Гордон-Левитт дважды доказывает, что способен на очень тёмные роли, Мэттью Гуд пугает одной улыбкой, а Пол Уокер показывает совсем не того героя, к которому привыкли поклонники «Форсажа».

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1. «Наблюдатель» / The Lookout

Год: 2007

Режиссёр: Скотт Фрэнк

В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Мэттью Гуд, Айла Фишер, Джефф Дэниелс

Когда-то Крис был звездой школьной хоккейной команды. Потом автомобильная авария унесла жизни его друзей, а самого Криса оставила с серьёзной травмой мозга и нарушениями памяти. Теперь ему приходится буквально заново учиться жить: записывать последовательность простых действий, пытаться не теряться в собственном дне и работать ночным уборщиком в маленьком банке.

Именно этим решает воспользоваться обаятельный преступник Гэри, которого играет Мэттью Гуд. Он появляется в жизни Криса как человек, наконец-то относящийся к нему не как к больному. Разумеется, очень скоро выясняется, что дружба имеет вполне конкретную цену: помощь в ограблении банка.

«Наблюдатель» мог бы быть обычным криминальным фильмом с ограблением, но сценарий гораздо интереснее. Главная интрига здесь не в том, откроют ли сейф, а в том, сумеет ли человек, утративший контроль над собственной памятью, снова получить контроль над собственной жизнью.

Джозеф Гордон-Левитт здесь ещё далёк от статуса звезды «Начала», а Мэттью Гуд только начинал превращаться в одного из тех британских актёров, чья вежливая улыбка почему-то сразу заставляет проверить, заперта ли дверь.

Почему стоит вспомнить: умный криминальный триллер, где за схемой ограбления скрывается очень человеческая история о вине, уязвимости и попытке вернуть себе достоинство.

2. «Беги без оглядки» / Running Scared

Год: 2006

Режиссёр: Уэйн Крамер

В ролях: Пол Уокер, Вера Фармига, Камерон Брайт, Карел Роден

Если вы помните Пола Уокера прежде всего как обаятельного гонщика Брайана О’Коннера, этот фильм способен слегка перестроить привычную картину.

Его герой Джоуи Газелл - мелкая фигура в криминальном мире. После неудачной сделки ему поручают избавиться от оружия, которым были убиты люди. Но пистолет неожиданно крадёт соседский мальчик и стреляет из него в своего жестокого отчима.

После этого начинается одна очень длинная и очень неприятная ночь.

Джоуи должен найти оружие раньше полиции, мафии и практически всех остальных людей, встреча с которыми обычно заканчивается плохо. Фильм летит вперёд с такой скоростью, будто режиссёр решил проверить, сколько кошмаров можно уместить между закатом и рассветом.

И это не совсем обычный боевик. «Беги без оглядки» временами превращается почти в мрачную сказку для взрослых: русский криминал, коррумпированные полицейские, странные квартиры, опасные незнакомцы и ощущение города как огромного ночного лабиринта.

Пол Уокер играет нервно, зло и отчаянно - совсем не так, как многие привыкли его видеть.

Почему стоит вспомнить: редкий случай, когда криминальный триллер выглядит одновременно как боевик, городской кошмар и очень недобрая сказка. Спокойного вечера фильм не обещает.

3. «Перелом» / Fracture

Год: 2007

Режиссёр: Грегори Хоблит

В ролях: Энтони Хопкинс, Райан Гослинг, Розамунд Пайк, Дэвид Стрэтэйрн

Есть фильмы, которым почти не нужен сложный сюжет, потому что достаточно посадить друг напротив друга двух хороших актёров.

Здесь таких актёров два - Энтони Хопкинс и совсем молодой Райан Гослинг.

Богатый инженер Тед Кроуфорд узнаёт об измене жены и стреляет в неё. Полиция получает признание, подозреваемого, оружие и, кажется, дело, которое можно закрыть ещё до обеда.

Только Кроуфорд слишком спокоен.

Против него выступает молодой и чрезвычайно амбициозный прокурор Уилли Бичум. Он уже собирается уйти на гораздо более престижную работу и воспринимает процесс как последнюю формальность. А потом обнаруживает, что безупречно простое дело начинает разваливаться прямо у него в руках.

«Перелом» - классическая интеллектуальная дуэль. Хопкинсу даже не требуется повышать голос: достаточно чуть дольше обычного посмотреть на собеседника, чтобы стало неуютно. Гослинг отвечает ему энергией молодого человека, который привык быть самым умным в комнате и внезапно встретил человека, возможно, ещё умнее.

Особенно интересно смотреть фильм сейчас. Райану Гослингу ещё только предстоят «Драйв», «Место под соснами», «Ла-Ла Ленд» и огромное количество ролей, после которых его имя станет самостоятельным жанром.

А здесь он пока молодой прокурор, пытающийся не дать Энтони Хопкинсу себя съесть. В переносном смысле, разумеется. Хотя с Хопкинсом никогда нельзя быть совершенно уверенным.

Почему стоит вспомнить: ради прекрасной актёрской дуэли и того редкого удовольствия, когда напряжение создаётся не стрельбой, а разговором двух очень умных людей.

4. «Кирпич» / Brick

Год: 2005

Режиссёр: Райан Джонсон

В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Нора Зехетнер, Лукас Хаас, Эмили де Рэйвин

Если бы героев классического фильма-нуар каким-то образом отправили обратно в школу, получилось бы примерно это кино.

Старшеклассник Брендан узнаёт о гибели своей бывшей девушки и начинает собственное расследование. Постепенно он погружается в тайный мир школьной преступности, где есть информаторы, наркоторговцы, местный криминальный авторитет и, конечно, загадочная девушка, которой совершенно не стоит доверять.

Только разговаривают все так, будто только что вышли из детектива 1940-х.

Поначалу это кажется почти шуткой. Потом привыкаешь - и обнаруживаешь, насколько замечательно работает странная конструкция Райана Джонсона.

Для будущего режиссёра «Достать ножи» это был полнометражный дебют, и многие его будущие пристрастия уже здесь: любовь к детективной игре, жанровым правилам, разговорам с двойным дном и зрителю, которого нельзя считать глупее персонажей.

А Джозеф Гордон-Левитт окончательно избавляется от образа телевизионного подростка и показывает актёра, которому вполне комфортно ходить с разбитым лицом по очень мрачной истории.

Фильм снят за небольшие деньги, и временами это заметно. Но именно эта шероховатость делает его ещё интереснее.

Почему стоит вспомнить: ради одного из самых необычных детективных экспериментов 2000-х. Школьный нуар звучит как идея, которая не должна работать. Поэтому особенно приятно, что она работает.

5. «Идентификация» / Identity

Год: 2003

Режиссёр: Джеймс Мэнголд

В ролях: Джон Кьюсак, Рэй Лиотта, Аманда Пит, Альфред Молина

Есть дождь. Есть отрезанный от мира придорожный мотель. Есть десять незнакомых людей, которым некуда уехать.

И довольно быстро становится на одного человека меньше.

«Идентификация» начинается почти как вариация на тему Агаты Кристи: компания случайных людей оказывается в одном месте, связь с внешним миром исчезает, а кто-то методично сокращает количество постояльцев.

Подозревать можно практически каждого.

Бывший полицейский, водитель, актриса, молодожёны, заключённый, полицейский, проститутка - фильм с удовольствием разбрасывает ложные следы и заставляет зрителя строить версии.

Но режиссёр Джеймс Мэнголд довольно быстро даёт понять: обычным детективом дело не закончится.

Главное удовольствие от «Идентификации» - смотреть её впервые и постепенно понимать, что перед вами совсем не тот фильм, которым он притворялся первые полчаса. Поэтому пересказывать сюжет дальше было бы почти преступлением.

Актёрский состав здесь замечательный: Джон Кьюсак ещё находится в своей прекрасной форме начала 2000-х, Рэй Лиотта автоматически добавляет любой сцене подозрительности, а Аманда Пит получает одну из тех ролей, благодаря которым вскоре станет гораздо заметнее в Голливуде.

И да, финальный поворот наверняка разделит зрителей. Одни скажут «гениально», другие - «ну уж нет». Но равнодушно выключить фильм вряд ли получится.

Почему стоит вспомнить: если хочется настоящего триллера старой школы - дождь, мотель, убийства, подозрения и сюжет, который несколько раз меняет правила прямо по ходу игры.

С чего начать

Если хочется умного криминального кино - выбирайте «Наблюдателя».

Если нужен фильм, который сразу хватает за горло и почти не отпускает, - «Беги без оглядки».

Для любителей словесных дуэлей и психологических игр идеально подойдёт «Перелом».

Если тянет на что-нибудь действительно необычное, попробуйте «Кирпич».

А для вечера в компании с дождём, закрытым мотелем и десятком подозрительных незнакомцев - конечно, «Идентификация».

Вообще, пересматривать триллеры начала 2000-х особенно приятно именно сейчас. Ещё нет ощущения кино, рассчитанного по алгоритму на следующий сезон, актёры позволяют себе странные роли, а будущие звёзды пока не окружены собственным статусом.

Райан Гослинг ещё может быть просто молодым прокурором. Джозеф Гордон-Левитт - избитым школьным детективом. Мэттью Гуд - обаятельным типом, которому совершенно напрасно хочется доверять.

И иногда именно в таких фильмах будущие большие актёры интереснее всего - потому что они ещё только доказывают, что однажды мы будем специально включать кино ради их имени.