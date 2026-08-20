Семья против семьи: второй сезон Гангстерленда получил дату премьеры

Первый сезон оставил после себя слишком много незаконченных конфликтов. Конрад и Мейв Харриганы оказались за решеткой, их сын Кевин взял под контроль криминальную империю семьи, а Гарри Да Соуза снова оказался в самом центре опасной игры. Теперь Гангстерленд готов продолжить эту историю.

Второй сезон уже получил дату премьеры, а новый трейлер намекает: спокойствия в семье Харриганов ждать не приходится. Более того, похоже, Хелен Миррен в роли Мейв снова станет одной из самых ярких фигур сериала.

Что произойдет во втором сезоне Гангстерленда

Новый сезон будет состоять из 10 эпизодов. В центре истории по-прежнему останется семья Харриганов, чья криминальная империя переживает далеко не лучшие времена.

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Проблем становится все больше. На горизонте появляется растущий соперник, а внутри самой семьи уже далеко не все готовы действовать сообща. Харриганам придется изображать единство, одновременно пытаясь сохранить власть и разобраться с угрозами, которые идут сразу с нескольких сторон.

Гарри Да Соуза снова окажется между огнем и огнем. Опытный «решала» привык разбираться с чужими проблемами, но теперь ему придется учитывать и нарастающее напряжение внутри семьи.

Похоже, во втором сезоне ставки станут еще выше. Насилие будет затрагивать все сферы жизни героев, доверие начнет исчезать, а борьба за власть станет все жестче.

Кто вернется в Гангстерленд

Основной актерский состав первого сезона практически полностью возвращается к своим ролям. Том Харди снова сыграет Гарри Да Соузу, Пирс Броснан - Конрада Харригана, а Хелен Миррен вновь появится в роли Мейв.

Также зрители увидят Пэдди Консидайна в роли Кевина и Джоанн Фроггатт в роли Джейн.

К своим персонажам вернутся Лара Пулвер, Энсон Бун, Мандип Диллон, Жасмин Джобсон, Эмметт Дж. Сканлан, Джанет Мактир, Тоби Джонс и Тедди Аллен.

При этом в сериале появятся и два новых актера. Джонни Флинн, известный по «Рипли» и «Эмме», и Офелия Ловибонд из «Минкса» присоединятся к проекту, однако их персонажи пока остаются в секрете.

Когда выйдет второй сезон Гангстерленда

Ждать осталось совсем недолго. Премьера второго сезона Гангстерленда состоится 18 сентября 2026 года на Paramount+.

Новые эпизоды будут выходить раз в неделю, по пятницам. Финальная серия второго сезона запланирована на 20 ноября.

Так что семейная война Харриганов явно еще далека от завершения. И судя по тому, что уже показали создатели, второй сезон обещает быть не менее напряженным, чем первый.