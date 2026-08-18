5 гангстерских комедий, где мафия умеет не только убивать, но и смешить

Гангстерское кино обычно приходит к зрителю с серьёзным лицом. Тёмный костюм, полутёмный ресторан, человек напротив слишком долго молчит - и уже понятно, что десерт сегодня заказывать будет не каждый. Но иногда в этот прекрасно отлаженный мир рэкета, перестрелок и семейных ценностей вдруг проникает комедия. И оказывается, что мафиози очень хорошо умеют смешить - особенно когда сами этого не планируют.

В этой пятёрке есть Роберт Де Ниро, который внезапно нуждается в психотерапевте, Марлон Брандо, пародирующий собственную легенду, голливудские продюсеры, оказавшиеся подозрительно похожими на гангстеров, дети с автоматами, стреляющими взбитыми сливками, и Брэд Питт, чей английский не понимают даже англичане.

Оценки IMDb указаны на момент подготовки материала.

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1.«Новичок» (The Freshman)

Год: 1990

IMDb: 6,5/10

В ролях: Марлон Брандо, Мэттью Бродерик, Бруно Кёрби, Пенелопа Энн Миллер, Максимилиан Шелл.

Студент киношколы Кларк Келлог приезжает в Нью-Йорк и практически сразу знакомится с человеком по имени Кармайн Сабатини. Сабатини - влиятельный мафиози, человек со связями, большими возможностями и лицом, которое подозрительно напоминает дона Вито Корлеоне.

И вот здесь начинается главная шутка фильма: Сабатини играет Марлон Брандо.

Причём Брандо не просто соглашается посмеяться над образом, который сделал его частью истории кино. Он делает это с таким невозмутимым достоинством, будто никакой пародии вообще не происходит. Те же тяжёлые паузы, тихий голос, царственный взгляд - только теперь вокруг всего этого разворачивается совершенно безумная история с криминальным бизнесом, богатыми гурманами и даже комодским вараном.

Мэттью Бродерик рядом с ним идеально работает в роли нормального человека, который всё глубже погружается в ситуацию, где нормальность давно отменили. Его герой сначала пытается понять правила игры, потом хотя бы выяснить, существует ли здесь вообще какой-нибудь выход.

«Новичок» особенно хорош для тех, кто видел «Крёстного отца»: часть удовольствия построена именно на том, насколько ловко Брандо подмигивает собственному великому прошлому. Но даже без знания классики это остаётся лёгкой и очень симпатичной криминальной комедией. IMDb описывает завязку именно как историю студента, поступившего на работу к местному мафиози, удивительно похожему на знаменитого кинодона.

Почему смотреть: ради редкой возможности увидеть, как один из самых знаменитых мафиози в истории кино лично пародирует самого себя - и делает это с абсолютно серьёзным лицом.

2.«Анализируй это» (Analyze This)

Год: 1999

IMDb: 6,7/10

В ролях: Роберт Де Ниро, Билли Кристал, Лиза Кудроу, Чезз Палминтери, Джо Витерелли.

У нью-йоркского мафиозного босса Пола Витти большая проблема. Нет, его не собирается сдать ФБР. И конкурирующий клан пока тоже можно пережить. У него начались панические атаки.

Что делать человеку, который привык решать любые проблемы несколькими суровыми словами и парой вооружённых помощников? Правильно. Найти психотерапевта.

Так доктор Бен Собел в исполнении Билли Кристала получает пациента, которого невозможно попросить прийти в следующий четверг в 15:30. Если Полу Витти плохо - сеанс начинается сейчас. Даже если у психотерапевта свадьба. Даже если он в другом городе. Профессиональные границы в мафии вообще довольно условная вещь.

Главное удовольствие здесь - Роберт Де Ниро. К концу 1990-х зрители прекрасно знали его гангстерское лицо по «Крёстному отцу 2», «Славным парням» и «Казино», и потому наблюдать, как этот же человек плачет на кушетке и пытается разобраться со своими чувствами, особенно приятно.

Билли Кристал отвечает за другую половину дуэта: его герой всё время балансирует между профессиональным любопытством и совершенно обоснованным желанием остаться в живых.

Режиссёр Харольд Рэмис не пытается разрушить все законы мафиозного кино. Наоборот, он берёт знакомые перестрелки, клановые разборки и суровых людей в костюмах и просто добавляет туда то, чего жанру явно не хватало: разговор о папе.

Почему смотреть: ради химии Де Ниро и Кристала. Один может приказать убить человека, второй пытается выяснить, какие детские переживания заставляют его так себя вести. И оба относятся к своей работе очень серьёзно.

3.«Багси Мэлоун» (Bugsy Malone)

Год: 1976

IMDb: 6,8/10

В ролях: Скотт Байо, Джоди Фостер, Джон Кассиси, Мартин Лев, Флори Даггер.

Представьте классический гангстерский Чикаго времён сухого закона. Подпольные бары, мафиозные кланы, роковые женщины, война за территорию, люди входят в помещение и сразу понятно - сейчас начнётся стрельба.

А теперь замените всех взрослых актёров детьми.

И пули тоже уберите. Вместо них гангстеры стреляют из специальных автоматов взбитыми сливками.

И да, это ещё и мюзикл.

На бумаге «Багси Мэлоун» выглядит как идея, которая могла появиться исключительно после очень странного совещания. На экране же она каким-то образом прекрасно работает.

Режиссёр Алан Паркер снимает историю почти с той же серьёзностью, с какой Голливуд когда-то снимал настоящие фильмы про бутлегеров и мафиозные войны. Дети носят костюмы, обсуждают криминальный бизнес и выясняют отношения так, словно на кону действительно судьба преступной империи. Именно это столкновение взрослого жанра и детской игры создаёт большую часть юмора.

Особенно интересно сегодня смотреть на юную Джоди Фостер - будущей звезде «Таксиста» и «Молчания ягнят» здесь всего тринадцать лет.

При этом фильм вовсе не превращается в одноразовую шутку про «маленьких гангстеров». Здесь есть песни Пола Уильямса, отличная стилизация под 1920-е и совершенно особенное настроение. Даже IMDb определяет сюжет вполне серьёзно: подъём Багси и борьба за власть между гангстерами Толстяком Сэмом и Дэнди Дэном. Просто актёрский состав целиком состоит из детей.

Почему смотреть: если хочется чего-то действительно необычного. Гангстерский мюзикл, где противника можно устранить хорошей порцией сливок, - жанр, который Голливуд почему-то так и не поставил на поток.

4.«Достать коротышку» (Get Shorty)

Год: 1995

IMDb: 6,9/10

В ролях: Джон Траволта, Джин Хэкмен, Рене Руссо, Дэнни Де Вито, Деннис Фарина.

Чили Палмер работает на мафию и приезжает в Голливуд выбить долг из кинопродюсера. Но довольно быстро обнаруживает удивительную вещь: киноиндустрия устроена почти так же, как организованная преступность.

Здесь тоже все обещают деньги, которых у них нет. Все пытаются обмануть партнёров. Все хотят контролировать чужой бизнес. И практически каждый уверен, что именно он главный.

Чили чувствует себя как дома.

Экранизация романа Элмора Леонарда прекрасно играет на этой параллели. Джон Траволта изображает своего героя почти без усилий: он не повышает голос, не размахивает оружием без необходимости и вообще выглядит самым спокойным человеком в комнате. Просто все постепенно понимают, что спорить с ним почему-то не хочется.

А вокруг великолепный ансамбль. Джин Хэкмен - продюсер второсортных фильмов, который очень хочет казаться человеком большого Голливуда. Дэнни Де Вито играет кинозвезду с соответствующим размером эго. Деннис Фарина - гангстера, которому досталось значительно меньше хладнокровия, чем Чили Палмеру.

Самая хорошая шутка фильма заключается в том, что различие между мафиозным бизнесом и Голливудом постепенно становится всё менее заметным. Только в одном случае люди требуют вернуть деньги, а в другом называют это финансированием проекта.

И фильм действительно высоко оценивался критиками: на Metascore 81/100.

Почему смотреть: ради умной криминальной сатиры и одного из самых обаятельных героев Джона Траволты. А ещё чтобы окончательно убедиться: если умеешь вести переговоры с мафией, карьера кинопродюсера тебя уже не испугает.

5.«Большой куш» (Snatch)

Год: 2000

IMDb: 8,2/10

В ролях: Джейсон Стэйтем, Брэд Питт, Бенисио Дель Торо, Стивен Грэм, Винни Джонс, Алан Форд.

Здесь даже коротко пересказать сюжет - уже небольшое испытание.

Есть огромный украденный бриллиант. Есть подпольный бокс. Есть русский гангстер Борис по прозвищу Бритва. Есть несколько не слишком талантливых грабителей. Есть букмекер Кирпич, которого лучше не злить. Есть Турецкий и Томми, пытающиеся провести боксёрский бой. И есть Микки О’Нил в исполнении Брэда Питта, который говорит с такой скоростью и таким акцентом, что окружающие герои регулярно перестают понимать английский язык.

Гай Ричи сводит этих людей вместе и запускает механизм, где каждая попытка кого-нибудь обмануть создаёт ещё три проблемы.

«Большой куш» работает почти как очень сложная машина для производства неприятностей. Бриллиант переходит из рук в руки, договорённости рушатся, люди появляются совсем не там, где их ожидали, а собака внезапно оказывается важной частью криминальной интриги.

Юмор здесь чёрный и совершенно невозмутимый. Люди могут обсуждать исчезновение трупа примерно с той же эмоциональностью, с какой другие обсуждают неправильную парковку. И чем серьёзнее персонажи относятся к происходящему, тем смешнее становится зрителю.

Но за стилем Ричи не теряется сама криминальная история. В «Большом куше» хватает напряжения, жестокости и отлично придуманных сюжетных пересечений, поэтому это не пародия на гангстерский фильм, а настоящий гангстерский фильм, которому просто очень нравится смеяться.

IMDb сейчас держит картину на впечатляющих 8,2/10 почти при миллионе пользовательских оценок.

Почему смотреть: потому что это практически эталон британской криминальной комедии. Быстро, нагло, смешно и с таким количеством колоритных преступников на квадратный метр, что законопослушному человеку становится немного неловко.

С чего начать

Хотите классическую мафиозную комедию на вечер - включайте «Анализируй это». Де Ниро у психотерапевта по-прежнему работает безотказно.

Хотите умную сатиру и Голливуд 1990-х - выбирайте «Достать коротышку».

Хотите старую школу и Марлона Брандо, который смеётся над собственным «Крёстным отцом» - вам нужен «Новичок».

Если настроение требует чего-то совершенно очаровательного и странного, попробуйте «Багси Мэлоун». Другого детского гангстерского мюзикла со сливочными автоматами всё равно под рукой, скорее всего, не окажется.

А если нужен фильм, который почти наверняка уведёт весь вечер за собой, - «Большой куш». Здесь бриллианты, букмекеры, драки, гангстеры, Брэд Питт с нерасшифровываемым акцентом и Гай Ричи в той форме, благодаря которой его имя вообще стало отдельным кинематографическим прилагательным.

Начать можно с любого. Но если сегодня вечером выбирать только один - ставьте «Большой куш». Рейтинг 8,2 здесь вполне объясним: прошло больше четверти века, а этот криминальный балаган всё ещё несётся вперёд так, будто его только вчера выпустили на свободу.