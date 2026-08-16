Хватит листать каталоги: 5 проверенных криминальных сериалов, которые затянут на все выходные

Есть особый вид вечерней усталости: вы уже решили посмотреть сериал, приготовили чай, устроились поудобнее - и следующие сорок минут проводите, листая каталоги. Этот вроде слишком длинный. У того подозрительно низкий рейтинг. Здесь уже пять сезонов, а вы пока морально готовы максимум к воскресенью.

Поэтому сегодня без мучительного выбора. Пять законченных криминальных историй, которые можно смело включать практически вслепую. Где-то будет классический детектив, где-то настоящий true crime, где-то Стивен Кинг аккуратно подложит под полицейское расследование кое-что сверхъестественное. Но у всех есть важное качество: они знают, куда ведут зрителя, и не требуют подписывать контракт на следующие семь лет жизни.

1.«Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown)

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Год: 2021

Серий: 7

В ролях: Кейт Уинслет, Джулианна Николсон, Джин Смарт, Эван Питерс, Гай Пирс

IMDb: 8,4/10

Если нужно назвать один современный детектив, который практически невозможно бросить после первой серии, «Мейр из Исттауна» будет где-то очень близко к вершине списка.

Мейр Шиэн - детектив из небольшого пенсильванского городка, где все знают друг друга, все что-то помнят и почти у каждого найдётся семейная история, которую лучше не вытаскивать на свет. На фоне старого исчезновения девушки происходит новое убийство, и расследование довольно быстро начинает цеплять людей, которых Мейр знает всю жизнь.

Но главное здесь даже не вопрос «кто убийца?». Сериал устроен гораздо хитрее. Пока зритель перебирает подозреваемых, ему незаметно рассказывают историю целого городка - с его разводами, детьми, обидами, похоронами, алкоголем, старыми романами и соседями, которые обязательно знают о вашей жизни немного больше, чем хотелось бы.

Кейт Уинслет играет Мейр без малейшего желания сделать её обаятельной телевизионной сыщицей. Она уставшая, резкая, часто ошибается, ест что попало и выглядит человеком, которому давно нужен отпуск, но преступники почему-то никак не входят в положение.

И именно поэтому ей веришь.

Почему смотреть: ради одного из лучших детективных мини-сериалов последних лет, где разгадка действительно работает, но люди оказываются интереснее самой загадки. Семь серий - и вероятность, что вы растянете их на семь вечеров, крайне невелика. Сериал получил четыре премии «Эмми», в том числе актёрские награды для Уинслет, Николсон и Эвана Питерса.

2.«Слишком стар, чтобы умереть молодым» (Too Old to Die Young)

Год: 2019

Серий: 10

В ролях: Майлз Теллер, Аугусто Агилера, Джена Мэлоун, Джон Хоукс, Нелл Тайгер Фри

IMDb: 7,3/10

Вот здесь сразу предупреждаем: Николас Виндинг Рефн не собирается быть удобным.

Режиссёр «Драйва» снял десятисерийный неонуар, в котором преступный Лос-Анджелес выглядит одновременно реальным городом, кошмарным сном и очень дорогой художественной инсталляцией, где время почему-то идёт медленнее обычного.

Главный герой Мартин - полицейский с крайне сомнительной моралью, постепенно погружающийся в мир картелей, убийц и людей, рядом с которыми фраза «не самая приятная компания» звучит почти комплиментом.

Сюжет здесь важен, но Рефна интересует не только он. Ему нужны неон, тишина, длинные взгляды, странные паузы, внезапные вспышки жестокости и ощущение, что город ночью существует по каким-то отдельным законам.

Поэтому это не сериал, который стоит включать, параллельно проверяя телефон. Через пять минут вы либо решите, что Рефн издевается над человечеством, либо попадёте под гипноз.

Третьего почти не дано.

Почему смотреть: если обычные полицейские процедуралы уже кажутся слишком предсказуемыми. Это криминальный сериал, не похожий практически ни на что другое: медленный, красивый, жестокий и временами совершенно безумный. Все десять эпизодов поставил сам Рефн.

3.«Чужак» (The Outsider)

Год: 2020

Серий: 10

В ролях: Бен Мендельсон, Синтия Эриво, Джейсон Бейтман, Билл Кэмп

IMDb: 7,6/10

Начинается всё как образцовый мрачный детектив.

В небольшом городе жестоко убит мальчик. У полиции есть свидетели, отпечатки, записи камер и подозреваемый - местный учитель и тренер Терри Мейтленд. Доказательств столько, что дело, кажется, можно закрывать.

Есть только одна маленькая неприятность.

В момент убийства Терри находился в другом месте. И доказательства этого примерно такие же убедительные.

Полицейскому Ральфу Андерсону приходится расследовать дело, которое с каждой новой уликой становится не понятнее, а наоборот. А поскольку «Чужак» снят по роману Стивена Кинга, довольно скоро становится ясно: стандартного объяснения зрителю, возможно, никто и не обещал.

Сериал замечательно работает именно на столкновении двух миров. Один требует отпечатков, алиби и логики. Второй тихо напоминает: а что, если логики недостаточно?

Бен Мендельсон великолепен в роли человека, который до последнего хочет оставаться рациональным. А появление Синтии Эриво в роли необычной частной сыщицы Холли Гибни добавляет истории совершенно новую энергию.

Почему смотреть: если классического убийства вам уже мало и хочется детектива, который постепенно превращается в настоящий кошмар. Первые серии особенно хороши: расследование затягивает почти физически, потому что объяснить происходящее привычными средствами просто невозможно.

4.«Лестница» (The Staircase)

Год: 2022

Серий: 8

В ролях: Колин Фёрт, Тони Коллетт, Майкл Стулбарг, Софи Тёрнер, Джульетт Бинош

IMDb: 7,1/10

Есть детективы, где автор обещает: потерпите немного, в конце мы всё объясним.

«Лестница» работает ровно наоборот.

История основана на знаменитом деле писателя Майкла Питерсона. Его жена Кэтлин была найдена мёртвой у подножия лестницы в собственном доме. Несчастный случай? Убийство? Если убийство - что именно произошло?

Чем больше появляется деталей, тем меньше хочется делать уверенные выводы.

Колин Фёрт играет Питерсона великолепно именно потому, что не подсказывает зрителю, как к нему относиться. В одной сцене он кажется человеком, попавшим в чудовищную ситуацию, в следующей появляется маленькая деталь - выражение лица, интонация, пауза - и уверенность тут же испаряется.

Отдельная хитрость сериала состоит в том, что это не просто драматизация преступления. В историю встроен процесс создания знаменитого документального фильма об этом деле. Поэтому зритель постепенно начинает сомневаться уже не только в подозреваемом, но и в самой возможности когда-либо получить абсолютно объективную версию событий.

И вот тут начинается настоящее удовольствие для любителей true crime.

Почему смотреть: если вам нравится не угадывать убийцу, а разбирать версии. Восемь серий превращают зрителя в присяжного, который сначала уверен в своей позиции, потом меняет её, затем ещё раз - и к финалу уже подозрительно смотрит на саму лестницу.

При этом стоит помнить: сериал художественно реконструирует реальные события, и создатели оригинального документального проекта критиковали некоторые его сюжетные решения за смешение факта и вымысла.

5.«Траст» (Trust)

Год: 2018

Серий: 10

В ролях: Дональд Сазерленд, Хилари Суонк, Харрис Дикинсон, Брендан Фрейзер

IMDb: 7,5/10

Если бы похищение Джона Пола Гетти III придумал сценарист, ему наверняка сказали бы немного сбавить обороты: слишком неправдоподобно.

В 1973 году в Риме похищают внука одного из богатейших людей планеты. Похитители требуют выкуп. Казалось бы, дальше задача семьи формулируется довольно ясно.

Но дед - нефтяной магнат Джон Пол Гетти - платить не хочет.

И начинается история, в которой огромные деньги почему-то не делают жизнь проще. Скорее наоборот.

Дональд Сазерленд играет Гетти как человека, который способен оценить практически всё на свете в денежном эквиваленте - и поэтому особенно интересно наблюдать момент, когда перед ним возникает нечто, чему цену назначить невозможно.

Хилари Суонк играет мать похищенного юноши, а Брендан Фрейзер появляется в неожиданной и очень эффектной роли человека Гетти, отправленного разбираться с происходящим. Всего сериал насчитывает десять эпизодов.

Режиссёр Дэнни Бойл и сценарист Саймон Бофой превращают реальное преступление не просто в историю похищения, а в ехидное исследование семьи, богатства и той странной точки, после которой бережливость миллиардера начинает выглядеть уже несколько пугающе.

Почему смотреть: ради криминальной истории, которой практически не требуются сценарные преувеличения - жизнь уже всё придумала сама. Здесь есть похищение, переговоры, семейные тайны, огромные деньги и Дональд Сазерленд, способный одним взглядом дать понять, что платить он совершенно не намерен.

С чего начать

Если нужен самый беспроигрышный вариант - включайте «Мейр из Исттауна».

Если хочется мрачного детектива с мистикой - «Чужака».

Если любите true crime и спорить с экраном о виновности подозреваемого - «Лестницу».

Если обычные криминальные сериалы вам уже слегка надоели и требуется что-нибудь совершенно не такое - «Слишком стар, чтобы умереть молодым».

А «Траст» оставьте для случая, когда хочется истории, после которой особенно приятно напомнить себе: самые безумные сценарии иногда вообще не приходится придумывать.

Главное преимущество всей пятёрки простое: здесь не нужно изучать рекомендации алгоритма, читать двадцать описаний и сравнивать восемь трейлеров. Выбираете настроение, нажимаете Play - и проблема «что посмотреть на выходных» официально закрыта.