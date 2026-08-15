5 сериалов-триллеров, которые обязательно надо посмотреть поклонникам жанра

У хорошего триллера есть одна довольно простая задача: заставить вас сказать «ещё одну серию - и спать», а потом обнаружить себя в два часа ночи где-то посреди следующего сезона.

Но одной удачной загадки мало. Сериал может великолепно стартовать с убийства, исчезновения, заговора или большого секрета, а потом начать бегать кругами, добавляя всё новые «невероятные повороты», пока зрителю уже становится всё равно, кто кого убил и зачем.

Эти пять сериалов устроены иначе. Здесь напряжение держится не только на вопросе «что произошло?», но и на людях, атмосфере и постоянном ощущении, что ситуация может стать гораздо хуже. И, как правило, становится.

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1. Mindhunter, «Охотник за разумом»

Годы: 2017–2019

В ролях: Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв, Кэмерон Бриттон

Конец 1970-х. Агенты ФБР Холден Форд и Билл Тенч начинают заниматься довольно странным для своего времени делом: разговаривать с серийными убийцами, пытаясь понять, почему люди совершают чудовищные преступления.

Сегодня выражение «криминальный профайлинг» никого особенно не удивляет. Здесь же мы наблюдаем момент, когда сама идея попытаться залезть преступнику в голову воспринималась почти как сомнительный эксперимент.

И самое страшное в «Охотнике за разумом» происходит вовсе не тогда, когда кто-то бегает с ножом.

Люди просто сидят за столом и разговаривают.

Эдмунд Кемпер, Чарльз Мэнсон, Дэвид Берковиц и другие убийцы спокойно рассказывают о совершённых преступлениях, а агенты пытаются одновременно анализировать услышанное и не дать этим разговорам поселиться у себя в голове навсегда.

Особенно интересно наблюдать за Холденом, который постепенно начинает слишком сильно верить в собственные теории. Сериал постоянно напоминает: понимание человеческой психики ещё не означает способность полностью её контролировать.

Жаль только одного - после двух сезонов история остановилась, оставив несколько линий незавершёнными. Но даже в таком виде «Охотник за разумом» остаётся одним из самых умных криминальных сериалов последних лет.

Почему смотреть: если вам нравится напряжение, которое создают не погони и выстрелы, а разговор между двумя людьми, один из которых совершенно спокойно объясняет, почему убивал.

2. Happy Valley, «Счастливая долина»

Годы: 2014–2023

В ролях: Сара Ланкашир, Джеймс Нортон, Шиван Финнеран, Рис Конна

Название здесь почти издевательское.

Полицейский сержант Кэтрин Кавуд работает в небольшом английском городе, где хватает наркотиков, домашнего насилия, мелких преступлений и людей, которые регулярно принимают очень плохие решения.

Но главная трагедия Кэтрин связана не с работой.

Её дочь покончила с собой после изнасилования. Кэтрин теперь воспитывает её сына Райана, а его биологический отец Томми Ли Ройс - человек, которого она ненавидит, пожалуй, сильнее всех на свете.

И однажды Томми снова появляется в её жизни.

«Счастливая долина» могла бы превратиться в обычную историю о полицейском и маньяке. Но сериал гораздо интереснее. Здесь преступление практически никогда не заканчивается задержанием виновного. Оно продолжает жить в семьях, детях, страхах и воспоминаниях.

Кэтрин при этом совсем не телевизионный супердетектив. Она устает, раздражается, ошибается, ругается с близкими и тащит на себе слишком много.

И именно поэтому ей веришь.

А Джеймс Нортон создаёт одного из тех злодеев, рядом с которыми даже обычная кухонная сцена внезапно становится очень неуютной.

Почему смотреть: ради редкого сочетания полицейского триллера и очень человеческой семейной драмы. Здесь последствия преступления зачастую страшнее самого преступления.

3. Homeland, «Родина»

Годы: 2011–2020

В ролях: Клэр Дэйнс, Дэмиэн Льюис, Мэнди Патинкин, Руперт Френд

Американский морпех Николас Броуди возвращается домой после восьми лет плена. Для страны он герой.

Но сотрудница ЦРУ Кэрри Мэтисон уверена: Броуди завербован террористами.

Проблема одна.

Доказательств почти нет.

Так начинается один из самых параноидальных сериалов телевидения, где зритель долго не может понять, кому вообще следует верить.

Кэрри следит за Броуди, устанавливает наблюдение за его домом и постепенно сама становится частью жизни человека, которого подозревает в подготовке теракта.

Причём сериал постоянно раскачивает наши симпатии. Вот вам кажется, что Кэрри права. Через двадцать минут - что она окончательно перешла границу. Потом Броуди делает что-нибудь подозрительное. Потом всё снова переворачивается.

И так довольно долго.

Конечно, восемь сезонов невозможно пройти абсолютно ровно. Некоторые сюжетные ходы «Родины» время от времени требуют от зрителя определённой щедрости. Но сериал умеет главное - создавать ощущение, что полной картины нет ни у кого.

Даже у тех, кто уверен в обратном.

Почему смотреть: ради постоянной игры с доверием. Шпионаж здесь построен не столько на гаджетах и перестрелках, сколько на невозможности понять, кто говорит правду.

4. Bosch, «Босх»

Годы: 2014–2021

В ролях: Титус Уэлливер, Джейми Гектор, Эми Акино, Лэнс Реддик

Если другие детективные сериалы иногда пытаются доказать, что расследование - это непрерывная череда озарений, «Босх» показывает менее эффектную реальность.

Файлы.

Допросы.

Телефонные звонки.

Старые улики.

Разговор с человеком, который что-то недоговаривает.

Ещё один файл.

И каким-то образом всё это действительно интересно.

Гарри Босх - детектив убойного отдела полиции Лос-Анджелеса, бывший военный и человек, который практически физически не умеет оставить дело незавершённым.

Сериал снят по романам Майкла Коннелли и относится к расследованиям без суеты. Здесь редко пытаются каждые пятнадцать минут шокировать зрителя новым убийцей, внезапным близнецом или секретной организацией, существовавшей последние сто лет.

Напряжение появляется из деталей.

Из того, что один свидетель сказал чуть меньше, чем должен был. Из старого документа. Из ошибки, совершённой много лет назад.

И ещё из самого Лос-Анджелеса, который постепенно превращается в полноценного персонажа сериала - красивого, усталого, богатого, бедного и полного историй, которые никто особенно не хочет слышать.

Почему смотреть: если хочется серьёзного детективного триллера без аттракциона поворотов. «Босх» доказывает, что хорошее расследование совершенно не обязано каждую серию переворачивать стол.

5. Severance, «Разделение»

Годы: с 2022 года

В ролях: Адам Скотт, Бритт Лауэр, Патриша Аркетт, Джон Туртурро, Кристофер Уокен

Идеальный баланс между работой и личной жизнью найден.

Оказывается, достаточно хирургически разделить память человека на две части.

Сотрудники загадочной корпорации Lumon ничего не помнят о работе, когда выходят из офиса. А их рабочие личности - так называемые «внутренние» - ничего не знают о жизни снаружи.

Получается замечательная система.

Один человек каждый вечер идёт домой.

Другой фактически никогда не покидает работу.

И чем дольше об этом думаешь, тем страшнее становится сама идея.

Главный герой Марк пытается жить после личной трагедии и добровольно проходит процедуру разделения. Но появление новой сотрудницы Хелли постепенно разрушает тщательно выстроенный порядок Lumon.

Потому что Хелли внезапно задаёт очень неудобный вопрос: а почему её рабочая личность вообще должна соглашаться на существование, которое для неё никогда не заканчивается?

Дальше начинаются белые коридоры, странные корпоративные ритуалы, непонятные задания, почти религиозное почитание основателя компании и ощущение, что отдел кадров здесь способен напугать сильнее серийного убийцы.

«Разделение» работает одновременно как детектив, фантастический триллер и довольно злая сатира на современную корпоративную культуру.

И редко когда фраза «корпоративная вечеринка» звучала настолько угрожающе.

Почему смотреть: ради одной из самых оригинальных телевизионных загадок последних лет. А ещё потому, что после Lumon даже ваш офис может показаться довольно уютным местом.

С чего начать

Если хочется интеллектуального криминального триллера, выбирайте «Охотника за разумом».

Если нужен жёсткий британский реализм и сильные персонажи - «Счастливая долина».

Для шпионской паранойи и игры в «кому верить?» идеально подходит «Родина».

Если хочется неспешного, взрослого детектива, включайте «Босха».

А если хочется истории, после которой вы начнёте немного подозрительно смотреть на корпоративные тренинги, - «Разделение».

Все пять сериалов используют триллер совершенно по-разному. Один заставляет бояться разговоров, другой - прошлого, третий - чужих мотивов, четвёртый - незамеченных деталей, а пятый вообще предлагает опасаться собственного работодателя.

Неплохой выбор для нескольких вечеров. Хотя с «несколькими» мы, возможно, немного оптимистичны.