5 прекрасных романтических фильмов 90-х, от которых и сегодня появляются бабочки в животе

Девяностые умели снимать любовь немного иначе. Без бесконечных переписок, свайпов, статусов «всё сложно» и мучительного анализа того, почему человек посмотрел сообщение, но не ответил. Героям приходилось встречаться, разговаривать, ошибаться, ждать - иногда даже стоять под дождём. Жутко неудобная эпоха для отношений, зато какая благодарная для кино.

Романтические фильмы тех лет удивительно хорошо пережили время. Лучшие из них вообще почти не зависят от моды: люди по-прежнему боятся признаться в чувствах, влюбляются не в тех, выбирают между спокойной жизнью и внезапным счастьем и однажды встречают человека, после которого привычный мир начинает выглядеть немного иначе.

Мы выбрали пять картин 90-х, которые и сегодня смотрятся не как милый привет из прошлого, а как живое кино о любви. Иногда нежное, иногда болезненное, иногда совершенно безумное. Но бабочки предупреждены - работы у них будет много.

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1.«Перед рассветом» - Before Sunrise

Год: 1995

Режиссёр: Ричард Линклейтер

В ролях: Итан Хоук, Жюли Дельпи

Он - американец Джесси, она - француженка Селин. Они знакомятся в поезде где-то в Европе, начинают разговаривать, а потом Джесси предлагает почти безумную вещь: выйти вместе в Вене и провести там несколько часов до его утреннего самолёта.

И всё.

Никаких злодеев, тайных наследств, внезапных свадеб и бывших возлюбленных, которые обязательно появляются за десять минут до финала. Два человека просто ходят по городу и разговаривают.

И оторваться невозможно.

Ричард Линклейтер каким-то образом превратил обычный разговор двух молодых людей в один из самых романтических фильмов десятилетия. Джесси и Селин спорят о любви, смерти, семье, сексе, судьбе и прочих вещах, которые особенно легко обсуждать ночью с человеком, которого, возможно, больше никогда не увидишь.

Главное здесь - невероятная химия Итана Хоука и Жюли Дельпи. Иногда кажется, что камера случайно подслушивает настоящий разговор, который вообще не предназначался для зрителей.

И именно поэтому фильм почти не постарел. Телефоны изменились, Европа изменилась, поезда стали быстрее. А момент, когда два человека внезапно понимают, что им совершенно не хочется расставаться, - нет.

Почему смотреть: чтобы вспомнить, что иногда самый большой романтический сюжет начинается с простого вопроса: «А может, выйдем здесь?»

2.«Мосты округа Мэдисон» - The Bridges of Madison County

Год: 1995

Режиссёр: Клинт Иствуд

В ролях: Мэрил Стрип, Клинт Иствуд

Франческа живёт в Айове с мужем и детьми. Обычная семья, обычный дом, обычная жизнь, которую она когда-то выбрала и теперь почти перестала рассматривать со стороны.

И вот однажды семья уезжает на несколько дней, а возле её дома появляется фотограф Роберт Кинкейд. Он ищет знаменитые крытые мосты округа Мэдисон.

Франческа показывает дорогу.

Кажется, ничего страшного.

Через четыре дня вся её жизнь уже выглядит иначе.

Клинт Иствуд снял фильм удивительно сдержанно. Здесь никто не бросается друг другу на шею под гром симфонического оркестра каждые десять минут. Любовь возникает из взглядов, осторожных разговоров, случайных прикосновений и того особенного напряжения, когда оба уже всё понимают, но ещё продолжают делать вид, что просто пьют кофе.

Мэрил Стрип великолепна именно в этих паузах. Иногда по её лицу видно сразу всю жизнь Франчески: молодость, которой больше нет, обязанности, которые никуда не исчезнут, и внезапное чувство, которое пришло слишком поздно - или, наоборот, именно тогда, когда должно было прийти.

А потом появляется тот самый дождь.

Кто смотрел, тот знает.

Кто не смотрел - запаситесь салфетками и не говорите потом, что вас не предупреждали.

Почему смотреть: потому что взрослое романтическое кино редко говорит о любви настолько честно. Здесь нет правильного решения - только выбор, с которым человеку потом жить.

3.«10 причин моей ненависти» - 10 Things I Hate About You

Год: 1999

Режиссёр: Джил Джангер

В ролях: Хит Леджер, Джулия Стайлз, Джозеф Гордон-Левитт, Лариса Олейник

Шекспировское «Укрощение строптивой» переносится в американскую школу конца 90-х. Уже одно это звучит как идея, которая могла закончиться катастрофой.

Но получилось почти идеально.

Популярная Бьянка хочет ходить на свидания, однако отец разрешит ей это только после того, как начнёт встречаться её старшая сестра Кэт - умная, колючая и совершенно не заинтересованная в школьной романтике.

Тогда находится план: заплатить местному плохому парню Патрику, чтобы он очаровал Кэт.

Разумеется, дальше появляется одна небольшая проблема.

Он действительно в неё влюбляется.

Фильм прекрасно понимает правила подростковой романтической комедии и с удовольствием играет с ними. Здесь есть вечеринки, школьные интриги, обиды, примирения и грандиозный романтический жест, который сегодня, вероятно, закончился бы звонком директору и обсуждением правил доступа на школьный стадион.

Хит Леджер поёт Can’t Take My Eyes Off You перед всей школой - и всё, сопротивление бесполезно.

Но настоящая сила фильма в дуэте Леджера и Джулии Стайлз. Их персонажи не выглядят картонной парой, которую сценарий обязан соединить к финалу. Они спорят, защищаются, делают глупости и постепенно понимают друг друга.

А знаменитое стихотворение Кэт ближе к финалу по-прежнему работает без всякой скидки на 1999 год.

Почему смотреть: потому что это подростковая романтическая комедия, которую вполне можно пересматривать взрослым. И немного удивляться тому, насколько обаятельным был Хит Леджер ещё до всех своих великих драматических ролей.

4.«Пианино» - The Piano

Год: 1993

Режиссёр: Джейн Кэмпион

В ролях: Холли Хантер, Харви Кейтель, Сэм Нилл, Анна Пэкуин

Это уже совсем другая любовь.

Шотландку Аду Макграт вместе с дочерью отправляют в Новую Зеландию, где её ждёт брак с человеком, которого она практически не знает. Ада не говорит, и главным способом выражать чувства для неё становится музыка.

Её пианино - фактически голос.

Когда муж оставляет инструмент на берегу, сосед Джордж Бейнс предлагает вернуть его в обмен на уроки музыки. Постепенно между ними возникает странная, чувственная и всё более опасная близость.

«Пианино» трудно назвать лёгким романтическим фильмом на вечер с чашкой какао. Джейн Кэмпион снимает любовь как силу почти физическую: прекрасную, пугающую, эгоистичную, освобождающую и способную разрушить привычную жизнь.

Здесь очень мало привычных объяснений словами. Вместо них - музыка Майкла Наймана, лица, жесты, движение рук над клавишами.

Холли Хантер получила за эту роль «Оскар», почти не произнося ни слова. Анна Пэкуин тоже получила статуэтку - ей тогда было всего 11 лет.

А сама картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.

Но смотреть её стоит не ради наград. «Пианино» остаётся редким фильмом, где страсть действительно ощущается чем-то опасным - словно человек внезапно обнаружил внутри себя чувство, которое больше не согласуется с удобной и правильной жизнью.

Почему смотреть: если хочется романтического кино не про милую влюблённость, а про чувство, после которого человек уже не может остаться прежним.

5.«Дикие сердцем» - Wild at Heart

Год: 1990

Режиссёр: Дэвид Линч

В ролях: Николас Кейдж, Лора Дерн, Дайан Лэдд, Уиллем Дефо

А вот теперь любовь окончательно перестаёт вести себя прилично.

Сэйлор и Лула обожают друг друга и хотят быть вместе. Проблема лишь в том, что мать Лулы категорически против этого союза и готова использовать весьма радикальные методы, чтобы его разрушить.

Герои отправляются в бегство через американский Юг, а вокруг них постепенно начинает разворачиваться тот самый линчевский мир, где за обычной дверью может оказаться либо любовь всей жизни, либо Уиллем Дефо в состоянии, которое лучше вообще не описывать.

«Дикие сердцем» - фильм одновременно жестокий, смешной, сексуальный, абсурдный и неожиданно сентиментальный.

Николас Кейдж здесь уже Николас Кейдж в практически максимальной концентрации: змеиная куртка, Элвис, пафосные признания и абсолютная уверенность в том, что именно так настоящий мужчина должен выражать чувства.

Лора Дерн отвечает ему той же эмоциональной температурой.

И что особенно забавно: под всей линчевской эксцентрикой скрывается почти старомодная романтическая история. Мир ужасен, люди вокруг странные и опасные, жизнь постоянно пытается разлучить героев - а они всё равно цепляются друг за друга.

Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, хотя после премьеры вызвала немало споров. Со временем она превратилась в культовую классику - и сегодня её безумная смесь романтики, насилия и чёрного юмора выглядит едва ли не свежее многих гораздо более новых фильмов.

Почему смотреть: если обычные романтические истории кажутся слишком спокойными и вы предпочитаете, чтобы вместе с бабочками в животе периодически появлялось лёгкое ощущение: «Что, собственно, сейчас происходит?»

С чего начать

Если хочется самой чистой романтики - включайте «Перед рассветом».

Если готовы к истории, после которой некоторое время хочется молча смотреть в окно, - «Мосты округа Мэдисон».

Для лёгкого вечера и неизбежной улыбки - «10 причин моей ненависти».

Если нужна любовь сложная, чувственная и почти болезненная - «Пианино».

А если хочется романтики, которую снимал Дэвид Линч и поэтому всё иногда выходит из-под контроля, - «Дикие сердцем».

Эти фильмы очень разные, но у них есть важное общее качество: они не пытаются убедить нас, что любовь обязательно делает жизнь проще. Скорее наоборот. Она нарушает планы, заставляет принимать неудобные решения, превращает несколько часов в Вене в событие на всю жизнь и иногда заставляет совершенно взрослых людей стоять под дождём и надеяться на невозможное.

Прошло больше тридцати лет, а ничего особенно не изменилось.

Наверное, поэтому мы их и пересматриваем.