5 шпионских сериалов, где почти каждая серия работает как отдельный маленький триллер

Шпионские сериалы обладают одним почти нечестным преимуществом перед всеми остальными жанрами: здесь никто не обязан говорить правду. Человек может десять лет жить с женой, воспитывать детей, жарить бекон по воскресеньям - и параллельно передавать секретные документы вражеской державе. Начальник может отправить героя спасать страну, а через двадцать минут выяснится, что спасать надо прежде всего себя от собственного начальника.

Именно поэтому хороший шпионский сериал редко нуждается в бесконечных перестрелках. Гораздо интереснее наблюдать, как два человека спокойно пьют кофе и оба прекрасно понимают: один из них сейчас врёт. Возможно, оба.

В этой пятёрке есть грязноватый британский анти-Бонд, две женщины, превратившие взаимную охоту в очень странный роман, семейная жизнь советских разведчиков в Америке, Дженнифер Гарнер в париках всех существующих оттенков и один из самых красивых мини-сериалов по Джону Ле Карре.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Slow Horses, «Медленные лошади»

Год: с 2022

В ролях: Гэри Олдман, Джек Лауден, Саския Ривз, Розалинд Элизар

Представьте отдел британской разведки, куда отправляют сотрудников, которых уже практически невозможно уволить, но и подпускать к серьёзной работе никто особенно не хочет. Ошиблись на операции, провалили слежку, неудачно перешли дорогу начальству - добро пожаловать в Слау-хаус.

Руководит этим паноптикумом Джексон Лэмб в исполнении Гэри Олдмана. Он ходит в мятой одежде, курит, пьёт, демонстративно игнорирует хорошие манеры и вообще выглядит так, будто вот-вот попросит оставить его в покое и дать спокойно разлагаться. Разумеется, за всем этим скрывается один из самых опасных умов британской разведки.

Самое приятное в «Медленных лошадях» - сериал совершенно не пытается выглядеть крутым. Здесь агенты ошибаются, паникуют, завидуют друг другу, портят операции и иногда спасают страну примерно с тем же выражением лица, с которым обычный человек пытается успеть в супермаркет перед закрытием.

А потом внезапно начинается настоящее дело - и выясняется, что списанные со счетов неудачники иногда понимают происходящее куда лучше тех, кто сидит в красивых кабинетах MI5.

Почему смотреть: ради великолепного Гэри Олдмана, сухого британского юмора и редкого шпионского сериала, который умеет быть одновременно смешным, неприятным и очень напряжённым.

2. Killing Eve, «Убивая Еву»

Год: 2018–2022

В ролях: Сандра О, Джоди Комер, Фиона Шоу, Ким Бодниа

Ева Поластри работает в британской разведке и однажды становится одержима загадочной наёмной убийцей Вилланель. Та, в свою очередь, довольно быстро понимает, что за ней охотится необычная женщина, и тоже начинает проявлять интерес.

Дальше начинается одна из самых странных погонь в истории телевидения.

Ева ищет Вилланель. Вилланель ищет Еву. Они пытаются убить друг друга, спасти друг друга, произвести впечатление друг на друга и временами ведут себя так, словно всё происходящее - крайне токсичная версия романтической комедии, просто вместо неловкого свидания здесь может оказаться нож.

Первый сезон, созданный Фиби Уоллер-Бридж, особенно хорош: стильный, злой, смешной и совершенно непредсказуемый. Огромная заслуга принадлежит Джоди Комер. Её Вилланель может за несколько секунд превратиться из очаровательной девушки в абсолютно пугающего человека, а затем снова начать обсуждать платье.

Последующие сезоны принимали не все поклонники, но дуэль Сандры О и Джоди Комер продолжает держать сериал на плаву даже тогда, когда сюжет начинает позволять себе лишнее.

Почему смотреть: если обычные истории «агент против убийцы» кажутся слишком предсказуемыми. Здесь между охотником и жертвой возникает такая химия, что довольно скоро уже невозможно понять, кто за кем гоняется и зачем.

3. Alias, «Шпионка»

Год: 2001–2006

В ролях: Дженнифер Гарнер, Виктор Гарбер, Рон Рифкин, Майкл Вартан

Сидни Бристоу уверена, что работает на секретное подразделение ЦРУ. Потом выясняется небольшая неприятность: организация, которой она служит, на самом деле является преступной структурой, а настоящие американские спецслужбы давно хотят её уничтожить.

Что делать?

Разумеется, стать двойным агентом.

Сегодня подобный сюжет мог бы растянуться на восемь мрачных серий, где героиня большую часть времени задумчиво смотрела бы в окно. Но «Шпионка» появилась в начале 2000-х, поэтому здесь всё происходит гораздо бодрее: тайные организации, древние пророчества, международные заговоры, невероятные операции и Дженнифер Гарнер, меняющая парики с такой скоростью, будто судьба мира напрямую зависит от цвета её волос.

Сериал Джей Джей Абрамса временами абсолютно безумен - особенно когда начинает углубляться в мифологию загадочного Рамбальди. Но делает он это с такой уверенностью, что сопротивляться довольно трудно.

При всей внешней развлекательности в основе «Шпионки» находится вполне серьёзная семейная история. Отношения Сидни с отцом, тоже связанным с разведкой, постепенно становятся едва ли не главным эмоциональным центром сериала.

Почему смотреть: ради той эпохи телевидения, когда сериал не стеснялся каждую неделю устраивать маленький шпионский блокбастер. Иногда нелепо, часто эффектно, почти всегда очень увлекательно.

4. The Americans, «Американцы»

Год: 2013–2018

В ролях: Кери Расселл, Мэттью Риз, Ноа Эммерих, Холли Тейлор

Элизабет и Филип Дженнингс живут в пригороде Вашингтона. У них двое детей, собственное туристическое агентство, соседи, бытовые проблемы и вполне обычный американский дом.

Есть только одна деталь.

Оба они - советские разведчики-нелегалы.

Причём живут под чужими именами настолько долго, что постепенно возникает вопрос, который гораздо интереснее очередной секретной операции: где заканчивается легенда и начинается настоящая жизнь?

Именно поэтому «Американцы» работают не только как шпионский сериал. Это ещё и довольно болезненная семейная драма. Филип может вечером обсуждать отношения с женой, утром вести ребёнка по делам, а ночью встречаться с агентом, соблазнять информатора или устранять человека, ставшего угрозой операции.

Дополнительную прелесть ситуации создаёт сосед Дженнингсов - сотрудник контрразведки ФБР. Так что обычный дружеский разговор через забор иногда становится намного напряжённее любой перестрелки.

Сериал развивается неспешно и требует внимания, зато постепенно затягивает всё глубже. Здесь практически каждый шпионский успех имеет человеческую цену, а самые страшные решения часто принимаются спокойно, почти буднично.

И финал «Американцев» заслуженно считается одним из тех редких случаев, когда создатели действительно знали, куда всё ведут.

Почему смотреть: если хочется не очередной игры в агентов, а большой истории о браке, верности, идеологии и людях, которым приходится настолько долго притворяться кем-то другим, что однажды они перестают понимать, кем были изначально.

5. The Little Drummer Girl, «Маленькая барабанщица»

Год: 2018

Серий: 6

В ролях: Флоренс Пью, Александр Скарсгард, Майкл Шеннон

Британская актриса Чарли оказывается втянута в сложную операцию израильской разведки. Ей предстоит сыграть роль не на сцене, а в реальной жизни: войти в доверие к людям, связанным с палестинской подпольной организацией.

Для актрисы подобное задание сначала кажется почти профессиональным вызовом. Нужно убедительно стать другим человеком, придумать биографию, эмоции, убеждения.

Проблема в том, что в театре после спектакля можно снять костюм и пойти домой.

Здесь такой возможности нет.

Пак Чхан Ук экранизировал роман Джона Ле Карре как роскошное кино 1970-х: яркие цвета, геометрические интерьеры, старые телефоны, европейские города и кадры, которые временами хочется просто остановить и рассматривать.

Но за всей этой красотой постепенно становится очень неуютно. Чарли настолько глубоко погружается в созданную для неё легенду, что сама начинает терять границу между ролью и собственными убеждениями.

Флоренс Пью здесь великолепна, а Майкл Шеннон играет руководителя операции с той пугающей невозмутимостью, когда человек говорит тихо именно потому, что ему совершенно не нужно повышать голос.

Почему смотреть: всего шесть серий, никакой необходимости подписываться на историю длиной в пять сезонов и один из самых красивых шпионских сериалов последних лет. Но главное - это настоящий Ле Карре: никто здесь не выходит из игры совершенно чистым.

С чего начать

Если хочется иронии и британского цинизма - включайте «Медленных лошадей».

Если нужен стильный и немного безумный шпионский роман - «Убивая Еву».

Если соскучились по сериалам, где каждую неделю происходило событий на небольшой полнометражный фильм, - «Шпионка».

Если хочется самой глубокой и серьёзной истории в этой пятёрке - «Американцы».

А если нужен сериал буквально на пару вечеров - «Маленькая барабанщица».