Для людей на фотографии этот миг был частью дня, который продолжался после щелчка затвора. Нам досталась только одна секунда, но в ней можно многое рассмотреть: выражения лиц, вещи в руках, то, как люди стоят рядом друг с другом. Постепенно становится интересно, что происходило перед съёмкой и сразу после неё. Даже если ответов уже не найти, хочется ещё немного побыть возле этого кадра.

Мэрилин Монро за 4 дня дала концерты в Корее, на которых побывало 100 000 американских военнослужащих, 1954 год

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Тренажёр для устранения жира с ног, 1936 год

Пocлeдний концерт The Beatles, 1969 гoд.

Кондуктор автобуса в Лондоне, 1970 год.

В Лондоне, помимо знаменитых красных автобусов, есть и зелёные. Green Line Coaches - это один из самых узнаваемых брендов пригородных автобусных перевозок в Англии, история которого насчитывает почти 100 лет. История Green Line берёт начало в 1920-х годах, когда London General Omnibus Company (LGOC) приступила к развитию сети пригородных маршрутов, связывающих Лондон с городами в радиусе 30 миль. Конкуренция со стороны небольших независимых перевозчиков подтолкнула LGOC к созданию единого бренда. 9 июля 1930 года была официально зарегистрирована компания Green Line Coaches Limited. Маршруты получили характерную зелёную окраску, которая отличала их от красных городских автобусов LGOC. Уже к октябрю 1931 года сеть включала 27 маршрутов и 275 автобусов.

«Будильщиков» нанимали, чтобы люди вовремя просыпались на работу. В 1930-х годах Мэри Смит зарабатывала шесть пенсов в неделю, стреляя сушёными горошинами в окна спящих рабочих в Восточном Лондоне.

Подростки Северной Англии, 1970-1980-е.

К концу 1970-х годов промышленный Север Англии, некогда сердце британского машиностроения и судостроения, вступил в полосу затяжного кризиса. Города Ньюкасл, Лидс, Манчестер, Шеффилд и другие промышленные центры столкнулись с массовым закрытием предприятий, что привело к стремительному росту безработицы.

Моника Круз и Пенелопа Круз, 2010-ые

Невеста наряжается к свадьбе. Пномпень, Камбоджа, 1988 год.

Цех по разливу китайской водки Маотай, 1950 год.

Грейс Келли, фото для обложки журнала LIFE, 1954 год

Женщина разговаривает по таксофону. Сити-Айленд, Бронкс, Нью-Йорк, 1980-е годы.

Две девушки-«зайчики» из клуба Playboy и две модели из клуба Penthouse готовятся принять участие в ежегодных соревнованиях официантов и официанток в Страстную пятницу в Баттерси-Садах, Лондон, 28 марта 1972 года.

Готлиб Даймлер и инженер Йозев Брех в 1886 году.

Говоря об истории автомобилестроения, нельзя не упомянуть Готлиба Даймлера. Ещё в 1883 году он получил патент на свой двигатель внутреннего сгорания, который, как выяснилось впоследствии, оказался пригодным для различных видов транспорта. Вскоре изобретатель также сосредоточился на создании и продаже автомобилей. В последующие два десятилетия паровые, электрические и бензиновые модели активно конкурировали между собой. Отсутствие чётких стандартов в отношении дизайна привело к потрясающему разнообразию автомобилей того времени. Лишь в 1910-х годах бензиновые двигатели внутреннего сгорания заняли практически безраздельное господство.

Maйк Taйсон тepпит своё первое поражение, 11 февраля 1990 годa.

Американские горки в отеле «Аркадия» на 125 номеров, который был открыт в 1887 году, конец XIX века.

Американские горки в отеле «Аркадия» - одна из самых необычных достопримечательностей курортной Калифорнии конца XIX века. Сам отель, открытый 24 января 1887 года в Санта-Монике, насчитывал 125 номеров и считался одним из самых роскошных в Южной Калифорнии, уступая по размерам только отелю «Рэймонд» в Пасадене. Главной инженерной диковинкой стало Thompson Gravity Switchback Railroad - уникальная железная дорога, выполнявшая роль гостевого трансфера. Она соединяла отель с железнодорожной станцией Southern Pacific, расположенной примерно в 500 футах (около 150 метров) от него.

Путь пролегал через глубокий овраг шириной около 150 метров. Вагоны двигались без использования угля - исключительно за счёт силы тяжести, что давало гостям острые ощущения, сравнимые с современными аттракционами. Конструкция просуществовала недолго: по одним данным, она работала с 1887 по 1889 год.

К сожалению, «Аркадия» пережила лишь короткий век. Экономический кризис 1893 года нанёс серьёзный удар по курортному бизнесу, а к 1908 году здание уже пустовало. В 1909 году отель был снесён. Сегодня на его месте находятся отели Casa Del Mar и Shutters on the Beach.

Подготовка невесты к свадьбе. Англия, 1890-е.

Бонни и Клайд популярны как два caмых известных грабителя банков всех времён, но на самом деле им не удавалось получить много денег. 3а два года они ограбили не более 15 банков и часто брали всего 80 долларов.

Эванджелин Лилли - популярная канадская актриса, 2010-ые

Прогулка по улицам Сеула, 1904 год.

Долли Партон с американскими военнослужащими во время операции «Буря в пустыне», 1991 год.

Клод Моне в своей студии в Живерни, около 1890 года

Мехико, 1934 год.

Предположительно фотография была сделана на мексиканской улице Красных фонарей. Калье Куаутемосин (Calle Cuauhtémoc) в Мехико - это улица, проходящая через один из самых известных районов города, исторически связанного с ночной жизнью.

Джеймс Гандольфини, Джулия Робертс и Брэд Питт на ламповых фото из прошлого к фильму «Мексиканец», 2001 год

Древо жизни. Мексика, 1982 год.