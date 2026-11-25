Идеал женской красоты никогда не был постоянным и не стоял на месте. Когда-то давно привлекательным считался высокий лоб без бровей, чуть позже женщины мечтали о тонкой, лебединой талии, гладких подмышках и платиновых волосах. Ради модного образа использовали даже токсичные вещества, не подозревая, насколько опасными могут оказаться привычные косметические процедуры.

Многие современные бьюти-привычки появились гораздо раньше, чем кажется. Древние египтянки красили волосы и подводили глаза, а удаление нежелательных волос было распространено задолго до появления привычных бритв и воска. Посмотрим, как менялись представления о красоте на протяжении столетий.

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1. Древняя традиция: коррекция бровей нитью

Тридинг - способ удаления волосков с помощью перекрученной хлопковой нити - появился на Ближнем Востоке и в Азии много веков назад. В некоторых персидских семьях первая коррекция бровей даже считалась своеобразным обрядом взросления.

Мастер захватывает нитью отдельные волоски и удаляет их вместе с корнем. Метод оказался настолько удобным, что сохранился до наших дней и по-прежнему используется для придания бровям аккуратной формы.

2. Около 1500 года до н. э.: женщины начали красить волосы

Египтянки использовали хну, в том числе чтобы скрывать седину. Гречанки и римлянки экспериментировали с растительными красителями, а иногда прибегали к гораздо более опасным составам.

Один из необычных способов получения тёмного пигмента предполагал использование пиявок, которых настаивали в свинцовых сосудах. Финикийки выбирали другой подход: они посыпали волосы золотой пылью, добиваясь блестящего оттенка.

3. XVI век: румяные губы и фарфоровая кожа

Во времена правления Елизаветы I в Англии особенно ценили очень светлую кожу. Бледность ассоциировалась с высоким положением в обществе, поэтому женщины старались добиться почти фарфорового оттенка лица.

Для этого применяли белила со свинцом. Щёки и губы, напротив, выделяли красными пигментами, в том числе киноварью. Контраст считался красивым, хотя подобная косметика могла серьёзно навредить здоровью.

4. XVI век: высокий лоб и почти незаметные брови

В ту же эпоху в моду вошёл высокий открытый лоб. Чтобы визуально увеличить его, женщины выщипывали брови почти полностью, а иногда удаляли и ресницы.

Сегодня такой образ вряд ли назвали бы привлекательным. Но тогда он соответствовал представлениям о благородной внешности и считался признаком утончённости.

5. Конец XIX века: натуральные волосы для пышных причёсок

Парики и накладные пряди использовали ещё в Древнем Египте, однако в Европе особую популярность они приобрели значительно позже. К концу XIX века женщины активно покупали натуральные волосы, чтобы создавать объёмные причёски.

Масштабы торговли впечатляли: только во Франции в 1873 году продали более 100 тонн волос. Красивые локоны буквально превратились в отдельную индустрию.

6. 1915 год: гладкие подмышки входят в моду

Долгое время удаление волос на теле не было обязательной частью женского ухода в западных странах. Ситуацию изменила мода на открытые платья и активная реклама.

В 1915 году Harper’s Bazaar опубликовал изображение модели в платье без рукавов с гладкими подмышками. Производители быстро подхватили новую тенденцию и начали продвигать специальные женские бритвы и средства для депиляции.

7. 1917 год: появляется тушь Maybelline

История одной из самых известных косметических марок началась с семейного наблюдения. Томас Лайл Уильямс заметил, как его сестра наносит на ресницы смесь вазелина и угольной сажи, чтобы сделать взгляд выразительнее.

Он решил усовершенствовать этот способ и создал косметический продукт для окрашивания ресниц. Так появилась тушь Maybelline, которую продавали в виде твёрдой плитки: её наносили специальной щёточкой.

8. 1920-е: возвращение египетской подводки

Подводка для глаз была знакома женщинам задолго до появления современной косметики. В Древнем Египте её использовали и мужчины, и женщины. Помимо декоративного эффекта, ей приписывали защитные свойства.

В 1920-е интерес к выразительному макияжу глаз усилился после открытия гробницы Тутанхамона исследователями Говардом Картером и Джорджем Гербертом. Древнеегипетская эстетика снова оказалась в центре внимания. Позже, в 1970-е, тёмная подводка пережила настоящий всплеск популярности.

9. 1931 год: платиновый блонд становится мечтой

Голливудская актриса Джин Харлоу сделала платиновый блонд одним из самых узнаваемых образов 1930-х годов. Её светлые волосы копировали женщины по обе стороны Атлантики.

Любопытно, что отношение к блондинкам в разные эпохи сильно различалось. В Древнем Риме светлые волосы иногда ассоциировались с проститутками, тогда как в XX веке платиновый оттенок стал символом голливудского гламура.

10. 1930-е: щипцы для завивки ресниц

Выразительный взгляд требовал всё новых косметических приспособлений. В 1931 году появились щипцы для завивки ресниц, конструкция которых во многом напоминала современные инструменты.

Новинка быстро завоевала популярность. С помощью простого металлического приспособления можно было приподнять ресницы и сделать взгляд более открытым.

11. 1940-е: гладкие ноги становятся обязательным атрибутом

Во время Второй мировой войны в США возник дефицит чулок. Женщинам пришлось искать альтернативу привычному аксессуару, а гладкие ноги постепенно превратились в самостоятельный элемент привлекательного образа.

Дополнительный импульс моде дала актриса Бетти Грейбл, чьи фотографии с открытыми ногами стали чрезвычайно популярными. Ухоженный внешний вид даже преподносили как проявление патриотизма.

12. 1970-е: загар превращается в символ достатка

Если раньше светлая кожа считалась признаком высокого положения, то во второй половине XX века ситуация изменилась. Золотистый оттенок кожи стал ассоциироваться с путешествиями, отдыхом на море и возможностью проводить время на солнечных курортах.

Постепенно загар превратился в модный атрибут. Солярии сделали его доступным даже тем, кто не мог отправиться в тёплые страны. Тенденция сохранялась и в 1980–1990-е годы.

13. 1990-е: бразильская депиляция становится трендом

Сахарную пасту и воск для удаления волос применяли ещё в Древнем Египте. Однако мировую популярность бразильская депиляция получила значительно позже - в 1990-е годы.

Процедура изменила привычное отношение к уходу за интимной зоной. К 2016 году, согласно приведённым в исходном материале данным, более 80% американок удаляли волосы хотя бы частично, а многие предпочитали полное удаление.

От свинцовых белил до соляриев - история женской красоты показывает, насколько условными бывают представления об идеальной внешности. То, что в одной эпохе считалось признаком изысканности, в другой могло казаться совершенно непонятным.

И, пожалуй, самое интересное в этой истории - сегодняшние бьюти-привычки тоже однажды станут частью подобных хроник. Стандарты красоты продолжают меняться.