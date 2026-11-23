Самое привычное легко забывается. Можно хорошо помнить школьного приятеля и с трудом представить коридор, где вы виделись каждый день. А на фотографии сохранились и цвет стен, и вешалка у двери, и давно потерянная куртка. Чужие старые снимки хочется рассматривать с таким же вниманием. В них столько подробностей, которые мы видим впервые, хотя кто-то когда-то знал их наизусть.

19-летний Уинстон Черчилль, курсант Королевского военного колледжа в Сандхерсте. Фотография сделана в 1893 году

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Контроль качества на заводе по производству виниловых пластинок в Лондоне, 1965 год

Португальский пастух в плаще из соломы, 1900 год. «Полукостюм». Фотография и концепция Пиппы Гарнер, 1982 год

Peel P50, автомобиль-мотоколяска, созданный на острове Мэн в период с 1962 по 1965 год, официально признан самым маленьким серийным автомобилем в мире

Милан, 1950-е.

В середине XX века стирка белья в миланских каналах всё ещё была распространённым явлением, хотя этот древний промысел уже уходил в прошлое. Самым известным местом для стирки был Vicolo dei Lavandai (Переулок прачек) на Naviglio Grande - узкий канал с каменными плитами и деревянными помостами. Почти до 1970-х годов такой способ стирки оставался актуальным.

200-килограммовый жесткий водолазный скафандр «Железный человек», в котором можно было свободно двигать всеми возможными суставами, Нью-Йорк, 1907 год

Фотография самурая в Японии, период Эдо, 1865 год, от одного из первых фотографов-путешественников Феликса Беато

Чай для завтрака передают между вагонами в поезде из Пешавара в Лахор, 1983 год. А кто-то это еще и фотографирует…

Открытие древней статуи майя глубоко в джунглях Гондураса, 1885 год

Британский барьерист Перси Ходж демонстрирует идеальный прыжок с препятствиями, неся на подносе бутылку и стакан. Перси Ходж стал олимпийским чемпионом в беге на 3000 метров с барьерами в 1920 году

Общежитие университета Иллинойс, 1910 год.

Хэтти Макдэниел за роль в фильме «Унесённые ветром» получила «Оскар». Она стала первой чернокожей американкой, получившей эту награду.⁣ (1939)

Мэрилин Монро в её гостиничном номере в отеле «Беверли Карлтон», Лос-Анджелес, Калифорния, сентябрь 1951 года

Стоянка такси на Мэдисон-сквер. Нью-Йорк, 1901 год.

Джеки Чан в детстве

Танцовщицы отдыхают на крыше театра в Асакуса, Токио, 1949 год

Мужчина ищет книги в старой публичной библиотеке. Цинциннати, США, 1874 год.

Здание снесли в 1955 году, сейчас на его месте - офисное здание и парковка.

Королева Виктория специально испортила свадебную фотографию своего сына, сев между молодожёнами в траурном платье и глядя на бюст своего умершего супруга, 1863 год

Брюс Ли с женой Линдой и их детьми Брэндоном и Шеннон, 1970-е гг.

Стоящий Медведь - вождь племени понка, который был среди тех, кто наиболее активно протестовал против принудительного переселения племени в 1877 году

Вивьен Ли во время съёмок фильма «Унесенные ветром», 1939 год

Она выкуривала до четырёх пачек сигарет в день, чтобы справиться с сильным стрессом, связанным с её ролью, и долгими и изнурительными часами съёмок.

Инспектор по шампанскому в специальной маске для защиты от внезапного взрыва бутылки, Калифорния, 1933 год