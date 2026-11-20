Каким был мир сто лет назад? Люди ездили на повозках, стирали белье у рек, строили знаменитые мосты и спокойно фотографировались с животными. В этой подборке собраны исторические фотографии из разных стран, которые вручную раскрасили и вернули им краски. Благодаря этому старые кадры выглядят совсем иначе: кажется, будто смотришь не на архив, а на сцены из жизни, которая происходила совсем недавно. Здесь есть и обычные бытовые моменты, и знаменитые личности, и события, которые вошли в историю. Вы увидите статуи Будды, давно уничтоженные талибами, строительство легендарного моста в Сиднее и даже олимпийскую чемпионку, которая не подозревала о своей беременности. В общем, прошлое приготовило немало сюрпризов. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Куба, 1990-е годы

Колумбия, 1934 год

Гигантские статуи Будды в Бамиане, Афганистан, 1931 год

В афганской долине Бамиан когда-то возвышались две огромные статуи Будды высотой 55 и 37 метров. Их высекли прямо в скалах еще в VI веке. На протяжении многих столетий они оставались частью буддийского монастырского комплекса и служили важными духовными символами на Великом шелковом пути.

В марте 2001 года талибы уничтожили оба памятника. Международные протесты не помогли их спасти. Сегодня фотографии напоминают о том, как выглядели скульптуры до разрушения.

Буэнос-Айрес, Аргентина, 1936 год

Конные прогулки в Канаде, 1946 год

Пастух с отарой овец. Кувейт, 1991 год

Женщины за стиркой. Галиция, 1920-е годы

Рогатинский район. На снимке - обычная бытовая сцена, которая сегодня выглядит почти как кадр из другого мира. Никаких стиральных машин, кнопок и программ на 40 градусов. Только работа и вода.

Мальчик с ягненком на ранчо Репресито. Мексика, 1967 год

Строительство Харбор-Бридж в Сиднее, 1931 год

На снимке запечатлено возведение знаменитого моста Харбор-Бридж. Его открыли в 1932 году, и с тех пор он соединяет деловой центр Сиднея с северным берегом залива Порт-Джексон. Из-за характерной арочной конструкции мост получил прозвище «Вешалка». Сегодня это одна из главных достопримечательностей Австралии. Впрочем, начиналось все с обычной строительной площадки.

Народ беджа. Итальянская Эритрея, 1932–1933 годы

Колумбия, 1934 год

Акробатка со щенком Свити в цирке Раджа Камала. Индия, 1989 год

Фавзия Фуад - египетская принцесса и королева Ирана, 1945 год

Современники называли Фавзию Фуад «азиатской голубоглазой Венерой». Она родилась в 1921 году в Александрии и была старшей дочерью египетского султана Фуада I. В 1939 году принцесса вышла замуж за наследника иранского престола Мохаммеда Резу Пехлеви. Брак оказался несчастливым. После рождения дочери Шахназ и восхождения мужа на престол Фавзия стала королевой Ирана, но уже в 1945 году сама подала на развод. Для восточной монархии того времени это был весьма необычный шаг.

Позже она вернулась в Египет и вышла замуж за армейского офицера Исмаила Ширина. Вместе они прожили 45 лет. После революции 1952 года Фавзия осталась на родине, отказавшись уезжать вместе с братом-королем.

Поселение народа кечуа. Боливия, 1927–1929 годы

Кечуа - один из крупнейших коренных народов Южной Америки. Его представители живут преимущественно в Перу, Боливии и Эквадоре. Кечуа известны своими традициями ткачества, народной музыкой и собственным языком, который имеет официальный статус в нескольких странах.

Камерун, 1940-е годы

Лагерь для беженцев в Эфиопии, 1984 год.

За этим снимком стоит одна из самых тяжелых гуманитарных трагедий XX века. Голод в Эфиопии в 1983–1985 годах унес около полумиллиона жизней. Засуха, гражданские конфликты и массовое переселение населения усугубили катастрофу, оставив тысячи людей без дома и средств к существованию.

Советский геолог Владимир Фараджев беседует с местными жителями у колодца. Сирия, 1959–1961 годы

Семья в арбе. Деревня Келани около Коломбо, Цейлон, 1926–1929 годы

Арба - традиционная повозка, запряженная животными. На фотографии семья едет по деревне Келани неподалеку от Коломбо. В те годы страна еще носила название Цейлон.

Железнодорожные пути в Онтарио. Канада, 1951 год

Гунхильд Ларкинг на Олимпийских играх в Мельбурне, 1956 год

Шведская прыгунья в высоту Гунхильд Ларкинг вошла в историю благодаря необычному олимпийскому выступлению. В 1956 году она установила национальный рекорд, преодолев планку на высоте 1,67 метра, и заняла четвертое место.

При этом спортсменка даже не подозревала, что беременна. О своем положении она узнала позже. Фотография с Олимпиады стала одним из самых известных снимков в ее спортивной биографии. Такой поворот сюжета не каждый сценарист придумает.