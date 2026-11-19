На общей фотографии первым делом ищешь себя, потом знакомых. Исторические кадры можно рассматривать без этого порядка: здесь любой человек способен привлечь внимание, даже если он стоит с краю и почти не смотрит в объектив. Хочется узнать, кто он, как оказался среди остальных и сохранился ли этот снимок в его семье. Так у фотографии, сделанной по одному поводу, спустя годы появляется множество других причин быть интересной.

Девушка, играющая на музыкальном инструменте чапей, напоминающем большую домбру. Камбоджа, около 1880 г.

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«Человеческая стиральная машина» демонстрируется в павильоне Санъё во время пресс-показа перед открытием выставки Expo ’70, 10 марта 1970 года в Суите, Осака, Япония.

На выставке Expo ’70 японская корпорация Sanyo Electric представила экспонат под официальным названием Ultrasonic Bath (Ультразвуковая ванна). Она имела форму огромного футуристического яйца высотой около двух метров. Человек в купальнике поднимался по лестнице и садился внутрь капсулы, оставляя голову снаружи. Полный цикл занимал ровно 15 минут. Сначала тело омывали мощные струи горячей воды (предварительный душ). Затем капсула заполнялась водой, и включался ультразвук, создававший облако микропузырьков, которые буквально «выбивали» грязь из пор кожи. Одновременно с этим в воду выбрасывались десятки резиновых шариков для мягкого массажа и стимуляции кровообращения. В конце вода сливалась, и человека обдавало потоками теплого воздуха под воздействием инфракрасного и ультрафиолетового излучения для стерилизации. Концепт вызвал невероятный ажиотаж (в те годы многие японцы еще не имели домашних ванн и ходили в общественные бани - сэнто). Однако для массового производства устройство оказалось слишком громоздким, дорогим и сложным, оставшись в истории как музейный экспонат

Неизвестная женщина со своей кошкой на руках, ок. 1905-1910 гг.

Вокалист Doors Джим Моррисон, Нью-Йорк, США, 1968 год, фотограф Йель Джоэл

Уличный торговец с амазаке, традиционным японским напитком из ферментированного риса. Япония, около 1880 года.

Амазаке (в переводе с японского - «сладкое саке») - это традиционный японский сладкий напиток из ферментированного риса, который практически не содержит алкоголя (обычно 0% или менее 1%).



Напиток имеет густую кремовую текстуру и обладает естественной сладостью. Из-за богатого питательного состава в Японии его часто называют «питьевой капельницей» или «напитком красоты». Благодаря процессу ферментации амазаке легко усваивается организмом и содержит огромное количество нутриентов: витамины группы B, аминокислоты и минералы, койевую кислоту (полезную для кожи), пищевые волокна и олигосахариды.

Замок в Осаке с видом на стадион «Ниппон Лайф» в 1960 году

Будущая принцесса Диана со своей любимой морской свинкой, 1972 год

Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей совершили первое подтверждённое восхождение на Эверест 29 мая 1953 года

Покупатели в супермаркете Super Giant, Роквилл, Мэриленд, США, 1964 год, фотограф Джон Доминис

Брюс Уиллис в 1988 году

В Лондоне 1930-х годов люди вешали клетки с младенцами под окнами квартир, чтобы их дети могли дышать свежим воздухом

Специальная обувь для работы в банковском хранилище: падение 12-килограммового слитка на незащищённую ногу может быть очень болезненным

Члены Hells Angels на своих мотоциклах, Калифорния, США, 1965 год, фотограф Билл Рэй

Уолт Дисней, его жена Лилиан и дирижёр Леопольд Стоковский на премьере диснеевской «Фантазии» в Лос-Анджелесе в театре «Картей Серкл», 29 января 1941 года

6 мая 1976 года. Кит Ричардс.

Шарманщик с женой, Нью-Йорк, 1897 год.

Лондон, конец XIX, начало XX века.

Дженнифер Лопес в 1990-х, до того, как она обрела всемирную известность

Танцовщицы за кулисами нью-йоркского шоу бурлеска, 1936 год

Джули Ньюмар - американская актриса, танцовщица, певица, предпринимательница и писательница в образе женщины-кошки

Минусинский татарский (хакасский) шаман (хакас - тадар) в церемониальной одежде, ок. 1920 г.

Замок в Осаке с видом на стадион «Ниппон Лайф» в 1960 году

Принцесса Елизавета (позже королева Елизавета II) работала механиком-водителем во время Второй мировой войны, 1943 год

Испытание пуленепробиваемого жилета в упор, Вашингтон, округ Колумбия, 13 сентября 1923 года

Ханс Лангсет, американец норвежского происхождения, обладатель самой длинной бороде в истории

Антверпен, Бельгия, 1949 год.

Это типичный бельгийский закрытый жилой двор или узкий переулок, построенный в XIX веке для рабочих семей. Такие места были изолированы от шума больших улиц и образовывали маленькие, сплоченные сообщества.