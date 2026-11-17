Есть в старых фотографиях знаменитостей особое удовольствие: мы-то уже знаем, чем всё закончится.

Вот молодой Кристофер Уокен - а впереди у него «Охотник на оленей» и «Оскар». Вот Мишель Пфайффер, которой ещё предстоит стать Эльвирой Хэнкок в «Лице со шрамом» и одной из самых эффектных Женщин-кошек в истории кино. Вот совсем юная Мерил Стрип - она ещё только начинает сниматься, а впереди десятилетия, за которые её имя практически превратится в отдельный знак качества.

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Впрочем, некоторые герои этой подборки уже были звёздами. Клинту Иствуду не требовалось объяснять зрителям, кто такой Человек без имени, Марлон Брандо уже успел стать Доном Корлеоне, а Одри Хепберн - одной из главных икон Голливуда.

Но тем интереснее открыть этот фотоальбом полувековой давности. Перед нами Голливуд 1970-х - молодой, дерзкий, красивый и ещё не подозревающий, сколько великих фильмов ему предстоит снять.

1. Кристофер Уокен

Впереди - «Энни Холл», «Охотник на оленей», первый «Оскар», «Криминальное чтиво» и тот совершенно неповторимый Кристофер Уокен, которого впоследствии невозможно будет спутать ни с кем. Пока же перед нами молодой актёр, чья главная кинокарьера только набирает скорость.

2. Мишель Пфайффер

Вот здесь выражение «всё впереди» подходит буквально. Актёрская карьера Пфайффер началась в самом конце 1970-х. Совсем скоро будут «Бриолин 2», а затем - Эльвира в «Лице со шрамом», «Опасные связи», «Знаменитые братья Бейкер» и Женщина-кошка в «Бэтмен возвращается». Пока об этом никто не догадывается.

3. Клинт Иствуд

А вот Иствуд к 1970-м уже прекрасно знает, что такое слава. Позади вестерны Серджо Леоне, впереди - Грязный Гарри, режиссёрская карьера, «Непрощённый», «Малышка на миллион» и превращение из героя вестернов в одного из самых уважаемых режиссёров Америки.

4. Джейн Сеймур

В 1970-х её карьера только разгоняется. Скоро она станет девушкой Бонда в «Живи и дай умереть», а много лет спустя миллионы зрителей будут знать её прежде всего как доктора Микаэлу Куин. Здесь всё это ещё находится где-то в будущем.

5. Майкл Дуглас

Молодой Дуглас уже выходит из огромной тени своего отца Кирка. В 1970-е он играет в «Улицах Сан-Франциско» и становится продюсером «Пролетая над гнездом кукушки». А впереди - «Роман с камнем», «Роковое влечение», «Основной инстинкт» и Гордон Гекко из «Уолл-стрит».

6. Том Уэйтс

Он никогда особенно не походил на человека, мечтающего стать обычной звездой. В 1970-е формируется тот самый хриплый, прокуренный и ночной Том Уэйтс. Впереди - культовый статус музыканта, песни, кино и голос, который звучит так, словно прожил лет на сто больше своего владельца.

7. Роберт Редфорд

Здесь уже не начинающий актёр: «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» сделал своё дело. Но впереди ещё «Афера», «Вся президентская рать», режиссура, «Оскар» и Sundance - фестиваль, который станет одним из главных центров независимого американского кино.

8. Сьюзан Сарандон

В 1970-е Сарандон только начинает большую карьеру. Впереди «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Тельма и Луиза», «Клиент», «Мертвец идёт» и «Оскар». А ещё десятилетия, за которые она практически не изменит своему умению выглядеть так, будто прекрасно знает что-то, чего не знаем мы.

9. Роберт Де Ниро и Аль Пачино

На одной фотографии - такое количество будущей истории кино, что кадру немного тесно. «Крёстный отец», «Таксист», «Бешеный бык», «Лицо со шрамом», «Схватка»… В 1970-е оба превращаются в символы нового американского кино. А спустя годы зрители всё ещё будут спорить, кто из них величайший.

10. Долли Партон

Большие волосы уже есть. Огромная карьера тоже почти на месте. Впереди кино, мировая слава, «9 to 5», десятки хитов и превращение из кантри-певицы в настоящую американскую культурную институцию.

11. Ракель Уэлч

Здесь никакого «до славы» не получится: в 1970-е Уэлч уже была международным секс-символом. «Миллион лет до нашей эры» остался позади, а её знаменитый образ в меховом бикини уже вошёл в историю поп-культуры. Иногда легенда успевает начаться раньше фотографии.

12. Шер

Кажется, некоторые люди вообще не проходят стадию «обычного человека». В 1970-е Шер уже звезда телевидения и музыки. Но впереди ещё совершенно новая карьера - серьёзные роли в кино, «Власть луны» и «Оскар». И бесконечные попытки человечества выяснить секрет её молодости.

13. Одри Хепберн

К этому моменту она уже сыграла в «Римских каникулах», «Завтраке у Тиффани», «Сабрине» и «Моей прекрасной леди». Поэтому перед нами редкий случай: не будущая легенда, а легенда, которая в 1970-е постепенно отходит от большого кино и посвящает всё больше времени семье, а позднее - гуманитарной работе.

14. Рене Руссо

Вот кого на фотографии 1970-х особенно интересно рассматривать. Тогда Руссо была прежде всего успешной моделью. Её большая кинокарьера начнётся позже, а впереди - «Смертельное оружие 3», «На линии огня», «Эпидемия», «Афера Томаса Крауна» и «Стрингер».

15. Стив Мартин

В 1970-е Америка уже начинает понимать, насколько этот человек смешной. Впереди - огромное кино, «Придурок», «Отпетые мошенники», «Отец невесты» и десятилетия комедий. А ещё доказательство того, что седина иногда появляется настолько вовремя, что становится частью бренда.

16. Пэм Гриер

Она как раз становится звездой благодаря фильмам blaxploitation - «Коффи» и «Фокси Браун». А через два десятилетия Квентин Тарантино напомнит всему миру, насколько она хороша, написав для неё «Джеки Браун».

17. Марлон Брандо

Будущего Дона Корлеоне здесь искать уже поздно: «Крёстный отец» вышел в 1972 году. Зато впереди ещё «Последнее танго в Париже» и полковник Курц в «Апокалипсисе сегодня». Брандо в 1970-е - уже не восходящая звезда, а человек, который меняет само представление о том, как можно играть в кино.

18. Ким Бейсингер

В 1970-е она ещё в основном модель и начинающая актриса. А впереди - девушка Бонда в «Никогда не говори “никогда”», Вики Вэйл в «Бэтмене», «Девять с половиной недель», «Секреты Лос-Анджелеса» и «Оскар».

19. Джерри Холл

Она ещё не одна из самых узнаваемых женщин светской хроники, а одна из главных моделей своего поколения. Впереди - обложки журналов, отношения с Миком Джаггером и десятилетия жизни под объективами фотографов. Но стиль 1970-х уже присутствует в полном объёме.

20. Джек Николсон

К этому времени Николсон уже сыграл в «Беспечном ездоке» и «Пяти лёгких пьесах». Но впереди - Макмёрфи в «Пролетая над гнездом кукушки», Джек Торранс в «Сиянии», Джокер в «Бэтмене» и одна из самых знаменитых улыбок в истории Голливуда.

21. Джоди Фостер

Самый удивительный случай в подборке: она действительно ещё ребёнок, но уже работает перед камерой. В 1976 году появится «Таксист», принесший ей первую номинацию на «Оскар». А впереди - «Обвиняемые», «Молчание ягнят», две актёрские премии Академии и режиссура.

22. Сибилл Шеперд

Из мира моды - прямо в кино. В начале 1970-х Питер Богданович снимает её в «Последнем киносеансе», затем будут «Таксист», а спустя годы - сериал «Детективное агентство “Лунный свет”» с Брюсом Уиллисом. Отличный пример лица, которое практически само определяет эпоху.

23. Фэй Данауэй

Она уже прославилась благодаря «Бонни и Клайду», но 1970-е принесут ей ещё несколько ролей, которые останутся в истории: «Китайский квартал», «Три дня Кондора» и «Телесеть». За последнюю она получит «Оскар».

24. Мерил Стрип

А вот здесь история действительно только начинается. Её кинодебют состоялся в 1977 году в «Джулии». Уже следом появятся «Охотник на оленей» и первая номинация на «Оскар», затем «Крамер против Крамера». А дальше начнётся карьера, при которой словосочетание «Мерил Стрип номинирована на “Оскар”» постепенно станет звучать почти как ежегодная традиция.

И самое удивительное в этих фотографиях - даже не молодость.

Мы смотрим на них из будущего и видим не просто красивые лица 1970-х. Мы видим человека до «Таксиста», до «Сияния», до «Молчания ягнят», до «Уолл-стрит», до Женщины-кошки. А для людей на этих снимках всего этого ещё не существует.

Наверное, именно поэтому старые фотографии знаменитостей так интересно рассматривать: иногда прошлое лучше всего видно именно тогда, когда знаешь будущее.