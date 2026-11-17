На уроках истории редко хватало времени на вопросы о повседневной жизни. Как люди проводили свободный вечер, что считали красивым, с чем отправлялись в гости и без каких вещей не представляли свой дом. Между тем именно из таких подробностей легче всего складывается представление о чужом времени.

Старые фотографии дают возможность поискать ответы самостоятельно. Здесь можно задержаться у любого кадра и заметить то, о чём не сказано в подписи. Для этого достаточно любопытства, а даты запоминать необязательно.

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Карательная косметология: удаление веснушек с помощью углекислого газа в 1930-х годах

Джазовая певица Элла Фицджеральд поет в ночном клубе Mister Kelly, Чикаго, Иллинойс, США, 1958 год, фотограф Йель Джоэл

Пионеры изучают компьютер. Чехословакия, 1986 год.

На фото сделанным в одном из пионерских лагерей Чехословакии дети осваивают компьютер. В качестве учебного пособия PMD–85, 8–битный компьютер Чехословацкой фабрики Tesla. Karel - это язык программирования для начинающих, созданный Ричардом Э. Паттисом в 1981 году и описанный в его книге «Карел - робот: мягкое введение в искусство программирования». Паттис использовал этот язык в своих курсах в Стэнфордском университете. Язык назван в честь писателя Карела Чапека придумавшего слово «робот» Программный робот, который перемещался по лабиринту (сетке координат), мог переступать препятствия, ставить и собирать специальные метки.

Японская актриса Акико Вакабаяси на капоте легендарного спорткара Toyota 2000GT, 1967 год.

Данный снимок использовался в рамках рекламной кампании пятого фильма бондианы - «Живёшь только дважды» (1967). В этой картине Акико исполнила роль агента Аки, возлюбленной Джеймса Бонда.

Ловля тунца, Сицилия, Италия, 1991 год.

На переднем плане в полиэтиленовом фартуке запечатлен харизматичный пожилой мужчина с выгоревшей на солнце бородой. Это Джоаккино Катальдо (1941–2018) - легендарный раис (глава/капитан рыбаков) местной сицилийской тоннары, ставший символом традиционного морского промысла. Этот кадр является частью монументального многолетнего фотоцикла Сальгадо «Рабочие: Археология индустриальной эпохи» (Workers: An Archaeology of the Industrial Age, 1993).

В этой серии автор задокументировал исчезающий ручной труд по всему миру, воспевая достоинство людей рабочих профессий. Фотограф запечатлел момент подготовки к маттанце (итал. mattanza) - древнему, уходящему в глубь веков методу коллективного лова тунца с помощью сложной системы ловушек из сетей. Сегодня из-за промышленного перелова рыбы в Средиземном море эта многовековая сицилийская традиция практически полностью ушла в прошлое

Три девушки–танцовщицы в Императорском театре в Токио демонстрируют новые модели японских купальников под названием «Демократические костюмы». Сохранились даже их имена (слева направо): Мицузо Китадзима, Акико Йоойги и Йошико Кубомура. 1946 год.

Бронеавтомобиль Škoda PA-II Zelva патрулирует улицу города во время Июльского путча. Вена, Австрия. 27 июля 1934 года.

В эти дни австрийские нацисты при поддержке из Берлина предприняли попытку переворота, захватив правительственные здания и убив канцлера Энгельберта Дольфуса. Однако режим устоял - во многом благодаря вмешательству Италии, которая выдвинула войска к австрийской границе, сорвав планы Гитлера.

Фотопортрет Брижит Бардо, популярной французской актрисы середины XX-го века, сделанный в 1965 году

Ангелы Ада едут на своих мотоциклах, Бейкерсфилд, Калифорния, США, 1965 год, фотограф Билл Рэй

Барселона, Испания, 1951 год.

На снимке показаны женщины, торгующие хлебом на углу улицы в историческом квартале Эль-Раваль (исп. El Raval) в Барселоне. В те годы в Испании времён правления генерала Франко всё ещё действовала строгая карточная система распределения продуктов, из-за чего процветала подпольная и нелегальная торговля самым необходимым - в том числе обычным белым хлебом. Местные торговки были вынуждены стоять на углах, постоянно высматривая полицию, чтобы успеть скрыться в случае облавы.

Джеймс Лоун Элк, представитель племени Оглала-Лакота, 1899 год

Париж, 1950 год.

Джо Ди Маджио, второй муж актрисы, на похоронах Мэрилин Монро, 1962 год

Японская семья на прогулке, 1970 год.

Продавщицы рыбы. Португалия, 1950-е.

Женщины-участницы конкурса элегантности на велопутешествии в саду акклиматизации, в Булонском лесу. Париж, 1949 год.

Влюблённые с нарциссами. Париж, 1950-е.

Эта фотография была сделана Дуано по заказу американского журнала Life для фоторепортажа о парижских влюбленных. Для съемок фотограф часто нанимал молодых актеров или студентов театральных училищ, чтобы воссоздать на пленке искреннюю атмосферу романтичного Парижа.

В одном из районов города Токио. Япония, 1971 год.

Причастие молодых девушек и юношей в церкви Сен-Сюльпис. Париж, 1960-е.

На снимке показаны французские католические мальчики и девочки, одетые в белые альбы (длинные богослужебные балахоны). Девочки традиционно покрывали головы белыми вуалями (капюшонами), символизирующими чистоту. Это одна из крупнейших и известнейших старинных церквей Парижа. На протяжении многих десятилетий ее приход собирал сотни детей со всего округа для проведения торжественных церковных таинств.

Лодка с вьетнамскими рыбаками в заливе Халонг, 1975 год.

Парусная вьетнамская джонка или сампан- это традиционное деревянное судно с узнаваемым жестким парусом. На протяжении веков оно оставалось главным транспортом, торговым кораблем и плавучим домом для прибрежных жителей Вьетнама. В отличие от крупных океанских джонок, сампан изначально создавался как прибрежное и речное судно для работы на мелководье. Сампаны служили универсальным инструментом: на них перевозили грузы, торговали овощами на плавучих рынках дельты Меконга и ловили рыбу в закрытых от штормов бухтах вроде Халонга.

Бедный квартал в Сингапуре, 1971 год.

В 1970-е годы Сингапур кардинально отличался от современного мегаполиса: большая часть населения всё ещё жила в кампонгах (традиционных малайских деревнях) и трущобах с катастрофическим уровнем перенаселения. Как раз в начале 1970-х годов правительство Ли Куан Ю развернуло самую агрессивную фазу программы по переселению людей из трущоб в новые многоэтажные жилые комплексы.

Жены рыбаков в порту Гонконга, 1975 год.

Автомобиль, совершавший маневр на колёсах в 1938 году

Более 600 каяков застряли в заторе на реке Шпрее в Берлине по пути на соревнования по гребле на каноэ на близлежащем озере. Германия, Берлин, 1936 год