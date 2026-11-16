Исторические фотографии для тех, кто любит чужие старые альбомы почти так же, как свои

Люди на исторических фотографиях жили без нашего знания о том, что случится дальше. Для них ещё не были решены события, о которых мы успели прочитать целые книги. Даже знакомая эпоха воспринимается иначе, если вспомнить, что у каждого человека в кадре впереди оставалось неизвестное ему будущее.

С таким ощущением интересно рассматривать эту подборку. Читать дату, смотреть на лица и пытаться представить, что люди уже знали о своём времени, а о чём ещё не могли догадаться.

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Бюстгальтер-пуля 1950-х годов

Изобретенные в 1940-х годах, они были модными в 1940-х, 1950-х и начале 1960-х годов, прежде чем более мягкие и естественные на вид бюстгальтеры снова вошли в моду.

18-летняя Диана Спенсер, работающая няней в 1979 году

Луи Армстронг, США, 1954 год, фотограф Элиот Элисофон

Пожилая гимнастка, 1977 год

Отец Эминема читает журнал о своём сыне в 2001 году

Он видел Эминема в последний раз в 1974 году, когда бросил семью, оставив мать Эминема растить его в нищете. Он умер в 2019 году в Индиане, так и не встретившись со своим сыном, когда тот уже стал взрослым.

Вид с Моста Альмы на Всемирную Выставку. Париж, 1900 год.

Всемирная выставка 1900 года в Париже стала триумфом эпохи Belle Époque («Прекрасной эпохи») и самым масштабным праздником достижений человечества своего времени. С апреля по ноябрь 1900 года её посетили невероятные 50 миллионов человек - рекорд, который Европа не могла побить еще очень долго. Именно эта выставка закрепила за Парижем статус мировой столицы культуры, моды и технического прогресса, а также подарила городу его самые узнаваемые архитектурные шедевры.

Элвис Пресли проходит взвешивание в свой первый день в качестве солдата армии США в форте Чаффи, Арканзас, март 1958 года

Итальянский скульптор Сильвио Гаццанига держит в руках Кубок мира ФИФА, который он создал в 1974 году

Конкурс на лучшие ноги в Клифтонвилле, Англия. 1936 год

Марлен Дитрих и Эрих Мария Ремарк в 1940 году

На летних Олимпийских играх 1964 года в Токио из-за отсутствия скоростных камер для определения финальных результатов в беговых дисциплинах требовалось 22 наблюдателя

Молодая женщина из викторианской эпохи, которая разговаривает по одному из первых домашних настенных телефонов. Англия, 1890-е.

На стене закреплен ранний деревянный аппарат системы Белла (или его аналог) с раздельной конструкцией. Девушка прижимает к ушам две слуховые трубки-приемники, а передатчик (микрофон) стационарно вмонтирован прямо в деревянный корпус на уровне ее лица. Чтобы сделать звонок, пользователю сначала требовалось покрутить ручку индуктора на боковой панели, чтобы вызвать оператора телефонной станции.

В конце XIX века наличие собственного телефона в доме было исключительной роскошью, доступной лишь самым состоятельным семьям. Большинство людей того времени пользовались общественными телефонными станциями или услугами почты.

11 августа 1976 года. Бьянка Джаггер и Энди Уорхол на премьере фильма «Ритц».

Мужчины из племени оглала-лакота, нанятые для шоу «Дикий Запад» Буффало Билла, 1905 год

Джоди Фостер и Роберт Де Ниро на съемочной площадке фильма «Таксист», 1976 год.

Это культовый психологический триллер 1976 года, снятый режиссёром Мартином Скорсезе по сценарию Пола Шредера. Фильм завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, признан одним из главных шедевров Нового Голливуда и регулярно входит в списки величайших кинолент всех времён. Роль Трэвиса Бикла в «Таксисте» стала одной из самых знаковых в карьере Роберта Де Ниро и эталоном актерского мастерства по системе Станиславского. Именно этот образ подарил мировому кинематографу культовый ирокез и куртку- эм65.

Дама гуляет по Лондону, сдавая книги в аренду в качестве «Ходячей библиотеки». Лондон, Англия. 1934 год

Робин Уильямс и его первая жена Валери Веларди в день их свадьбы, 1978 год

Торговцы галантереей. Англия, 1877 год.

Ден Фудзита, основатель McDonald’s Japan, в 1986 году. Он верил, что употребление пищи в McDonald’s сделает японцев белыми

Улица Амстердама 1890-е.

Автор «Острова сокровищ» и «Странной история доктора Джекила и мистера Хайда», писатель-неороманист Роберт Льюис Стивенсон. Великобритания. 1885 г.

Бедуинская девушка с татуировками на лице в Эль-Караке, Иордания, 1907 год

Шон Коннери спит в кресле на съемках Джеймса Бонда, 1962 год.

Это легендарный закадровый снимок с Шоном Коннери, сделанный в 1962 году во время съемок фильма «Доктор Ноу» (Dr. No) - самого первого фильма о Джеймсе Бонде. На этом культовом фото уставший актер спит на деревянном шезлонге в окружении пустых бутылок из-под ямайского пива Red Stripe. Фильм снимали на Ямайке, где стояла изнуряющая тропическая жара и влажность. В перерыве между дублями Коннери просто уснул прямо на съемочной площадке. Съемочная группа решила пошутить и выстроила ряд из четырех пустых бутылок пива прямо у его ног. У первого фильма не было огромных бюджетов, поэтому актеры отдыхали в простых условиях прямо на пляже или в декорациях.

Фотография фиджийца с ожерельем из зубов кашалота. Сделано Джоном Уильямом Уотерсом. Фиджи, 1884 год

Зритель, отдыхающий на мотоцикле во время Вудстокского фестиваля, 1969 год, фотограф Билл Эппридж